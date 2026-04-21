Κριστίνα Άπλγκεϊτ: «Είμαι δυνατή και γίνομαι καλύτερα» -Το αισιόδοξο μήνυμα μετά τη νοσηλεία της - iefimerida.gr

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, καθησυχάζοντας τους εκατομμύρια θαυμαστές της σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Η δημοφιλής ηθοποιός, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει μια γενναία μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά από μια πρόσφατη περιπέτεια που την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Η Άπλγκεϊτ χρησιμοποίησε τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας και εξήγησε πως αυτή την περίοδο επικεντρώνεται πλήρως στην ανάρρωσή της, υποσχόμενη ωστόσο πως σύντομα θα επιστρέψει δριμύτερη.

Κριστίνα Άπλγκεϊτ: «Τα προβλήματα υγείας είναι μια σταθερά για εμένα»

Αφού ευχαρίστησε το κοινό για το κύμα αγάπης και τις ευχές που δέχτηκε, σημείωσε με ειλικρίνεια: «Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τις ευχές σας. Τα προβλήματα υγείας είναι μια σταθερά για εμένα, αλλά είμαι δυνατή και γίνομαι πιο δυνατή και καλύτερα κάθε μέρα. Παίρνω λίγο χρόνο για να επικεντρωθώ στην υγεία μου, αλλά σύντομα θα επιστρέψω με περισσότερα να πω».

Η παρέμβαση αυτή δεν ήταν τυχαία. Στα τέλη Μαρτίου, διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως η Daily Mail και το Page Six είχαν μεταδώσει πληροφορίες για εσπευσμένη νοσηλεία της, με πηγές από το περιβάλλον της να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασής της. Η ίδια η Άπλγκεϊτ, με τη γνώριμη ειλικρίνειά της, επέλεξε να απαντήσει στις φήμες βάζοντας σε προτεραιότητα την προσωπική της αλήθεια.

Μια ζωή κάτω από τα φώτα και η νέα καθημερινότητα

Η διαδρομή της Άπλγκεϊτ άλλαξε ριζικά τον Αύγουστο του 2021, όταν αποκάλυψε τη διάγνωσή της. Έκτοτε, έχει αναδειχθεί σε «φωνή» για τους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Μέσα στο 2026, κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της με τίτλο «You with the Sad Eyes», ενώ συνεχίζει να ευαισθητοποιεί το κοινό μέσα από το podcast που διατηρεί μαζί με τη συνάδελφό της, Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ.

Η ηθοποιός που λατρεύτηκε ως «Κέλι Μπάντι» στο «Married... with Children» και καθήλωσε το κοινό στην πρόσφατη επιτυχία του Netflix «Dead to Me», έχει επιλέξει πλέον να αποσυρθεί από τα πλατό. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της σειράς το 2022, τα οποία πραγματοποίησε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η Άπλγκεϊτ έχει αφοσιωθεί στη φροντίδα της υγείας της και στην ανατροφή της κόρης της, αποδεικνύοντας ότι ο σημαντικότερος ρόλος της ζωής της είναι αυτός της μητέρας και της γυναίκας που μάχεται για τη ζωή.

