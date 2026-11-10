Κυβέλη Μάρδα για τη γνωριμία με τον Πέλκα: «Είχα ακούσει πολλά για τους ποδοσφαιριστές -Στην αρχή είχε πολύ κυνηγητό» - iefimerida.gr

Στον τρόπο γνωριμίας της με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Δημήτρη Πέλκα, αναφέρθηκε η Κυβέλη Μάρδα κατά την τηλεοπτική παρουσία της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Ήταν τυχαία από έναν κοινό γνωστό», σημείωσε αρχικά η Κ. Μάρδα,﻿ προσθέτοντας ότι «η ιστορία είχε πολύ κυνηγητό και πολύ σασπένς».

«Όταν γνώρισα τον Δημήτρη, δεν ήξερα ποιος είναι. Άκουγα ποδοσφαιριστής και είχα ακούσει για τους ποδοσφαιριστές… Έλεγα, έχω σπουδάσει 100 χρόνια και σκεφτόμουν τι κοινό μπορεί να έχουμε να συζητήσουμε», δήλωσε η Κυβέλη Μάρδα κάνοντας λόγο για λάθος της.

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«Λάθος μου, πραγματικά το αναγνωρίζω. Γιατί και όποια παιδιά (σ.σ.: ποδοσφαιριστές) έχω γνωρίσει είναι όλα εξαιρετικά. Ήταν μεγάλο λάθος», σημείωσε η Κ. Μάρδα.

Το ραντεβού για φαγητό που κράτησε 4,5 ώρες

«Γνωρίζοντάς τον μέρα με τη μέρα και αφού ο Δημήτρης πίεζε την κατάσταση, εν τέλει του έδωσα τον χρόνο. Βρεθήκαμε μια μέρα για φαγητό, ήμασταν 4,5 ώρες, το εστιατόριο θα έκλεινε. Έλεγα “δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν”», τόνισε η Κ. Μάρδα και σημείωσε:

«Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Ήταν δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι που βρέθηκαν την κατάλληλη στιγμή».

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Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέλη Μάρδα είναι γιατρός, κόρη του άλλοτε υφυπουργού Οικονομικών (επί ΣΥΡΙΖΑ) Δημήτρη Μάρδα και ήταν αυτή που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στη Θεσσαλονίκη.

Η Κυβέλη Μάρδα παντρεύτηκε με τον Δημήτρη Πέλκα το 2022 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και πέρυσι απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι.