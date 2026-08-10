Λευτέρης Πανταζής και Κόνι Μεταξά αγκαλιά με φόντο το ηλιοβασίλεμα -Οι διακοπές στα Φιλιατρά - iefimerida.gr

Στα γραφικά Φιλιατρά βρέθηκαν μαζί ο Λευτέρης Πανταζής και η Κόνι Μεταξά επιλέγοντας να φωτογραφηθούν με φόντο το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Λευτέρης Πανταζής και η κόρη του, Κόνι Μεταξά, βρέθηκαν για ολιγοήμερη ξεκούραση στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε μια φωτογραφία τους από το ηλιοβασίλεμα, επιβεβαιώνοντας τις όμορφες οικογενειακές στιγμές που περνούν μαζί.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του τον Απρίλιο, ο Λευτέρης Πανταζής είχε αναφερθεί στα σκαμπανεβάσματα που χαρακτήρισαν στο παρελθόν τη σχέση του με την Κόνι Μεταξά, τονίζοντας ωστόσο ότι οι δυσκολίες έχουν πλέον ξεπεραστεί οριστικά.

Η περίοδος της πανδημίας αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς πατέρας και κόρη ήρθαν πιο κοντά. Σύμφωνα με τον τραγουδιστή, η συνύπαρξη εκείνο το διάστημα βοήθησε να επιλυθούν οι διαφορές που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ τους στο παρελθόν.

Ο τραγουδιστής και η κόρη του διανύουν μια από τις καλύτερες περιόδους, έχοντας ξεπεράσει πλέον όλες τις δυσκολίες του παρελθόντος.

Στο στιγμιότυπο ο Λευτέρης Πανταζής εμφανίζεται ιδιαίτερα χαρούμενος όπως και η Κόνι Μεταξά η οποία κρατάει στην αγκαλιά της το σκυλάκι της.

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Λευτέρης Πανταζής: «Ηλιοβασίλεμα στα Φιλιατρά»

Οι δυο τους βρέθηκαν στην παραλιακή πόλη της Μεσσηνίας για λίγη ξεκούραση και όμορφες οικογενειακές στιγμές, με τον Λευτέρη Πανταζή να σχολιάζει με λίγες λέξεις την ανάρτηση: «Ηλιοβασίλεμα στα Φιλιατρά».

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Τον περασμένο Απρίλιο σε συνέντευξή του ο Λευτέρης Πανταζής είχε αναφερθεί στα σκαμπανεβάσματα που είχε η σχέση του με την Κόνι Μεταξά. Όπως είχε εξηγήσει ο τραγουδιστής την περίοδο του κορωνοϊού πατέρας και κόρη ήρθαν πιο κοντά, διευκρινίζοντας πως πλέον όλες οι δυσκολίες έχουν ξεπεραστεί.

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«Αγαπηθήκαμε, τσακωθήκαμε, δεν μιλάγαμε, τα ξαναβρίσκαμε»

Όπως είχε πει στην εκπομπή «Super Κατερίνα»: «Το παιδί μου ήρθε κοντά μου γύρω στα 18 του. Μετά έφυγε Αμερική για σπουδές. Όταν γύρισε ασχολήθηκε πιο πολύ με αυτό που έμαθε στην Αμερική. Θέατρο, κινηματογράφος, σκηνοθεσία, κάνει διάφορα. Την περίοδο του κορωνοϊού ήρθαμε κοντά, αγαπηθήκαμε, τσακωθήκαμε, δεν μιλάγαμε, τα ξαναβρίσκαμε, γιατί στο ίδιο σπίτι ήμασταν.

Όλα αυτά δένουν μια σχέση, μια οικογένεια και είμαστε μία χαρά όλοι. Τα βρήκα με το παιδί, πέρασα μια οικογενειακή θύελλα, αλλά τώρα τελείωσε. Υπάρχει γαλήνη και αγάπη».

