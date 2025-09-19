Λένα Μαντά: Η κόρη μου μού σύστησε να πάω σε ψυχολόγο -Ανακάλυψα ότι εγώ είχα το πρόβλημα - iefimerida.gr

Στη σχέση της με τα παιδιά της, την απώλεια του συζύγου της, αλλά και στην ψυχανάλυση που κάνει εδώ και χρόνια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Λένα Μαντά.

Η γνωστή συγγραφέας βρέθηκε την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», με αφορμή την πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημά της.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ρώτησε τη Λένα Μαντά για τη δήλωσή της ότι έχει υπάρξει «φρικτά καταπιεστική μητέρα», με τη συγγραφέα να αποκαλύπτει ότι η κόρη της ήταν εκείνη που της συνέστησε να επισκεφθεί ψυχολόγο σχετικά, με αποτέλεσμα να διαπιστώσει και η ίδια το πρόβλημα.

Λένα Μαντά: Η σχέση της με τα παιδιά της και η απώλεια του συζύγου της

«Έχω υπάρξει φρικτά καταπιεστική μητέρα. Έβαζα όρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τους έλεγα ότι δεν θα πάνε εδώ ή εκεί. Η κόρη μου ήταν εκείνη που μου το είπε, δεν το είπε τόσο ευγενικά. Μου σύστησε να πάω σε ψυχολόγο και πήγα. Επτά χρόνια τώρα έχω διανύσει πολλούς δρόμους στην ψυχανάλυση ανελλιπώς κάθε Τρίτη», ανέφερε αρχικά η Λένα Μαντά.

«Ανακάλυψα ότι εγώ είχα το πρόβλημα, αν μπορούμε να το πούμε. Ένιωθα την ψυχή μου στεγνή, ότι έχω δώσει πολύ από εμένα, και ότι μου τελειώνουν τα αποθέματα. Όλο αυτό είχε μια επίπονη “κατάδυση” στην παιδική μου ηλικία, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Θέλεις να αποφύγεις τα λάθη των γονιών σου και τελικά κάνεις χειρότερα. Με βοήθησε πάρα πολύ, όμως, να δω πράγματα, να ανοίξω δίαυλο επικοινωνίας σε σωστές βάσεις με τα παιδιά μου», πρόσθεσε η δημοφιλής συγγραφέας.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Λένα Μαντά αναφέρθηκε και στην απώλεια του συζύγου της, με τα λόγια της να συγκινούν: «Τη χρονιά που αρρώστησε ο Γιώργος και ήταν με το οξυγόνο, "κρεμάστηκα" πάνω στην ψυχολόγο μου. Τον κουβαλάω πάρα πολύ μέσα μου, δεν βγαίνει εύκολα. Μετά από 15 μήνες, το μόνο που λέω είναι ότι ζω την κάθε μέρα με προσπάθεια».