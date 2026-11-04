Κτηνίατροι: Πόσες ώρες μπορεί να μένει ένας σκύλος μόνος στο σπίτι -Είναι λιγότερες απ’ όσες πιστεύουν οι ιδιοκτήτες - iefimerida.gr

Πόσες ώρες μπορεί να μείνει ένας σκύλος μόνος στο σπίτι χωρίς να επηρεαστεί η υγεία και η ψυχολογία του;

Πρόκειται για ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς ιδιοκτήτες κατοικίδιων, ιδιαίτερα όσους εργάζονται πολλές ώρες και αναγκάζονται να αφήνουν καθημερινά τον τετράποδο φίλο τους μόνο.

Οι κτηνίατροι επισημαίνουν ότι, για έναν υγιή ενήλικο σκύλο, το χρονικό διάστημα των έξι έως οκτώ ωρών χωρίς διάλειμμα για την τουαλέτα αποτελεί συνήθως το ανώτατο όριο. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί συνιστούν να μην παραμένει μόνος για περισσότερο από έξι ώρες.

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Το ζήτημα, πάντως, δεν αφορά αποκλειστικά τις φυσικές ανάγκες του ζώου. Η ηλικία, η κατάσταση της υγείας του, οι συνήθειές του και η ικανότητά του να διαχειρίζεται την απουσία του ιδιοκτήτη παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο.

Πόσες ώρες μπορεί να μένει μόνος ένας ενήλικος σκύλος;

Σύμφωνα με τον κτηνίατρο και ειδικό στη συμπεριφορά των ζώων Δρ. Vint Virga, όπως αναφέρει το American Kennel Club (AKC), ένας ενήλικος σκύλος μπορεί να παραμείνει χωρίς διάλειμμα για την τουαλέτα περίπου έξι έως οκτώ ώρες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος απουσίας από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης φεύγει από το σπίτι μέχρι την επιστροφή του και όχι μόνο οι ώρες εργασίας.

Ακόμη πιο προσεκτική είναι η σύσταση της κτηνιάτρου Jennifer Fryer, η οποία αναφέρει ότι, παρότι οι ενήλικοι σκύλοι μπορούν συνήθως να περιμένουν έξι έως οκτώ ώρες μεταξύ των εξόδων τους, για τους υγιείς σκύλους προτείνει να μην παραμένουν μόνοι για περισσότερο από έξι ώρες.

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Δεν υπάρχει, ωστόσο, ένας ενιαίος κανόνας που να ισχύει για όλους τους σκύλους. Ένας ηλικιωμένος σκύλος, ένα ζώο με προβλήματα υγείας ή ένας σκύλος που δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη μοναξιά μπορεί να χρειάζεται πολύ συχνότερη φροντίδα.

Κουτάβια: Πόση ώρα μπορούν να μείνουν μόνα;

Στην περίπτωση των κουταβιών, οι απαιτήσεις είναι σημαντικά διαφορετικές. Τα μικρά σκυλιά χρειάζονται συχνότερες εξόδους για την τουαλέτα, κοινωνικοποίηση, εκπαίδευση και συνεχή φροντίδα.

Η κτηνίατρος Nicole Savageau, από την κτηνιατρική υπηρεσία The Vets, επισημαίνει ότι τα κουτάβια κάτω των 12 εβδομάδων δεν συνιστάται να μένουν μόνα για περισσότερο από δύο έως τρεις ώρες, καθώς έχουν αυξημένες ανάγκες και χρειάζονται σταθερή καθημερινή εκπαίδευση.

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Μάλιστα, σύμφωνα με τις ηλικιακές οδηγίες του American Kennel Club, ο χρόνος που μπορεί να περιμένει ένα κουτάβι πριν από την επόμενη έξοδό του αυξάνεται σταδιακά:

Κάτω των 10 εβδομάδων: 1 ώρα

10-12 εβδομάδων: 2 ώρες

3 μηνών: 3 ώρες

4 μηνών: 4 ώρες

5 μηνών: 5 ώρες

6 μηνών: 6 ώρες

Άνω των 6 μηνών: έως 6-8 ώρες το μέγιστο.

Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικές οδηγίες για τα διαστήματα μεταξύ των εξόδων και όχι εγγύηση ότι κάθε κουτάβι μπορεί να παραμένει μόνο του για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης για την τουαλέτα, η αύξηση του χρόνου μοναξιάς πρέπει να γίνεται σταδιακά. Εάν το κουτάβι παρουσιάζει ατυχήματα μέσα στο σπίτι ή εμφανίζει σημάδια έντονης ανησυχίας, ενδέχεται να χρειάζεται μικρότερο διάστημα απουσίας.

