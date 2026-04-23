Λάκης Γαβαλάς κατά Άννας Βίσση: Μου έγραψε σε μήνυμα στο κινητό ότι την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος - iefimerida.gr

Για το μήνυμα από την Άννα Βίσση το οποίο τον έχει ενοχλήσει μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, λέγοντας ότι η τραγουδίστρια χάνει την ταυτότητα που έχει δημιουργήσει.

Ο σχεδιαστής μόδας αποκαλύπτοντας το περιεχόμενο του μηνύματος θέλησε ταυτόχρονα να απαντήσει με τον δικό του τρόπο, ξεκαθαρίζοντας ότι στο μέλλον δεν πρόκειται να επιδιώξει να δει από κοντά την ερμηνεύτρια όπου κι αν εμφανιστεί.

Λάκης Γαβαλάς: «Είμαι αυθόρμητος και δεν είμαι εγκρατής...»

Ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στην κόντρα που είχε δημιουργηθεί με την Άννα Βίσση μετά από ένα σχόλιο που είχε κάνει για το ρούχο που είχε επιλέξει στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο τον Σεπτέμβριο του 2025: «Δεν αμφισβήτησα ούτε το ταλέντο της ούτε την ποιότητα και το star quality της, αλλά αλλιώς ντύνεσαι όταν τραγουδάς το Πάρτε τα όλα και αλλιώς όταν τραγουδάς με τη Συμφωνική Αθηνών στο Καλλιμάρμαρο. Πρέπει να ντυθείς σωστά για την περίπτωση, ακόμη και αν είναι Dolce & Gabbana που είναι στους top 10 σχεδιαστές παγκοσμίως. Είμαι αυθόρμητος και δεν είμαι εγκρατής στο να κάνω έναν σχολιασμό σε αυτό που κατέχω πολύ καλά», είπε στο περιοδικό ΟΚ!.

Ο Λάκης Γαβαλάς με την Άννα Βίσση σε παλαιότερη συναυλία της

Όταν στη συνέχεια ο Λάκης Γαβαλάς ρωτήθηκε πώς είναι η σχέση τους και εάν θα πήγαινε να τη δει ξανά από κοντά σε live της, ξεκαθάρισε: «Πάντα πηγαίνω να τη δω. Απλώς με τα τελευταία με έκανε να μην θέλω. Πρέπει να υποστώ τον κλοιό της, αυτός ο κλοιός πολλαπλασιάζει το θέμα της κριτικής μου. Αν κάποιον τον απωθεί η δική μου παρουσία, δεν πειράζει. Με έχουν δεχτεί οι πάντες σε όλη τη γη, από τη Fifth Avenue μέχρι όλα τα μεγάλα σαλόνια, οπότε δεν θέλω να παρενοχλώ έναν καλλιτέχνη. Δεν θέλω η παρουσία μου να δημιουργεί εκνευρισμό πριν εκείνος βγει στη σκηνή. Επειδή δεδηλωμένα σε μήνυμα στο κινητό μου, μαζί με άλλα, μου έγραψε ότι εγώ την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος, για αυτό θα αποφύγω να εκμεταλλεύομαι τον οποιοδήποτε, την οποιαδήποτε στιγμή».

«Αυτή η μαζική αλλαγή δείχνει να είναι καθοδηγούμενη»

Κλείνοντας, ο σχεδιαστής σχολίασε τις αλλαγές που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η Άννα Βίσση στην καριέρα της και μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το Hotel Ερμού: «Φυσικά και η Άννα είναι στην καλύτερη της φάση. Αλλά όλες αυτές οι αλλαγές "θα αλλάξω δισκογραφική, πίστα, στυλίστα, φίλους" που είναι δικαίωμα της, δεν παύουν να είναι και προκλητικές. Αυτή η μαζική αλλαγή δείχνει να είναι καθοδηγούμενη. Η Άννα είναι μια και μοναδική και αυτό δεν αλλάζει. Είναι σταρ και ο κόσμος έχει περιέργεια για το τι συμβαίνει γύρω από εκείνη. Απλώς με όλες αυτές τις αλλαγές είναι σαν να χάνει την ταυτότητα που έχει δημιουργήσει», συμπλήρωσε.

