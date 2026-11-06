Απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας ο Τζορτζ Στεφανόπουλος: Οι ατάκες του Μάικλ Τζ. Φοξ για τις διακοπές στην Ελλάδα [βίντεο] - iefimerida.gr

Ιδιαίτερη τιμητική διάκριση για τον Τζορτζ Στεφανόπουλο ο οποίος απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Λος Άντζελες παρουσία συγγενών και φίλων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στο πλευρό του Τζορτζ Στεφανόπουλου βρέθηκαν η σύζυγός του, Άλι Γουέντγουορθ, και οι δύο κόρες τους, Έλιοτ και Χάρπερ. Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης διάσημοι φίλοι του, όπως ο Μάικλ Τζ. Φοξ και ο Μάικλ Στράχαν.

Ο στενός του φίλος, Μάικλ Τζ. Φοξ, μίλησε για τη μακροχρόνια συνεργασία τους και αστειεύτηκε με τις συνήθειές του, σχολιάζοντας τις πρωινές του κλήσεις για μεσημεριανό και τα πολύ πρωινά του δείπνα.

Ο Φοξ αναφέρθηκε στις κοινές διακοπές των οικογενειών τους στην Ελλάδα, λέγοντας με χιούμορ πως όταν ταξιδεύει κανείς εκεί με τον Στεφανόπουλο γίνεται «αόρατος» λόγω της μεγάλης δημοφιλίας του δημοσιογράφου στη χώρα.

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος, εμφανώς συγκινημένος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ευκαιρία που του δίνεται καθημερινά μέσω του «Good Morning America» να ενημερώνει και να προσφέρει ένα χαμόγελο στο κοινό.

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Από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η ομιλία του στενού του φίλου, Μάικλ Τζ. Φοξ, ο οποίος θυμήθηκε με χιούμορ τις κοινές διακοπές των οικογενειών τους στην Ελλάδα.

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Στο πλευρό του Στεφανόπουλου βρέθηκαν η σύζυγός του, Άλι Γουέντγουορθ, και οι δύο κόρες τους, η 24χρονη Έλιοτ και η 21χρονη Χάρπερ. Ανάμεσα στους διάσημους φίλους που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Μάικλ Τζ. Φοξ, ο Μάικλ Στράχαν και η Νίσι Νας-Μπετς.

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος και οι διακοπές με τον Μάικλ Τζ. Φοξ

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ανέλαβε να μιλήσει για τον φίλο του, ξεκινώντας την ομιλία του με μια αναφορά στη μακροχρόνια συνεργασία τους, εξηγόντας πως ο Τζορτζ Στεφανόπουλος συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος Michael J. Fox Foundation από την ίδρυσή του, το 2000.

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Ο ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τις καθημερινές συνήθειες του δημοσιογράφου: «Ένα από τα αστεία πράγματα που έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια με τον Τζορτζ είναι ότι, όταν σε παίρνει τηλέφωνο στις 7 το πρωί, το κάνει για να κανονίσει να βγείτε για μεσημεριανό. Το βραδινό είναι στις 5:30 και στις 6 έχει ήδη φύγει τρέχοντας. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο για να μην πληρώνει τον λογαριασμό».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα κοινά χαρακτηριστικά τους, επισημαίνοντας ότι και οι δύο είναι «άντρες μεσαίου αναστήματος» και «απαίσιοι παίκτες του γκολφ».

«Έχουμε πάει δύο φορές στην Ελλάδα»

Ο Φοξ εξήγησε ακόμη ότι η σύζυγός του, Τρέισι Πόλαν, διατηρεί στενή φιλία με την Άλι Γουέντγουορθ, ενώ πολύ καλές σχέσεις έχουν και τα παιδιά τους: «Οι οικογένειές μας πηγαίνουν μαζί διακοπές. Έχουμε πάει δύο φορές στην Ελλάδα. Αν θέλετε ποτέ να γίνετε αόρατοι, πηγαίνετε στην Ελλάδα με τον Τζορτζ Στεφανόπουλο. Κανείς δεν πρόκειται να σας προσέξει».

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Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για τη σοβαρότητα με την οποία ο Στεφανόπουλος αντιμετωπίζει τη δουλειά του στο «Good Morning America»: «Αγαπά τους ανθρώπους που τον παρακολουθούν κάθε μέρα. Τον έχω δει πολλές φορές να σταματά και να συζητά μαζί τους, αφήνοντάς τους πιο χαρούμενους απ' ό,τι ήταν πριν τον συναντήσουν. Εκτός κι αν είναι Έλληνες. Τότε του σκίζουν τα ρούχα και του κόβουν τούφες από τα μαλλιά. Και έχει πολλά μαλλιά!».

Από αριστερά: Αλεξάνδρα Γουέντγουερθ, Τζορτζ Στεφανόπουλος, Ρόμπιν Ρόμπερτς, Άμπερ Λέινγκ και Νίσι Νας-Μπετς / Φωτογραφία: ΑΡ

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Μάικλ Τζ. Φοξ έκανε ένα ακόμη αστείο, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός λόγος της παρουσίας του στην τελετή ήταν να ανακοινώσει την υποψηφιότητα του Στεφανόπουλου για τις προεδρικές εκλογές του 2028: «Σκεφτείτε το, θα μπορούσε να πετύχει, θα μπορούσε! Συγχαρητήρια, Τζορτζ. Συνέχισε να ζεις μια ευλογημένη ζωή. Σε αγαπώ, αγαπώ την οικογένειά σου και δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο χαρούμενος που σε βλέπω να αποκτάς το δικό σου αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας».

Η συγκίνηση του Τζορτζ Στεφανόπουλου

Από την πλευρά του ο Τζορτζ Στεφανόπουλος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα χρόνια που έχει περάσει στο «Good Morning America»: «Αυτή είναι μία από εκείνες τις στιγμές που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ζούσα. Αλλά, στην πραγματικότητα, δουλεύοντας στο "Good Morning America", αισθάνομαι κάπως έτσι σχεδόν κάθε μέρα. Το να έχεις την ευκαιρία να καλύπτεις τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ειδήσεις της εποχής μας, να παίρνεις συνεντεύξεις από τους πιο ενδιαφέροντες και εμπνευσμένους ανθρώπους, να μπορείς να λες καλημέρα σε ολόκληρη τη χώρα κάθε πρωί, χωρίς να γνωρίζεις τι περνά ο καθένας, αλλά προσπαθώντας να τον βοηθήσεις με τις πληροφορίες και τις συμβουλές που χρειάζεται για να ξεκινήσει την ημέρα του και, ίσως, να του χαρίσεις και ένα χαμόγελο, είναι ένα σπουδαίο δώρο».

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Η θητεία του δίπλα στον Μπιλ Κλίντον

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος είχε διατελέσει σύμβουλος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, κατά την πρώτη προεδρική του θητεία. Το 1996 εντάχθηκε στο δυναμικό του ABC News, ενώ από το 2009 βρίσκεται στην παρουσίαση του «Good Morning America».

Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, τιμήθηκε επίσης με δικό της αστέρι η συμπαρουσιάστριά του στο «Good Morning America», Ρόμπιν Ρόμπερτς.



Η Ρόμπιν Ρόμπερτς και ο Τζορτζ Στεφανόπουλος / Φωτογραφία: ΑΡ