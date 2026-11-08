Viral μερακλής χορευτής στην Κύπρο: Έβαλε ψησταριά στο κεφάλι του, αλλά έχασε την ισορροπία του -«Sorry for the accident, πάμεεε!» - iefimerida.gr

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα απρόοπτο στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής στην Κύπρο, με έναν παραδοσιακό χορευτή να βάζει στο κεφάλι του ολόκληρη ψησταριά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, στη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής «Alpha Ενημέρωση» όπου ήταν καλεσμένος στο στούντιο ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (καμία σχέση με τον γνωστό ποιητή).

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Μάλιστα, ο χορευτής είναι γνωστός για τις εντυπωσιακές επιδόσεις του στην ισορροπία αντικειμένων και έχει κατακτήσει θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, καταφέρνοντας να ισορροπήσει 511 ποτήρια στο κεφάλι του.

Αυτή τη φορά θέλησε να παρουσιάσει κάτι ακόμη πιο ασυνήθιστο γι' αυτό και πάνω από τα γυάλινα ποτήρια, επιχείρησε να ισορροπήσει και μια «φουκού», όπως αποκαλείται στην Κύπρο η ψησταριά.

«Sorry for the accident, πάμεεε!»

Ο παραδοσιακός χορός των ποτηριών στην Κύπρο είναι ένα εντυπωσιακό είδος δεξιοτεχνίας, όπου ο χορευτής ισορροπεί μια πυραμίδα από ποτήρια (και ενίοτε πρόσθετα αντικείμενα όπως φαγητό ή παραδοσιακή ψησταριά / «φουκού») στο κεφάλι του ενώ χορεύει.

Η μουσική ξεκίνησε και ο κ. Βαλαωρίτης άρχισε να χορεύει με τα ποτήρια στο κεφάλι του. Ωστόσο, κατά την πρώτη προσπάθεια με την ψησταριά, η κατασκευή έχασε την ισορροπία της και όλα κατέληξαν πάνω στον χορευτή και στο πάτωμα του στούντιο.

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Η αναπάντεχη εξέλιξη αιφνιδίασε την παρουσιάστρια, η οποία ωστόσο διατήρησε την ψυχραιμία της και ενθάρρυνε τον καλεσμένο της να επαναλάβει την προσπάθεια.

«Sorry for the accident, πάμεεε!», είπε ο κ. Βαλαωρίτης εμφανώς αγχωμένος, αλλά συνέχισε να χορεύει και αυτή τη φορά κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την επίδειξή του.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης και κυκλοφόρησε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.