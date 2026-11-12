Λάκης Λαζόπουλος: Αποσύρεται από την εκδήλωση για την παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα -«Απαλλάσσω τον δήμαρχο από την παρουσία μου»

Ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε ότι τελικά δεν θα αναλάβει την πρωτοχρονιάτικη γιορτή της Αθήνας, παρά τη συνεννόηση που είχε με τον Χάρη Δούκα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Λάκης Λαζόπουλος είχε αρχικά συμφωνήσει με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να αναλάβει την οργάνωση και παρουσίαση της πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης για την υποδοχή του νέου έτους, μια ανακοίνωση που έγινε δεκτή με χειροκροτήματα.

Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν και ο ηθοποιός διευκρίνισε πως τελικά δεν θα συμμετάσχει. Η βραδιά θα προβληθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ με τη συμμετοχή άλλων καλλιτεχνών, υπονοώντας ότι προέκυψαν ζητήματα με τη μετάδοση.

Ο καλλιτέχνης εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο δήμαρχος αντιμετωπίζει δυσκολίες, συνδέοντας την κατάσταση με την εμπλοκή τηλεοπτικών σταθμών, όπως η ΕΡΤ, και τις πιέσεις που φαίνεται να δέχεται ο Χάρης Δούκας.

Τελικά, ο Λάκης Λαζόπουλος ανακοίνωσε την οριστική του απόσυρση από τη διοργάνωση. Η απόφασή του πάρθηκε για να μην φέρει σε δύσκολη θέση τον δήμαρχο και να μην διαταράξει τον προγραμματισμό της εκδήλωσης.

Την ανακοίνωση έκανε το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», εξηγώντας ότι είχε συμφωνήσει με τον δήμαρχο Αθηναίων να παρουσιάσει και να οργανώσει τη μεγάλη εκδήλωση για την υποδοχή του 2027.

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Όπως έκανε γνωστό, όμως, τα δεδομένα άλλαξαν και ο ίδιος αποφάσισε να αποσυρθεί από τη διοργάνωση, προκειμένου, όπως είπε, να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στον προγραμματισμό της βραδιάς.

Η συμφωνία με τον Χάρη Δούκα

«Να μην ξεχάσω να σας πω ότι φέτος, επειδή πέρσι δεν προλάβαινα τέλος πάντων, συνεννοήθηκα πολύ νωρίς με τον δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Δούκα, να παρουσιάσω εγώ και να οργανώσω τη βραδιά Πρωτοχρονιάς και να περάσουμε μαζί το ’27», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Στη συνέχεια, ωστόσο, διευκρίνισε ότι τελικά δεν θα συμμετάσχει στην εκδήλωση, αφήνοντας να εννοηθεί πως προέκυψαν ζητήματα που συνδέονται και με την τηλεοπτική μετάδοση της βραδιάς.

«Καθίστε, δεν τελείωσα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα για το τι έγινε, πώς τελικά. Αλλά τελικά στη βραδιά δεν θα δείτε εμένα, θα τη δείτε από τον ΣΚΑΪ, με πολύ ωραίους καλλιτέχνες που δουλεύουν στον ΣΚΑΪ και τους χαίρομαι και τους αγαπώ και εκτιμώ πάντα τους καλλιτέχνες. Αυτό είναι δεδομένο», είπε χαρακτηριστικά.

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«Βλέπω ότι αντιμετωπίζει μια δυσκολία ο δήμαρχος»

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέχεια στον Χάρη Δούκα και στη θέση στην οποία, όπως ο ίδιος εκτίμησε, έχει βρεθεί ο δήμαρχος Αθηναίων, κάνοντας παράλληλα αναφορά και στην τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης.

«Επειδή βλέπω ότι αντιμετωπίζει μια δυσκολία ο δήμαρχος, όταν είπε ότι συνεννοηθήκαμε, γιατί ο σταθμός… και θα προβληθεί και από την ΕΡΤ και καταλαβαίνετε... Νομίζω ότι εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ξέρω πότε τσουγκρίζουμε μαζί τα ποτήρια και πότε καθόμαστε να μιλήσουμε, να πούμε τη γνώμη μας. Ξεχωρίζω τα γεγονότα. Εγώ ήθελα να φτιάξω την Αθήνα πώς ήταν, πώς έγινε με τα χρόνια, με χορό, με γραφικά, με τέτοια», ανέφερε σημείωσε.

«Αποσύρω τον εαυτό μου από εκεί»

Ο Λάκης Λαζόπουλος κατέληξε ανακοινώνοντας την οριστική απόφασή του να αποχωρήσει από τη διοργάνωση, εξηγώντας πως δεν θέλει να φέρει τον Χάρη Δούκα σε δύσκολη θέση ούτε να επηρεάσει τον προγραμματισμό της εκδήλωσης.

«Επειδή νιώθω, επειδή προσπάθησε πραγματικά ο δήμαρχος και δεν μου έχει απαντήσει, αλλά το καταλαβαίνω τι περνάει και τον φέρνω σε δύσκολη θέση, προκειμένου να γίνει και να περάσει άνετα και να μην υπάρχει τίποτα, αποσύρω τον εαυτό μου από εκεί, να προβληθεί από τον ΣΚΑΪ. Δεν θα διαταράξω τον προγραμματισμό και απαλλάσσω τον δήμαρχο από την παρουσία μου κι εύχομαι στους καλλιτέχνες από την καρδιά μου, να μας χαρίσουν ένα ωραίο βράδυ όταν θα αλλάξει ο χρόνος και να πω ότι ο χρόνος θα αλλάξει έτσι κι αλλιώς, είτε είμαι εγώ, είτε δεν είμαι », δήλωσε ο Λάκης Λαζόπουλος.

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Δείτε όσα είπε ο Λάκης Λαζόπουλος:

