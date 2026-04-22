H Λατόγια Τζάκσον στην πρεμιέρα της ταινίας «Michael» -Ηταν υπερβολικά αδύνατη, προκάλεσε ανησυχία - iefimerida.gr

Όλα τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Michael» χθες στο Λος Αντζελες, ήταν στραμμένα στην κατά 2 χρόνια μεγαλύτερη αδερφή του Μάικλ Τζάκσον, Λατόγια.



Η 69χρονη τραγουδίστρια έκανε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Dolby Theatre, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας Τζάκσον, στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας για στη ζωή του εκλιπόντος αδελφού της, «βασιλιά της ποπ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανησυχία για την εμφάνισή της

Η Λατόγια Τζάκσον φορούσε ένα εφαρμοστό, στράπλες μαύρο φόρεμα που ανέδειξε την (πολύ) λεπτή σιλουέτα της προκαλώντας την ανησυχία των θαυμαστών της για την εμφάνισή της.

H Λατόγια Τζάκσον στην πρεμιέρα της ταινίας «Michael» (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

«Ανησυχώ ότι είναι πολύ αδύνατη» έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

«Δεν υπάρχει κανείς γύρω της να της πει την αλήθεια, ότι είναι υποσιτισμένη» σχολίασε κάποιος άλλος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι λιπόσαρκη. Είναι καλά;» ρώτησε ένας τρίτος.

Τον περασμένο μήνα, η Λατόγια Τζάκσον είχε τραβήξει και πάλι την προσοχή για το πόσο αδύνατη – σχεδόν αποστεωμένη δείχνει – όταν πήγε σε κηδεία συγγενικού της προσώπου, ενώ πολλά είναι τα αρνητικά σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις της στα social media.

Τα σχόλια θαυμασμού

Άλλοι χρήστες του διαδικτύου ωστόσο, επαίνεσαν την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της ταινίας , λέγοντας: «ΑΥΤΗ Η ΝΤΙΒΑ, φαίνεται όμορφη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπορούμε να μιλήσουμε για το γεγονός ότι η Λατόγια θα γίνει 70 τον επόμενο μήνα και φαίνεται απίστευτα σέξι!» έγραψε ένας άλλος.

Ένας σχολιαστής είπε: «Φαίνεται τόσο όμορφη!!! Σ' αγαπώ, Τόγια!»