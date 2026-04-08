Λένα Μαντά: «Αν δεν έχω κάτι να γράψω, αισθάνομαι ότι εγώ τώρα πού είμαι;» - iefimerida.gr

Διέξοδο στη συγγραφή βιβλίων βρήκε η Λένα Μαντά, καθώς μπορεί και ξεχνιέται μετά την απώλεια του συζύγου της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2024.

Η συγγραφέας εξήγησε πως γράφει καθημερινά, καθώς έχει γίνει για εκείνη επιτακτική ανάγκη και εκμυστηρεύτηκε πως όταν δεν έχει έμπνευση και δεν ασχολείται με το εκάστοτε βιβλίο που ετοιμάζει, αρχίζουν τα βασανιστικά ερωτήματα.



Λένα Μαντά: «Από τότε που ''έφυγε ο Γιώργος'', είναι επιτακτική ανάγκη»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» η Λένα Μαντά εξομολογήθηκε: «Εγώ γράφω και τα δικά μου τα βιβλία… σαν τον πρεζόνι. Φτιάχνω καφέ και κάθομαι. Το έχω ανάγκη εκείνη την ώρα. Αν δεν έχω κάτι να γράψω, αισθάνομαι ότι εγώ τώρα πού είμαι; Από τότε που ''έφυγε ο Γιώργος'', είναι επιτακτική ανάγκη. Αυτό που θα βγει τώρα, η “Ελένη Δαρζέντα”, το ξεκίνησα 16 Αυγούστου. Δύο μήνες ακριβώς μετά που έφυγε».

Πριν ξεκινήσει να δουλεύει το τελευταίο της βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο, οι αναμνήσεις από τα χρόνια που μοιράστηκε με τον εκλιπόντα άντρα της, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας τα τελευταία χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, τη φόρτιζαν συναισθηματικά, κάνοντάς τη να κλαίει.



«Άνοιξα τον υπολογιστή, βρήκα κάποιες σημειώσεις παλιές και ξεκίνησα»

«Καθόμουν στο μπαλκόνι, έκλαιγα, όπως πάντα, και ξαφνικά λέω “κάτι πρέπει να κάνεις”. Δεν το έβλεπα, δεν πήγαινα καλά. Άνοιξα τον υπολογιστή, βρήκα κάποιες σημειώσεις παλιές και ξεκίνησα. Όσο έγραφα, ήμουν χαμένη στον κόσμο της Δαρζέντα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Με το που έκλεινα τον υπολογιστή, ορμούσαν οι μνήμες, έλλειψη, απουσία, κλάμα», περιέγραψε.

«Σίγουρα δεν κλαίω κάθε μέρα. Δεν κλαις όλη μέρα, αλλιώς δεν μπορείς, αλλά δεν ξέρεις τι θα πυροδοτήσει το κλάμα. Εγώ πέρασα ένα Σαββατοκύριακο κλαίγοντας όταν πέθανε η Μαρινέλλα. Με τον Γιώργο μιλάγαμε με τραγούδια από την αρχή της σχέσης μας. Μου είχε γράψει μια κασέτα με τραγούδια, ήθελε να δει τι κουβαλάω εγώ», κατέληξε η Λένα Μαντά.

