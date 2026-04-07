Ο Λάκης Γαβαλάς για τη ρήξη Άννας Βίσση και Χριστίνας Πολίτη: Το ήξερα εδώ και έξι μήνες - iefimerida.gr

Το τέλος στην 30χρονη φιλία της Άννας Βίσση με τη Χριστίνα Πολίτη σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος αποκάλυψε ότι το ήξερε εδώ και αρκετό καιρό.

Σε δηλώσεις που έκανε τη Μ. Τρίτη στην εκπομπή «Το πρωινό», ο Λάκης Γαβαλάς υποστήριξε ότι δεν ξαφνιάστηκε από αυτή την είδηση γιατί ο ίδιος γνώριζε για τη ρήξη στη σχέση της τραγουδίστριας με τη δημοσιογράφο τουλάχιστον από τον περασμένο Νοέμβριο.

«Εμένα η απόσταση μου έκανε καλό»

«Το ξέρω ότι έχει συμβεί αυτό εδώ και έξι μήνες. Δεν είναι τωρινό αυτό για εμένα. Εμένα, αν θέλετε αυτή τη στιγμή, με αγγίζουνε η Rosalía, η Tyla, η Dua Lipa… Ίσως θα ήθελα να ξέρω τις ζωές αυτών των ανθρώπων που είναι τόσο άρτιοι. Οπότε, για αυτά τα άλλα πράγματα, πραγματικά, ίσως και η απόσταση που κι εγώ έχω με κάποιους καλλιτέχνες, που αυτοί μπορεί να θέλησαν να μην έχουν επαφές μαζί μου, μου έκανε καλό τελικά. Νομίζω, λοιπόν, και θα συστήσω και στη Χριστίνα Πολίτη, όπως και της το είπα κι εκείνης, ότι κοίταξε να δεις, τα πράγματα στη ζωή αλλάζουν. Θέλουμε φρέσκο αέρα. Το θέμα είναι να μη σου λείπει κάποιος που σου λέει “φεύγω”», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

«Δεν τα έχει ανάγκη αυτά η Άννα Βίσση»

Στη συνέχεια, επισήμανε τι τον ενοχλεί σε όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα από την Άννα Βίσση: «Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνονται για το τίποτα, γιατί είναι λιγάκι προκλητικό όλο το θέμα. Αλλά σίγουρα είναι για το καλό της συγκεκριμένης καλλιτέχνιδος, που τη θαυμάζω πάρα πολύ, αυτό το ξέρει. Από ‘κει και πέρα, δίνω άφεση αμαρτιών!

Την Άννα μου την ήθελα να είναι διαφορετική. Να είναι αλλιώτικη. Να μη διαλαλεί συνέχεια “Τώρα στο ΟΑΚΑ, τώρα εδώ, τώρα εκεί”. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν το ‘χει ανάγκη. Κατάλαβες;».