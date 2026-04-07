Λευτέρης Πετρούνιας: Έτσι πανηγύρισαν οι κόρες του το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο [βίντεο] - iefimerida.gr

Η σύζυγος του Λευτέρη Πετρούνια, Βασιλική Μιλλούση, απαθανάτισε τις κόρες τους να πανηγυρίζουν τη νίκη του πατέρα τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας απέδειξε για ακόμη μία φορά την τεράστια αξία του στους κρίκους, κατακτώντας την κορυφή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Κάιρο. Πέρα όμως από τη μεγάλη αθλητική επιτυχία, μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε μακριά από τον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον. Η σύζυγός του, Βασιλική Μιλλούση, κατέγραψε σε βίντεο τις δύο μικρές κόρες τους τη στιγμή που παρακολουθούσαν με αγωνία την προσπάθεια του πατέρα τους.

Τα παιδιά ήταν απόλυτα προσηλωμένα στην οθόνη, βιώνοντας κάθε κίνηση και κάθε στιγμή του προγράμματος με ένταση και προσμονή. Η αγωνία τους κορυφώθηκε μέχρι την ανακοίνωση της βαθμολογίας, όταν και επιβεβαιώθηκε η πρωτιά του Λευτέρη Πετρούνια. Τότε, η ατμόσφαιρα στο σπίτι μετατράπηκε σε μια αυθόρμητη γιορτή, με τις μικρές να ξεσπούν σε ενθουσιασμό και χαρά.

