Πώς να αφαιρέσετε τους λεκέδες από βούτυρο ή λάδι στα ρούχα, χρησιμοποιώντας κοινά οικιακά είδη

Σε αντίθεση με άλλα είδη καρυκευμάτων που αφήνουν δύσκολους λεκέδες, όπως η μουστάρδα, ο λεκές από βούτυρο είναι σχετικά εύκολο να αφαιρεθεί από τα ρούχα σας.

Μάλιστα, το ρούχο μπορεί να καθαριστεί με προϊόντα που πιθανώς έχετε ήδη στο σπίτι σας – γλιτώνοντας το καθαριστήριο.

«Όπως συμβαίνει με κάθε λεκέ, όσο πιο γρήγορα το αντιμετωπίσετε, τόσο πιο πιθανό είναι να μπορέσετε να τον αφαιρέσετε από τα ρούχα σας», εξηγεί ο Ζαχάρι Πόζνιακ, ιδιοκτήτης στεγνοκαθαριστηρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το βούτυρο αποτελείται από περίπου 10-20% νερό, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο να αφαιρεθεί πριν εξατμιστεί αυτό το νερό» τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο επαγγελματίας παρουσιάζει δύο τρόπους για να αφαιρέσετε λεκέδες από βούτυρο από τα ρούχα γρήγορα και αποτελεσματικά.

Μέθοδος 1: Μαγειρική σόδα, άμυλο καλαμποκιού, παιδική πούδρα ή τάλκ

Αυτή η μέθοδος θα βοηθήσει στην απομάκρυνση λιπαρών λεκέδων μέσω της απορρόφησης.

«Ο ευκολότερος τρόπος για να περιγράψουμε αυτή τη διαδικασία είναι ότι τα λεπτά σωματίδια αμύλου καλαμποκιού, μαγειρικής σόδας, παιδικής πούδρας και τάλκης μπορούν να παγιδευόσουν φυσικά λιπαρούς λεκέδες στη δομή τους αφού τους απορροφήσουν μέσω τριχοειδούς δράσης», εξηγεί ο Πόζνιακ.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, θα πρέπει:

Οδηγίες:

Καλύψτε τον λεκέ από βούτυρο με μαγειρική σόδα, άμυλο καλαμποκιού, παιδική πούδρα ή τάλκη.

Αφήστε το μείγμα να καθίσει πάνω στον λεκέ για μία ώρα.

Σκουπίστε τη σκόνη με μια στεγνή πετσέτα.

Πλύνετε το ρούχο όπως συνιστάται στην ετικέτα φροντίδας.

Επιθεωρήστε το ρούχο/την περιοχή όπου βρισκόταν ο λεκές πριν το στεγνώσετε στο στεγνωτήριο.

Tip εάν η μέθοδος δεν λειτουργεί : Το ξηρό σαμπουάν λειτουργεί επίσης με παρόμοιο τρόπο.

Σύμφωνα με τον ειδικό στην καθαριότητα των ρούχων, τα αποτελέσματα με αυτήν τη μέθοδο είναι εξαιρετικά περιορισμένα και λειτουργούν μόνο για πολύ φρέσκους λεκέδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το πιθανότερο είναι ότι βρίσκεστε έξω όταν συμβαίνει αυτό, επομένως αυτή η μέθοδος δεν έχει μεγάλη αξία», εξηγεί ο Πόζνιακ. «Πρέπει να πλύνετε το ρούχο σας αφού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο και να το ελέγξετε πριν το στεγνώσετε, διαφορετικά μπορεί να στερεωθεί ο λεκές, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολη την αφαίρεσή του. Πιθανότατα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια άλλη προεπεξεργασία για να αφαιρέσετε αυτόν τον λιπαρό λεκέ».



Μέθοδος 2: Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου

Το απορρυπαντικό ρούχων και το σαπούνι πιάτων περιλαμβάνουν επιφανειοδραστικές ουσίες, οι οποίες μπορούν να περιβάλλουν και να συγκρατούν λεκέδες από βούτυρο και λιπαρότητα, και επιτρέπουν στο νερό να τα ξεπλένει κατά τον καθαρισμό, σύμφωνα με τον Πόζνιακ.

Οδηγίες:

Ρίξτε απορρυπαντικό ρούχων ή σαπούνι πιάτων στον λεκέ χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας ή μια μαλακή βούρτσα.

Αφήστε το να καθίσει για 15-30 λεπτά.

Πλύνετε το ρούχο όπως συνιστάται στην ετικέτα φροντίδας.

Επιθεωρήστε το ρούχο/την περιοχή όπου βρισκόταν ο λεκές πριν το στέγνωμα στο στεγνωτήριο. Εάν ο λεκές παραμένει, μην το στεγνώσετε στο στεγνωτήριο.

Επαναλάβετε τη διαδικασία ξανά εάν ο λεκές είναι ακόμα ορατός.

Μόλις εξαφανιστεί ο λεκές, στεγνώστε το στο στεγνωτήριο.

Άλλες εναλλακτικές



Ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε ένα σπρέι αφαίρεσης λεκέδων για να αφαιρέσετε έναν λεκέ από βούτυρο από τα ρούχα σας.

Τα σπρέι αφαίρεσης λεκέδων είναι εξαιρετικά και έχουν σχεδιαστεί για αυτή τη λειτουργία», εξηγεί ο Πόζνιακ. «Μου αρέσει το σπρέι αφαίρεσης λεκέδων τριπλής δράσης Shout».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορώ να αφαιρέσω λεκέδες από βούτυρο από ευαίσθητα υφάσματα;

«Το πιθανότερο είναι ότι θα πρέπει να το πλύνετε στο χέρι αν είναι ευαίσθητο ή να χρησιμοποιήσετε ένα απαλό πρόγραμμα στο πλυντήριο ρούχων», εξηγεί ο Πόζνιακ

Είναι απαραίτητο να πλένουμε τα ρούχα αμέσως μετά την αφαίρεση του λεκέ από βούτυρο;



Ναι, πρέπει να χρησιμοποιήσετε νερό για να ξεπλύνετε τον λεκέ, διαφορετικά, απλώς θα μείνει στα ρούχα σας περιμένοντας να οξειδωθεί.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις ίδιες μεθόδους για την αφαίρεση λεκέδων από μαργαρίνη ή λάδι από τα ρούχα;



Ναι, αυτές οι μέθοδοι θα λειτουργήσουν για κάθε λιπαρό τύπο λεκέ.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω πιστολάκι μαλλιών για να επιταχύνω τη διαδικασία αφαίρεσης λεκέδων;



Όχι, ο ειδικός δεν συνιστά να το κάνετε αυτό, καθώς μπορεί να σκληρύνει τον λεκέ.