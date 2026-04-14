Η Λίλα Τριάντη για τη σχέση της: «Νιώθω ότι μου έχει δώσει ένα μπουστάρισμα να πηγαίνω μπροστά και να διεκδικώ» - iefimerida.gr

Το πόσο θετικά έχει επηρεάσει τη ζωή της η πολύχρονη σχέση της, εξήγησε η Λίλα Τριάντη, η οποία ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει το ποιος είναι δίπλα της.

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως προτιμά να μιλάει περισσότερο για τη δουλειά της παρά για την προσωπική της ζωή, παρόλα αυτά έδωσε κάποια στοιχεία για τον άνθρωπο που άλλαξε τον τρόπο σκέψης της κυρίως αναφορικά με τα επαγγελματικά της.



Λίλα Τριάντη: «Αυτή η σχέση δεν με κρατάει πίσω, δεν νιώθω καθόλου έτσι»

Η τραγουδίστρια, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ανέφερε πως δεν της αρέσει να εκθέτει την προσωπική της ζωή, και πως ίσως στο μέλλον συστήσει τον σύντροφό της στον κόσμο: «Έχω σχέση πολλών χρόνων και δεν το κρύβω, αλλά δεν θέλω να εκθέτω την προσωπική μου ζωή. Το να λείπεις συνεχώς από το σπίτι νομίζω ότι είναι δύσκολο για όλους τους ανθρώπους. Εγώ όταν φεύγω για τουρ μπορεί να λείψω όλο το καλοκαίρι, αλλά αν υπάρχει θέληση, αγάπη, καλή επικοινωνία και σεβασμός, όλα γίνονται. Αυτή η σχέση δεν με κρατάει πίσω, δεν νιώθω καθόλου έτσι, ίσα ίσα νιώθω ότι μου έχει δώσει ένα μπουστάρισμα να πηγαίνω μπροστά και να διεκδικώ. Ήμουν ένα παιδί που δεν είχα μάθει να ζητάω και να επιβάλλω την παρουσία μου. Ο άνθρωπος που είμαι μαζί μου έμαθε πώς να βλέπω τα πράγματα και να διεκδικώ αυτά που αξίζω. Μπορεί κάποια στιγμή να τον γνωρίσω στον κόσμο, αλλά δεν θέλω να εκθέτω πολύ την προσωπική μου ζωή, δεν είμαι εδώ γι' αυτό», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια μίλησε για τη συνεργασία της με τον Νίκο Βέρτη στο νυχτερινό κέντρο όπου πραγματοποιούσαν εμφανίσεις το προηγούμενο διάστημα: «Χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο και που βρέθηκα καλλιτεχνικά δίπλα του γιατί είναι πολύ χαρισματικός. Από την πρώτη στιγμή που με είδε μου είπε να κάνω πράγματα τα οποία μου έχουν βγει μόνο σε καλό. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να δουλεύω μαζί του για πάντα», ανέφερε.

