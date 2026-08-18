Λεκέδες από αντηλιακό: Το απόλυτο κόλπο για να καθαρίσετε τα ρούχα - iefimerida.gr

Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς αντηλιακό δεν γίνονται. Τι συμβαίνει όμως με εκείνους τους ενοχλητικούς λεκέδες που μένουν όταν πέσει πάνω στα ρούχα;

Μην ανησυχείτε, υπάρχει τρόπος να απαλλαγείτε από αυτούς τους αντιαισθητικούς λιπαρούς λεκέδες – και μάλιστα χωρίς χημικά ή έντονο τρίψιμο, ώστε τα ρούχα σας να παραμείνουν καθαρά και χωρίς φθορές.



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Έλαιο ευκάλυπτου για γρήγορο καθάρισμα χωρίς τρίψιμο

Το έλαιο ευκαλύπτου είναι το απόλυτο καθαριστικό λεκέδων, σύμφωνα με τους ειδικούς της Crew Clothing και η χρήση του είναι εξαιρετικά απλή.

Ξεκινήστε βυθίζοντας το λερωμένο ρούχο σε κρύο νερό και στη συνέχεια εφαρμόστε άφθονο έλαιο πάνω στον λεκέ, πριν το βάλετε στο πλυντήριο για πλύσιμο με κρύο νερό, ώστε να αποτρέψετε το να «ποτίσει» ο λεκές στο ύφασμα.

Άλλες ιδέες για καθαρισμό του αντηλιακού από τα ρούχα

Ως μια απολύτως φυσική λύση, θεωρείται εξαιρετική επιλογή, καθώς είναι ήπια με τα υφάσματα. Υπάρχουν, όμως, και αρκετές ακόμη συμβουλές και τεχνικές για την αφαίρεση λεκέδων από αντηλιακό χωρίς τη χρήση ισχυρών χημικών.

Ο χυμός λεμονιού και το ξίδι προσφέρουν έναν ακόμη αποτελεσματικό τρόπο για την αφαίρεση του λεκέ, αλλά θα πρέπει να δράσετε γρήγορα. Μόλις εντοπίσετε το σημάδι, εφαρμόστε πάνω του χυμό λεμονιού ή ξίδι και στη συνέχεια πασπαλίστε το με αλάτι, ώστε να αντιμετωπίσετε τα λιπαρά κατάλοιπα και να τα απομακρύνετε από το ύφασμα, αναφέρει η Mirror.

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Αφήστε το διάλυμα να δράσει για τουλάχιστον μία ώρα ή, ιδανικά, όλη τη νύχτα, ώστε να αποτρέψετε το να σταθεροποιηθεί ο λεκές.

Και με μαγειρική σόδα και υγρό πιάτων

Αποτελεσματικό μπορεί να αποδειχθεί επίσης ένα μείγμα από μαγειρική σόδα και υγρό πιάτων. Αναμείξτε από ένα κουταλάκι του γλυκού από το καθένα με χλιαρό νερό σε ένα μπουκάλι ψεκασμού. Στη συνέχεια ψεκάστε το μείγμα πάνω στον λεκέ και ταμπονάρετε απαλά.

Το συγκεκριμένο διάλυμα μπορεί επίσης να αναζωογονήσει τα θαμπά λευκά ρούχα, κάνοντάς τα να δείχνουν σαν καινούργια.

Επιλέγοντας φυσικά προϊόντα για την αφαίρεση λεκέδων, μπορείτε να διατηρήσετε για περισσότερο καιρό καθαρά και χωρίς σημάδια τα ελαφριά και ευαίσθητα ρούχα σας, ώστε να δείχνετε στα καλύτερά σας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.