Κτηνίατρος: Σχεδόν όλες οι πορτοκαλί γάτες είναι στην πραγματικότητα τιγρέ και αυτό τις κάνει ιδιαίτερα κοινωνικές

Έχετε χαϊδέψει ποτέ μια πορτοκαλί γάτα παρατηρώντας πραγματικά το τρίχωμά της;

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι πορτοκαλί γάτες, ακόμη κι αν φαίνονται μονόχρωμες, είναι στην πραγματικότητα τιγρέ. Το πιο χαρακτηριστικό σημάδι είναι ένα σχέδιο σε σχήμα «Μ» στο μέτωπο, ενώ ρίγες εντοπίζονται επίσης στα πόδια, την ουρά και τα πλευρά.

Η ορατότητα του τιγρέ μοτίβου στις πορτοκαλί γάτες οφείλεται σε γενετικούς λόγους. Ένα γονίδιο που καλύπτει τις ρίγες σε άλλες γάτες, όπως τις μαύρες, δεν μπορεί να αποκρύψει το σχέδιο στο πορτοκαλί τρίχωμα.

Η πλειονότητα των πορτοκαλί γατών είναι αρσενικές. Αυτό οφείλεται στο ότι η γενετική μετάλλαξη για το πορτοκαλί χρώμα βρίσκεται στο χρωμόσωμα Χ, διευκολύνοντας την εμφάνισή του στα αρσενικά.

Οι πορτοκαλί γάτες έχουν τη φήμη φιλικών και κοινωνικών ζώων. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο χαρακτήρας δεν συνδέεται αποδεδειγμένα με το χρώμα του τριχώματος αλλά με άλλους παράγοντες.

Αυτό που εκ πρώτης όψεως μοιάζει με ένα ομοιόμορφο, ζεστό πορτοκαλί χρώμα, στην πραγματικότητα μπορεί να κρύβει ένα ιδιαίτερο μοτίβο, το οποίο έχουν σχεδόν όλες οι γάτες αυτού του χρώματος. Σύμφωνα με τον κτηνίατρο Carlos Gutiérrez, σχεδόν όλες οι πορτοκαλί γάτες είναι στην πραγματικότητα τιγρέ, ακόμη κι αν οι χαρακτηριστικές ρίγες τους δεν είναι εύκολα ορατές.

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Όπως αναφέρει στη La Nación, «σχεδόν όλες οι πορτοκαλί γάτες είναι στην πραγματικότητα τιγρέ, και αυτό τις κάνει πολύ κοινωνικές». Το τιγρέ, ωστόσο, δεν αποτελεί φυλή γάτας, αλλά περιγραφή ενός συγκεκριμένου σχεδίου στο τρίχωμα, το οποίο μπορεί να εμφανίζεται με τη μορφή ραβδώσεων, σπειροειδών σχημάτων ή κηλίδων.

Το χαρακτηριστικό «Μ» στο μέτωπο

Υπάρχουν ορισμένα σημάδια που μπορούν να αποκαλύψουν εάν μια πορτοκαλί γάτα είναι τιγρέ, ακόμη κι όταν το τρίχωμά της φαίνεται μονόχρωμο.Το πιο χαρακτηριστικό βρίσκεται στο μέτωπο: ένα σχέδιο σε σχήμα γράμματος «Μ», ακριβώς πάνω από τα μάτια.Άλλα σημάδια που αξίζει να αναζητήσετε είναι:

Στο πρόσωπο: Λεπτές γραμμές στα μάγουλα, που θυμίζουν πινελιές με μολύβι.

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Στα πόδια και την ουρά: Ραβδώσεις και δακτυλιοειδή σχέδια, τα οποία σε ορισμένες γάτες γίνονται ορατά μόνο κάτω από έντονο φυσικό φως.

Στα πλευρά: Λεπτές γραμμές που θυμίζουν σκελετό ψαριού ή πιο έντονα σπειροειδή σχέδια.

