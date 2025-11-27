Στη λίστα του Forbes Greece για το 2026 η Κλέλια Ανδριολάτου -«Είναι όμορφο να αναγνωρίζεται ο κόπος σου» - iefimerida.gr

Τη χαρά και τη συγκίνησή της εξέφρασε η Κλέλια Ανδριολάτου μετά τη συμπερίληψή της στη φετινή λίστα του Forbes Greece με τους 30 πιο επιδραστικούς νέους κάτω των 30 ετών για το 2026.

Η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», υπογραμμίζοντας ότι η αναγνώριση της δουλειάς ενός καλλιτέχνη αποτελεί σημαντική και ουσιαστική επιβράβευση των κόπων του.

Όπως τόνισε, πίσω από κάθε επιτυχία κρύβονται πολλές ώρες προσπάθειας και αφοσίωσης:

«Μόνο εγώ ξέρω πόσο έχω κοπιάσει για να βρίσκομαι εδώ. Όταν η δουλειά σου αναγνωρίζεται, είναι πραγματικά κάτι τρυφερό και όμορφο. Το έχουμε ανάγκη όλοι οι ηθοποιοί», σημείωσε.

Η ηθοποιός συνεχάρη όλους όσοι κατάφεραν να συμπεριληφθούν στη λίστα, χαρακτηρίζοντάς τους «αξιόλογους και άξιους θαυμασμού» για τα επιτεύγματά τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σχέση της, επισημαίνοντας ότι με τον σύντροφό της στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε κάθε περίσταση: «Είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον, στα εύκολα και στα δύσκολα, και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό».