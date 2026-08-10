Λαχανόκηπος: Επτά κινήσεις που προστατεύουν τα φυτά από τις υψηλές θερμοκρασίες - iefimerida.gr

Βαθύ πότισμα και προσωρινή σκίαση βοηθούν τον λαχανόκηπο να αντέξει, ενώ θα πρέπει να σταματήσουμε προσωρινά τη λίπανση και το κλάδεμα.

Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν μέσα σε λίγες ώρες να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στον λαχανόκηπο, ιδιαίτερα αν κρατήσουν για πολλές ημέρες. Μαραμένα φύλλα, πτώση ανθέων σε ντομάτες και πιπεριές, εγκαύματα στους καρπούς και πρόωρη ανθοφορία στα φυλλώδη λαχανικά είναι ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες συνέπειες ενός καύσωνα στον λαχανόκηπο.

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Ορισμένα φυτά ενδέχεται να επανέλθουν όταν υποχωρήσει η ζέστη. Άλλα, όμως, κινδυνεύουν να χάσουν την παραγωγή τους ή να ξεραθούν, ιδιαίτερα εάν είναι ήδη εξασθενημένα ή δεν έχουν αναπτύξει βαθύ ριζικό σύστημα.

Η καλύτερη άμυνα είναι η προετοιμασία πριν φτάσει η θερμοκρασία στα ακραία επίπεδα. Υπάρχουν, όμως, παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν και κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρασμα του καύσωνα.

1. Επιλέξτε ποικιλίες ανθεκτικές στη ζέστη

Καθώς τα καλοκαίρια γίνονται θερμότερα και οι περίοδοι καύσωνα συχνότερες, ορισμένες ποικιλίες μπορεί να μην αποδίδουν πλέον τόσο καλά όσο παλαιότερα.

Για τα πολυετή φυτά, προτιμότερες είναι συνήθως οι τοπικές ή μεσογειακές ποικιλίες, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στο κλίμα, στην ξηρασία και στα χαρακτηριστικά του εδάφους.

Στα ετήσια λαχανικά και λουλούδια πρέπει να ελέγχουμε τις πληροφορίες στη συσκευασία των σπόρων ή στην ετικέτα του φυτού και να αναζητούμε ποικιλίες που χαρακτηρίζονται ανθεκτικές στη ζέστη.

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Η σωστή επιλογή δεν σημαίνει ότι τα φυτά δεν θα χρειάζονται πότισμα και προστασία. Αυξάνει, όμως, σημαντικά τις πιθανότητες να αντέξουν τις υψηλές θερμοκρασίες χωρίς μεγάλη απώλεια παραγωγής.

2. Καλύψτε το χώμα γύρω από τα φυτά

Η εδαφοκάλυψη είναι μία από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους προστασίας του λαχανόκηπου το καλοκαίρι.

Ένα στρώμα οργανικού υλικού πάχους περίπου 5 έως 7 εκατοστών γύρω από τα φυτά βοηθά το έδαφος να διατηρεί χαμηλότερη θερμοκρασία και περιορίζει την εξάτμιση του νερού.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άχυρο, ξερά φύλλα, κομμένο και καλά αποξηραμένο χορτάρι ή άλλο κατάλληλο οργανικό υλικό. Η εδαφοκάλυψη πρέπει να τοποθετείται γύρω από το φυτό, χωρίς να ακουμπά απευθείας στον βλαστό του, ώστε να μην εγκλωβίζεται υπερβολική υγρασία.

Παράλληλα, περιορίζει την ανάπτυξη αγριόχορτων, τα οποία ανταγωνίζονται τα καλλιεργούμενα φυτά για το διαθέσιμο νερό.

3. Κάντε συγκομιδή εγκαίρως στα ευαίσθητα λαχανικά

Ορισμένες καλλιέργειες, ιδιαίτερα τα τρυφερά φυλλώδη λαχανικά, δυσκολεύονται να αντέξουν την ακραία ζέστη. Το μαρούλι και η ρόκα μπορεί να αναπτύξουν γρήγορα ανθικό στέλεχος, με αποτέλεσμα τα φύλλα τους να γίνουν πιο σκληρά και πικρά.

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Εφόσον αναμένεται καύσωνας και τα λαχανικά είναι έτοιμα ή σχεδόν έτοιμα, είναι προτιμότερο να γίνει η συγκομιδή τους νωρίτερα. Το ίδιο μπορεί να γίνει με ώριμες ντομάτες, πιπεριές και άλλους καρπούς, ώστε το φυτό να μη σπαταλά επιπλέον νερό και ενέργεια για τη διατήρησή τους.

Η συγκομιδή πρέπει να πραγματοποιείται νωρίς το πρωί, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη και τα φυτά έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό.

4. Ποτίστε βαθιά και νωρίς το πρωί

Το συχνό και επιφανειακό πότισμα ενθαρρύνει τις ρίζες να παραμένουν κοντά στην επιφάνεια, όπου το χώμα στεγνώνει γρήγορα. Αντίθετα, το βαθύ πότισμα βοηθά το ριζικό σύστημα να αναπτυχθεί προς τα χαμηλότερα στρώματα, στα οποία η υγρασία διατηρείται περισσότερο.

Μία ή δύο ημέρες πριν από την άφιξη του καύσωνα, ο λαχανόκηπος πρέπει να ποτιστεί καλά και σε βάθος.

Κατά τη διάρκεια των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, το καταλληλότερο διάστημα είναι νωρίς το πρωί, πριν αρχίσει η έντονη ζέστη.

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Το νερό πρέπει να κατευθύνεται στο χώμα, κοντά στις ρίζες, και όχι να ψεκάζεται πάνω στα φύλλα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι απώλειες από την εξάτμιση και μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης μυκητολογικών προβλημάτων.

Οι γλάστρες και τα υπερυψωμένα παρτέρια στεγνώνουν γρηγορότερα από το έδαφος και μπορεί να χρειάζονται συχνότερο έλεγχο.

5. Σταματήστε προσωρινά το κλάδεμα και τη λίπανση

Το κλάδεμα και η λίπανση είναι χρήσιμα όταν γίνονται την κατάλληλη στιγμή. Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, όμως, μπορούν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τα φυτά.

Το κλάδεμα αφαιρεί φύλλωμα που ενδέχεται να προσφέρει φυσική σκιά στους καρπούς και εκθέτει τμήματα του φυτού απευθείας στον ήλιο.

Η λίπανση, από την άλλη, μπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων βλαστών, οι οποίοι χρειάζονται περισσότερο νερό και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις υψηλές θερμοκρασίες.

Καλύτερα να περιμένουμε μέχρι να υποχωρήσει η ζέστη και να επανέλθουν τα φυτά, πριν συνεχίσουμε αυτές τις εργασίες.

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6. Προσφέρετε προσωρινή σκιά

Ακόμη και φυτά που αγαπούν τον ήλιο, όπως οι ντομάτες και οι πιπεριές, μπορεί να εμφανίσουν εγκαύματα όταν εκτίθενται για πολλές ώρες σε πολύ ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία.

Ένα ειδικό δίχτυ σκίασης μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από τις πιο ευαίσθητες καλλιέργειες, κυρίως κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας. Η κατασκευή πρέπει να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και να μην ακουμπά πάνω στα φυτά.

Σε έκτακτη ανάγκη μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά ένα πανί σκίασης ή άλλη ελαφριά κατασκευή. Δεν πρέπει, όμως, να επιλέγονται βαριά ή αδιαπέραστα υλικά που παγιδεύουν τη θερμότητα.

Η ανάγκη σκίασης μπορεί να προβλεφθεί και κατά τον σχεδιασμό του λαχανόκηπου. Ψηλότερα, ανθεκτικά φυτά μπορούν να φυτευτούν στη δυτική πλευρά, ώστε να προστατεύουν χαμηλότερες και πιο ευαίσθητες καλλιέργειες από τον απογευματινό ήλιο.

7. Μην ξεριζώσετε αμέσως τα μαραμένα φυτά

Μετά το πέρασμα ενός καύσωνα, ο λαχανόκηπος μπορεί να παρουσιάζει αποκαρδιωτική εικόνα. Τα φύλλα μπορεί να είναι πεσμένα, οι βλαστοί να έχουν λυγίσει και ορισμένοι καρποί να εμφανίζουν εγκαύματα.

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Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα φυτά έχουν νεκρωθεί. Το μαραμένο φύλλωμα είναι συχνά ένας μηχανισμός με τον οποίο περιορίζουν προσωρινά την απώλεια νερού.

Αφού επιστρέψουν οι θερμοκρασίες σε φυσιολογικά επίπεδα, συνεχίζουμε το σωστό πότισμα και περιμένουμε μερικές ημέρες πριν αφαιρέσουμε ένα φυτό. Ορισμένα λαχανικά που φαίνονται κατεστραμμένα μπορεί να εμφανίσουν νέα ανάπτυξη.

Τα εντελώς ξερά ή νεκρά τμήματα μπορούν να απομακρυνθούν αργότερα, όταν γίνει σαφές ποια σημεία δεν πρόκειται να ανακάμψουν.