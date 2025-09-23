Λάκης Γαβαλάς: «Η Άννα Βίσση μού έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο, παρεξηγήθηκε πολύ» -Τι συνέβη - iefimerida.gr

Στη σχέση του με την Άννα Βίσση αναφέρθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, αποκαλύπτοντας ότι η τραγουδίστρια παρεξηγήθηκε με τις πρόσφατες δηλώσεις του για την ίδια.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας βρέθηκε προ ολίγων ημερών σε μία από τις δύο μεγάλες συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο και είχε την ευκαιρία να απολαύσει τη δημοφιλή τραγουδίστρια επί σκηνής.

Ο ίδιος, ωστόσο, σε δηλώσεις του που ακολούθησαν των συναυλιών, σχολίασε αρνητικά τις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βίσση στα εν λόγω events.

Οι δηλώσεις του, μάλιστα, φαίνεται πως ενόχλησαν την Άννα Βίσση, με τον Λάκη Γαβαλά να αποκαλύπτει τώρα ότι η τραγουδίστρια επικοινώνησε μαζί του με μήνυμα και του είπε ότι δεν τον θέλει πια για φίλο.

Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: Αν κάποιος αισθάνεται ότι για ένα ρούχο πρέπει να χαλάσει μια φιλία, ας το κάνει

«Η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε πολύ με αυτό που είπα και μου έκοψε και τη φιλία. Μου το έγραψε, μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο. Στενοχωρήθηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά τώρα δεν με πειράζει. Αν κάποιος αισθάνεται ότι για ένα ρούχο πρέπει να χαλάσει μια φιλία, ας το κάνει», αποκάλυψε ο Λάκης Γαβαλάς, σε δηλώσεις του που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Happy Day».

Μετά την προβολή του σχετικού βίντεο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε με τους συνεργάτες της και κάποιες δικές της πληροφορίες για το ίδιο θέμα: «Αφού ο Λάκης Γαβαλάς το αποκάλυψε και το λέει ανοιχτά, θα πω ότι εμένα μου το εκμυστηρεύτηκε αυτό που ανέφερε στην κάμερα. Μία ημέρα μετά τη συναυλία τον πέτυχα στους διαδρόμους, εδώ στα καμαρίνια, και τον είδα πολύ στενοχωρημένο. Μου είπε ότι έχει στενοχωρηθεί γιατί μετά το σχόλιο που έκανε για την Άννα, εκείνη παρεξηγήθηκε και την πείραξε. Του στοίχισε αυτό το πράγμα. Ίσως να της το μετέφεραν αλλιώς της Άννας».

Οι δηλώσεις του Λάκη Γαβαλά που ενόχλησαν την Άννα Βίσση

«Η Άννα Βίσση, στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο. Το έχω πει και στην ίδια και γι' αυτό το λέω και τώρα. Ένας κορσές όταν κινείσαι ανεβοκατεβαίνει, δεν στέκεται στο σώμα, όσο στενός και να είναι, άρα αυτό δεν βοηθάει στην κίνηση. Εγώ θα είχα φτιάξει ένα ρούχο διαφορετικό», είχε αναφέρει προ ολίγων ημερών ο Λάκης Γαβαλάς, σχολιάζοντας τις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βίσση στις δύο μεγάλες συναυλίες της.

«Βγαίνει με δεύτερο ρούχο και εκεί που νομίζω ότι είναι ένα μακρύ ρούχο παγιέτα, ξαφνικά αφαίρεσε το μισό ρούχο. Είχε βάλει και μια μπότα πάνω από το γόνατο, την οποία τραβούσε συνέχεια, γιατί έπρεπε να πηγαίνει πάνω-κάτω στη σκηνή», είχε προσθέσει τότε, μεταξύ άλλων, ο γνωστός σχεδιαστής.