Όσο για το χαρακτηριστικό «Μ» στο μέτωπο, γύρω από αυτό έχουν δημιουργηθεί διάφορες ιστορίες και παραδόσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Gutiérrez, δεν κρύβει κάποιο ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά αποτελεί απλώς αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο τα γονίδια καθορίζουν την κατανομή του χρώματος στο τρίχωμα.

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Γιατί στις πορτοκαλί γάτες φαίνονται οι ρίγες τους

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των πορτοκαλί γατών σχετίζεται με τη γενετική. Στις περισσότερες γάτες, ένα συγκεκριμένο γονίδιο μπορεί να καλύψει οπτικά το τιγρέ μοτίβο, κάνοντας το τρίχωμα να φαίνεται εντελώς μονόχρωμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μαύρες γάτες, στις οποίες οι ρίγες μπορεί να υπάρχουν γενετικά, αλλά δεν διακρίνονται εύκολα επειδή οι τρίχες έχουν ομοιόμορφο χρώμα. Στις πορτοκαλί γάτες, όμως, συμβαίνει κάτι διαφορετικό.

Σύμφωνα με το Εργαστήριο Κτηνιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Davis (UC Davis), το τιγρέ μοτίβο παραμένει ορατό, ανεξάρτητα από την παρουσία του συγκεκριμένου γονιδίου που μπορεί να το καλύψει σε άλλες γάτες.

Τέσσερις στις πέντε πορτοκαλί γάτες είναι αρσενικές

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αφορά το φύλο των πορτοκαλί γατών. Περίπου τέσσερις στις πέντε είναι αρσενικές.Τον Μάιο του 2025, ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Stanford εντόπισαν τη γενετική μετάλλαξη που ευθύνεται για το πορτοκαλί χρώμα του τριχώματος. Η μετάλλαξη βρίσκεται στο χρωμόσωμα Χ. Αυτό σημαίνει ότι τα αρσενικά χρειάζονται ένα μόνο αντίγραφο της συγκεκριμένης γενετικής παραλλαγής για να αποκτήσουν πορτοκαλί τρίχωμα, ενώ τα θηλυκά χρειάζονται δύο. Η συγκεκριμένη γενετική ιδιαιτερότητα εξηγεί γιατί οι πορτοκαλί γάτες είναι πολύ συχνότερα αρσενικές.

Είναι πράγματι πιο κοινωνικές;

Πέρα από την εμφάνισή τους, οι πορτοκαλί γάτες έχουν αποκτήσει τη φήμη ιδιαίτερα φιλικών και κοινωνικών κατοικιδίων. Ο Carlos Gutiérrez περιγράφει τις τιγρέ γάτες ως ζώα που αγαπούν την ανθρώπινη συντροφιά, αναζητούν συχνά την επαφή με τους ανθρώπους που τις φροντίζουν και θέλουν να συμμετέχουν στην καθημερινότητα της οικογένειας. Μάλιστα, μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Berkeley, στην οποία συμμετείχαν 189 άνθρωποι που είχαν ζήσει με γάτες, έδειξε ότι οι πορτοκαλί γάτες θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό οι πιο φιλικές. Δεν είναι, λοιπόν, παράξενο αν η δική σας πορτοκαλί γάτα επιμένει να βρίσκεται συνεχώς δίπλα σας ή να καταλαμβάνει μια θέση στον καναπέ κάθε φορά που κάθεστε.

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Παρά τη φήμη τους, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τον χαρακτήρα μιας γάτας αποκλειστικά από το χρώμα του τριχώματός της. Η συμπεριφορά κάθε ζώου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η γενετική προδιάθεση, η κοινωνικοποίηση κατά τα πρώτα στάδια της ζωής του και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει.

Επιπλέον, η έρευνα του Berkeley κατέγραψε τις αντιλήψεις των ανθρώπων για τις πορτοκαλί γάτες και όχι αντικειμενικές μετρήσεις της συμπεριφοράς τους. Αντίστοιχα, οι ερευνητές του Stanford εκτιμούν ότι η γενετική μετάλλαξη που εντόπισαν επηρεάζει το χρώμα του τριχώματος, ενώ το ενδεχόμενο να σχετίζεται και με την προσωπικότητα παραμένει ανοιχτό ερευνητικό ερώτημα.