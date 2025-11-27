Λευτέρης Λαζάρου: «Οι νέοι δεν πρέπει να βιάζονται να αποκτήσουν τον τίτλο του σεφ στα 27 τους» - iefimerida.gr

Ο γνωστός σεφ Λευτέρης Λαζάρου μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της εστίασης, αναλύοντας το πραγματικό κόστος του επαγγέλματος για τους ίδιους, αλλά και για τις οικογένειές τους.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Buongiorno την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, ο κ. Λαζάρου αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του χώρου, τονίζοντας ότι το επαγγελματικό ταξίδι στην κουζίνα είναι απαιτητικό και γεμάτο θυσίες.

Ο τίτλος του «σεφ»

Ο σεφ εξήγησε πως ο τίτλος του αρχιμάγειρα δεν αφορά μόνο τη μαγειρική ικανότητα, αλλά κυρίως την ικανότητα να διοικήσεις και να καθοδηγήσεις μια ομάδα. Όπως ανέφερε, η θέση αυτή απαιτεί χρόνια εμπειρίας και προσήλωσης, προειδοποιώντας τους νέους ότι δεν πρέπει να βιάζονται να αποκτήσουν τον τίτλο του σεφ στα 27 τους. «Η κουζίνα και η θέση του αρχιμάγειρα χρειάζονται πολλά “χιλιόμετρα”», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η υπομονή και η διαδικασία απόκτησης εμπειρίας είναι καθοριστικής σημασίας για να φτάσει κάποιος στην κορυφή.

Το προσωπικό κόστος του επαγγέλματος

Ο Λευτέρης Λαζάρου στάθηκε επίσης στο ανθρώπινο τίμημα που πληρώνουν οι μάγειρες και οι σεφ. «Η δουλειά σε κοινωνικοποιεί μέσα στην κουζίνα, αλλά σε απομακρύνει από το σπίτι», δήλωσε, υπογραμμίζοντας το αίσθημα απομόνωσης που νιώθουν οι επαγγελματίες του χώρου εκτός του εργασιακού τους περιβάλλοντος. Για τους εργαζόμενους στην εστίαση, οι συνεχείς ώρες εργασίας και η ανάγκη να είναι συνεχώς παρόντες στις κουζίνες τους, δημιουργούν συχνά εντάσεις και αποστάσεις στις προσωπικές τους σχέσεις.

Οι θυσίες

Ο Λευτέρης Λαζάρου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις θυσίες των συντρόφων των επαγγελματιών της εστίασης, οι οποίοι συχνά καλούνται να υπομείνουν τις συνέπειες της ασταθούς και απαιτητικής φύσης της δουλειάς. «Ο σύντροφος κάνει μεγάλες υποχωρήσεις», δήλωσε, προσδιορίζοντας την κατάσταση ως μια από τις πιο απαιτητικές που μπορεί να βιώσει κάποιος όταν έχει δίπλα του έναν επαγγελματία του χώρου.