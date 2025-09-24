Λάνα Ντελ Ρέι: Διαψεύδει ότι έχει κάνει πλαστικές, αλλά παραδέχεται πως έχει υποβληθεί σε αυτή τη μη χειρουργική επέμβαση - iefimerida.gr

Η Λάνα Ντελ Ρέι διευκρίνισε εάν έχει υποβληθεί ποτέ σε πλαστική χειρουργική επέμβαση.

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια αποκάλυψε στους θαυμαστές της ότι δεν έχει υποβληθεί ποτέ σε κάποια αισθητική χειρουργική επέμβαση. Αρχικά, απαντούσε σε ανάρτηση χρήστη στο Instagram σχετικά με το μίνι άλμπουμ της Kill Kill του 2008, το οποίο είχε κυκλοφορήσει όταν ήταν γνωστή ως Lizzy Grant. Ένας λογαριασμός κοινοποίησε στη συνέχεια στιγμιότυπα οθόνης στο Instagram, γεγονός που ώθησε έναν θαυμαστή να σχολιάσει την εμφάνιση της Ντελ Ρέι, γράφοντας: «Η φυσική της μύτη ήταν τόσο τέλεια».

Η αποκάλυψη της Λάνα Ντελ Ρέι

Τότε η τραγουδίστρια σχολίασε ότι δεν έχει κάνει χειρουργική επέμβαση στη μύτη. «Εξακολουθώ να μην έχω μπει κάτω από νυστέρι ή αναισθησία στη ζωή μου για 15η συνεχόμενη χρονιά!!», έγραψε. Εξήγησε ωστόσο ότι έκανε μία μη επεμβατική διαδικασία με fillers διάρκειας 7 λεπτών για να «γεμίσει τη γέφυρα της μύτης της».

Όπως εξηγεί το People επικαλούμενο στοιχεία από την Cleveland Clinic η 40χρονη τραγουδίστρια αναφερόταν σε μία μη χειρουργική ρινοπλαστική όπου «χρησιμοποιούνται ενέσιμα fillers για να αλλάξουν προσωρινά το σχήμα της μύτης». Η διαδικασία, που είναι γνωστή ως liquid nose job γίνεται αποκλειστικά με ενέσιμα υλικά και το αποτέλεσμα διαρκεί συνήθως έως και 6 μήνες.