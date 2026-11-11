Η θεωρία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ για τα προβλήματα υγείας της: Ίσως τα ενθέματα στήθους με δηλητηριάζουν - iefimerida.gr

Τη θεωρία πως τα ενθέματα στήθους μπορεί να ευθύνονται για τα προβλήματα υγείας της αποκάλυψε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, μετά την εσφαλμένη διάγνωση σκλήρυνσης κατά πλάκας.



Η 54χρονη ηθοποιός είχε ανακοινώσει δημόσια το 2021 πως είχε διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας, μετά από μούδιασμα στα δάχτυλα των ποδιών της. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η διάγνωση ήταν λανθασμένη και ότι πλέον βρίσκεται «και πάλι στο σημείο μηδέν», καθώς τα συμπτώματά της συνεχίζουν να «επιδεινώνονται».



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Η λάθος διάγνωση

Μιλώντας στο podcast της MeSsy, το οποίο παρουσιάζει μαζί με την Τζέιμι Λον Σίγκλερ και στο οποίο οι δύο γυναίκες συζητούν για τη ζωή τους με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ θυμήθηκε τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι η διάγνωσή της ήταν λανθασμένη.

«Ήρθε στο δωμάτιό μου και μου είπε: ''Συγχαρητήρια, δεν έχετε σκλήρυνση κατά πλάκας''», ανέφερε. «Κι εγώ ήμουν σε φάση: δεν χάρηκα καθόλου. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν τόσο χαρούμενοι».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν γίνεται να σου κάνουν λανθασμένη διάγνωση και ξαφνικά να γίνεσαι καλά. Δεν έχω γίνει καλύτερα, Τζέιμι. Αντίθετα, η κατάστασή μου έχει επιδεινωθεί. Επομένως, βρίσκομαι και πάλι στο σημείο μηδέν, χωρίς να γνωρίζω τι μου συμβαίνει. Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο διαδικτυακής έρευνας στην οποία θα προχωρήσουν οι γιατροί μου, προκειμένου να ανακαλύψουν τι συμβαίνει από το 2021 και μετά».

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Και συνέχισε: «Γιατί συνέβη αυτό; Έχω όλα τα συμπτώματα ενός ανθρώπου που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Όλα ανεξαιρέτως. Και οι δυο μας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές παθήσεις που παρουσιάζουν συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Πολλές διαφορετικές παθήσεις».

Η θεωρία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του podcast της, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μοιράστηκε μια θεωρία σύμφωνα με την οποία τα ενθέματα στήθους της ενδέχεται να τη «δηλητηριάζουν» και να προκαλούν τα συμπτώματά της.

Όπως δήλωσε: «Το σκέφτομαι εδώ και χρόνια: ''Μήπως πρόκειται για δηλητηρίαση από τα ενθέματα στήθους;''. Επειδή υποβλήθηκα σε διπλή μαστεκτομή το 2008 και έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που θα έπρεπε να τα έχω αντικαταστήσει».

Και συνέχισε: «Και ορκίζομαι ότι τα τελευταία πέντε χρόνια περίπου σκέφτομαι: ‘Κι αν έχουν διαρροή και με δηλητηριάζουν;’. Και στη συνέχεια υπήρξε μια επιστημονική μελέτη… σύμφωνα με την οποία αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Επομένως, είναι κάτι που θα διερευνήσω, καθώς είναι κάτι που με απασχολεί εδώ και καιρό».

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Να σημειωθεί ότι η Κριστίνα Απλγκέιτ είχε υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή το 2008, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Στη συνέχεια επέλεξε να προχωρήσει σε αποκατάσταση του στήθους της με ενθέματα.