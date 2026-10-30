Η αντίδραση του Λευτέρη Πανταζή όταν τραγούδησε... το πρώτο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, μετά την κόντρα με την Άννα Βίσση - iefimerida.gr

Ο Λευτέρης Πανταζής θα είναι ο τραγουδιστής που θα ερμηνεύσει το πρώτο τραγούδι που θα κυκλοφορήσεις ο Νίκος Καρβέλας, μετά την κόντρα του με την Αννα Βίσση.

Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής αποκάλυψε στο «Πρωινό» ότι με τον συνθέτη ετοιμάζουν ένα καινούργιο τραγούδι, το οποίο θα λειτουργήσει ως προπομπός για έναν ολοκληρωμένο δίσκο με 10 κομμάτια, στον οποίο ωστόσο θα συμμετάσχουν και άλλοι δημιουργοί.

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«Έρχεται τώρα ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα. Κάνουμε με τον Νίκο τον Καρβέλα καινούργιο τραγούδι, δικό του. Αυτό είναι προπομπός και μετά έρχεται κανονικός δίσκος με 10 τραγούδια», είπε (δείτε στο 1.16 του βίντεο).

Στον νέο δίσκο του ΛΕ-ΠΑ θα υπάρχουν τραγούδια του Κυριάκου Παπαδόπουλου, του Ηλία Φιλίππου και του Φοίβου, ενώ, σύμφωνα με τον τραγουδιστή, υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει και δεύτερο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα.

«Ένα τραγούδι θα πω τώρα και μετά ετοιμάζω τον κανονικό δίσκο με διάφορους συνθέτες. Θα ‘ναι Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, θα ‘ναι Φοίβος, μπορεί να ‘ναι και Καρβέλας κι άλλο τραγούδι, θα δούμε», είπε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Παντάζης.

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«Μου έδωσε την άδεια από το καλοκαίρι - Έχουμε ξανασυνεργαστεί»

Αυτή δεν είναι η πρώτη συνεργασία Νίκου Καρβέλα - Λευτέρη Πανατζή.

Όπως ανέφερε ο δημοφιλή τραγουδιστής: «Έχουμε ξανασυνεργαστεί, έχουμε κάνει μαζί τρεις δίσκους. Έχω κάνει συνεργασία και με την Άννα».

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν γράψει μεγάλη ιστορία μαζί στο παρελθόν, με μεγάλες επιτυχίες όπως το «Είναι αστείο» και το «Έρχεται».

Η συνεργασία αυτή έρχεται στο προσκήνιο εν μέσω της πολυσυζητημένης επαγγελματικής ρήξης ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση.

Όπως δήλωσε ο τραγουδιστής, την άδεια του συνθέτη την είχε πάρει από το καλοκαίρι, όταν τραγούδησε με την Αννα Βίσση σε ένα πάρτι.

Μου είχε δώσει την άδεια, τώρα την επικυρώσαμε, είναι εντάξει και σε λίγες μέρες βγαίνει το τραγούδι

Κλείνοντας, ο Λευτέρης Πανταζής εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Καρβέλας και η Βίσση θα γεφυρώσουν τελικά τις διαφορές τους και «θα τα ξαναβρούνε τα παιδιά», καθώς είναι ένα ντουέτο που το αγαπάει ο κόσμος.