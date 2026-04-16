Ο Κρίστοφερ Νόλαν εντυπωσίασε με την «Οδύσσεια» στο CinemaCon: Δεν είναι απλώς μια ιστορία, είναι η ιστορία» - iefimerida.gr

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χάρισε μια συναρπαστική ματιά από την ταινία «Οδύσσεια» στους παρευρισκόμενους του CinemaCon στο Λας Βέγκας.

Η μεταφορά του επικού έργου του Ομήρου από τον σκηνοθέτη, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, είναι μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς και αναμένεται στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

Κρίστοφερ Νόλαν: Δεν είναι απλώς μια ιστορία, είναι η ιστορία

«Η 'Οδύσσεια' είναι μια ιστορία που γοητεύει τη μία γενιά μετά την άλλη εδώ και 3.000 χρόνια» δήλωσε ο Νόλαν από τη σκηνή και συνέχισε: «Δεν είναι απλώς μια ιστορία, είναι η ιστορία». Ο ίδιος παρουσίασε ένα εκτενές απόσπασμα από το φιλμ που έδειχνε την άφιξη του Δούρειου Ίππου και την είσοδό του στην Τροία.

Σύμφωνα με το AP, είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε φιλμ IMAX, χάρη στην ανάπτυξη νέων καμερών που δεν παράγουν τόσο θόρυβο, εκπληρώνοντας ένα όνειρο που ο Nόλαν αποκάλυψε ότι είχε από τα 16 του χρόνια.

Μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου συμμετέχουν στην «Οδύσσεια»

Το φιλμ διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, με την Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της Πηνελόπης, τον Τομ Χόλαντ να υποδύεται τον Τηλέμαχο, τη Zendaya ως θεά Αθηνά και τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Αντίνοου.

Ο Νόλαν είπε χαρακτηριστικά, ότι θα ήταν πιο σύντομο να πει κανείς, ποιος δεν παίζει στην «Οδύσσεια» η οποία αποτελεί την πρώτη του ταινία μετά το «Oppenheimer», το οποίο το 2024 κέρδισε τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

«Πρόκειται για μια ταινία που, πάνω απ' όλα, αφορά την έννοια της οικογένειας και την ιδέα του νόστου», ανέφερε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, προσθέτοντας ότι το έργο είναι σχεδόν έτοιμο.

Έκπληξη: Η Σαρλίζ Θερόν υποδύεται την Καλυψώ

Μάλιστα, ο Κρίστοφερ Νόλαν παρουσίασε και ένα απόσπασμα από την ταινία, το οποίο ξεκινά με τον Οδυσσέα να ρωτά την Καλυψώ, την οποία, όπως αποκαλύπτεται, υποδύεται η Σαρλίζ Θερόν: «Πόσο καιρό βρίσκομαι εδώ, Καλυψώ; Δεν θυμάμαι τίποτα πριν από την Τροία. Είχα σύζυγο, παιδιά, έναν γιο; Αν είχα γιο, πόσο χρονών θα ήταν τώρα;» ενώ προβλήθηκαν σκηνές από έναν νεότερο Οδυσσέα με τον γιο του (Τομ Χόλαντ) και τη σύζυγό του (Αν Χάθαγουεϊ).

Στη συνέχεια, το απόσπασμα περνά σε μία από τις πιο εμβληματικές ιστορίες της «Οδύσσειας», όταν οι Έλληνες κρύφτηκαν μέσα στον Δούρειο Ίππο κατά τη διάρκεια του Τρωικού Πολέμου, προκειμένου να εισέλθουν στην πόλη της Τροίας και να κερδίσουν τον πόλεμο. Αρχικά βλέπουμε τον Δούρειο Ίππο στη θάλασσα, με τους άνδρες στο εσωτερικό του να παλεύουν να μην πνιγούν. Στη συνέχεια μεταφέρεται μέσα στην πόλη, όπου περιμένουν μέχρι να νυχτώσει για να βγουν και να εξαπολύσουν την επίθεσή τους, με επικεφαλής τους χαρακτήρες του Ντέιμον και του Τζον Μπέρνθαλ, καθώς οι άνδρες τρέχουν στους δρόμους της πόλης.