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Για όσους απουσιάζουν συστηματικά πολλές ώρες, η λύση είναι να οργανώσουν τη βοήθεια κάποιου ανθρώπου που θα επισκέπτεται το σπίτι, θα βγάζει το κουτάβι βόλτα και θα του προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα.

Όταν ο σκύλος φαίνεται ήρεμος, δεν σημαίνει ότι είναι καλά

Ένα συνηθισμένο λάθος των ιδιοκτητών είναι να θεωρούν ότι ο σκύλος τους δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, επειδή δεν καταστρέφει αντικείμενα, δεν γαβγίζει και δεν προκαλεί παράπονα από τους γείτονες. Ωστόσο, ορισμένα συμπτώματα άγχους αποχωρισμού είναι λιγότερο εμφανή. Ο σκύλος μπορεί να βηματίζει νευρικά μέσα στο σπίτι, να έχει αυξημένη σιελόρροια ή να εμφανίζει άλλες συμπεριφορές που μαρτυρούν έντονη δυσφορία.

Μια χρήσιμη λύση είναι η καταγραφή του ζώου με κάμερα κατά τη διάρκεια της απουσίας του ιδιοκτήτη. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαπιστωθεί εάν παραμένει ήρεμο ή εάν παρουσιάζει συμπεριφορές που δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν μετά την επιστροφή στο σπίτι.

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Σύμφωνα με έρευνα της YouGov στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δημοσιεύθηκε το 2011, το 23% των ιδιοκτητών σκύλων δήλωσε ότι είτε άφηνε το κατοικίδιό του μόνο για τουλάχιστον πέντε ώρες σε μια συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα, είτε δεν παρακολουθούσε πόσο χρόνο παρέμενε μόνο.

Παράλληλα, έρευνα της Rover έδειξε ότι μόλις το 4,4% των ιδιοκτητών κατοικίδιων δήλωσε πως δεν αφήνει ποτέ τον σκύλο του μόνο στο σπίτι.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το άγχος δεν αφορά μόνο τα ζώα. Σε έρευνα της OnePoll για λογαριασμό της PetMeds, το 2023, το 52% των ιδιοκτητών κατοικίδιων ανέφερε ότι το δικό τους άγχος αποχωρισμού είχε αυξηθεί κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Πώς αντιμετωπίζεται το άγχος αποχωρισμού

Εάν ένας σκύλος εμφανίζει σημάδια έντονης ανησυχίας όταν μένει μόνος, οι ειδικοί συνιστούν την επικοινωνία με κτηνίατρο, ώστε να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του και να προταθεί η κατάλληλη αντιμετώπιση.

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Η Αμερικανική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ζώων (ASPCA) προτείνει μια σταδιακή διαδικασία εξοικείωσης με την απουσία του ιδιοκτήτη. Η εκπαίδευση μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και με αποχωρισμούς διάρκειας ενός ή δύο δευτερολέπτων και να αυξάνεται προοδευτικά, με στόχο ο σκύλος να μπορεί να παραμένει μόνος για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα χωρίς να εμφανίζει άγχος.

Η διαδικασία πρέπει να προσαρμόζεται στις αντιδράσεις κάθε ζώου, χωρίς βιασύνη ή απότομες αλλαγές. Σε πιο δύσκολες περιπτώσεις, η βοήθεια ενός εξειδικευμένου επαγγελματία συμπεριφοράς ζώων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ASPCA, στις περιπτώσεις άγχους αποχωρισμού οι περισσότερες αγχώδεις αντιδράσεις εμφανίζονται μέσα στα πρώτα 40 λεπτά της απουσίας. Επομένως, ένας σκύλος μπορεί να βιώνει έντονη δυσφορία πολύ πριν χρειαστεί να βγει ξανά για την τουαλέτα.

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Η καθημερινή απουσία από το σπίτι είναι αναπόφευκτη για πολλούς ιδιοκτήτες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραβλέπονται οι ανάγκες του κατοικίδιου. Το σημαντικό είναι να μην αντιμετωπίζεται η μοναξιά αποκλειστικά ως ζήτημα αντοχής της ουροδόχου κύστης. Η ψυχική ευεξία, η κοινωνική επαφή, η άσκηση και η αίσθηση ασφάλειας είναι εξίσου απαραίτητες.