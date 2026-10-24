Λάκης Γαβαλάς για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Χαζές influencer κάνουν ''ου λα λα'' όταν μιλάνε -Θα μπορούσε να το είχε αποφύγει» - iefimerida.gr

Για τον καταιγισμό αρνητικών σχολίων που δέχθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για το βίντεό του μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Λάκης Γαβαλάς θεωρεί άδικη την έντονη κριτική προς τον Κωνσταντίνο Αργυρό για τις περιοδείες του στο εξωτερικό, τονίζοντας ότι δέχεται επίθεση είτε πηγαίνει στην Τουρκία είτε στην Αμερική, παρά τα δυσάρεστα παγκόσμια γεγονότα.

Ο σχεδιαστής μόδας χαρακτηρίζει «τραβηγμένο» το να αναμένει κανείς να σταματήσουν οι διαδηλώσεις ή τα αρνητικά συμβάντα στον κόσμο προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει δημόσια το επάγγελμά του, θέτοντας ένα ρητορικό ερώτημα.

Αναφερόμενος στο βίντεο, παραλληλίζει τον Αργυρό με influencers, υποστηρίζοντας πως ένας νέος και επιτυχημένος καλλιτέχνης που γεμίζει αρένες έχει κάθε δικαίωμα να πανηγυρίζει για τη δουλειά του μπροστά στον Πύργο του Άιφελ.

Δικαιολογεί την ενέργεια του τραγουδιστή ως αναγκαία εμπορική κίνηση, εξηγώντας ότι πρέπει να προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού για να πουλήσει εισιτήρια και να εξασφαλίσει έσοδα για όλους τους συντελεστές της παραγωγής.

Ο σχεδιαστής μόδας πήρε το μέρος του καλλιτέχνη, επισημαίνοντας πως γίνονται και άσχημα πράγματα ανά τον κόσμο, ωστόσο δεν θα πρέπει να σταματάει κάθε δραστηριότητα.

Μάλιστα δικαιολόγησε την παρουσία του τραγουδιστή στον Πύργο του Άιφελ λέγοντας πως και αυτό είναι κομμάτι της δουλειάς, καθώς θα πρέπει να τραβήξει τον κόσμο να αγοράσει εισιτήρια για τη συναυλία.

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Λάκης Γαβαλάς: «Είναι λίγο τραβηγμένο»

Στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» παραχώρησε δηλώσεις ο Λάκης Γαβαλάς, αναφέροντας πως άδικα επικρίνεται τόσο έντονα ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Δείτε το βίντεο

Συγκεκριμένα ο σχεδιαστής είπε: «Ο Αργυρός είχε προγραμματίσει να κάνει κάποιες περιοδείες και να πάει σε κάποιες πόλεις. Τη μία δεν τους αρέσει γιατί πάει στην Τουρκία και την άλλη επειδή πάει στην Αμερική. Δυστυχώς, γίνονται άσχημα πράγματα στην οικουμένη. Θα περιμένουμε, δηλαδή, πότε δεν θα υπάρχουν διαδηλωτές για να κάνει κάποιος τη δουλειά του δημόσια; Είναι λίγο τραβηγμένο».

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«Γιατί να μην τις πει ένας αρτίστας, που γεμίζει ολόκληρες αρένες;»

Σε ότι αφορά το βίντεο για το οποίο σχολιάστηκε αρνητικά ο ερμηνευτής ο Λάκης Γαβαλάς εξήγησε: «Τώρα ότι ο Αργυρός είναι ένα παιδί νέο ακόμα, χαριτωμένο και θέλει να ζητωκραυγάζει αυτό που κάνει και να βγαίνει κάτω από τον Πύργο του Άιφελ… Εδώ βγαίνουν οι χαζές influencer και κάνουν ''ου λα λα'' όταν μιλάνε και λένε χαζομάρες. Γιατί να μην τις πει ένας αρτίστας, που γεμίζει ολόκληρες αρένες; Θα μπορούσε να το είχε αποφύγει. Από την άλλη μεριά, πρέπει να πουλήσει για να προκαλέσει τον κόσμο και να αγοράσει εισιτήρια και όλοι να βγάλουν χρήματα».

