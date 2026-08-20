«Κρίση στο παλάτι», «χαστούκι στον Γουίλιαμ»: Βασιλικοί ειδικοί σχολιάζουν την επιστροφή-σοκ του Χάρι και της Μέγκαν στη Βρετανία - iefimerida.gr

Η επιστροφή-σοκ του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία για εκτεταμένη περίοδο φαίνεται πως θα προκαλέσει πονοκέφαλο στη βασιλική οικογένεια.



Σε μια είδηση που δεν περίμενε κανείς, ιδίως μετά τη δραματική αποχώρησή τους από ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ πριν από έξι χρόνια, τα βρετανικά Μέσα μετέδωσαν αργά χθες το βράδυ πως ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου και η Μέγκαν Μαρκλ θα μετακομίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και πως «προβλέπεται να αναχωρήσουν από τις ΗΠΑ ως το τέλος του μήνα για να εγκατασταθούν σε ιδιωτική κατοικία, όχι βασιλική, που θα βρίσκεται έξω από το Λονδίνο».

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Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ με τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ

Τα δύο τους παιδιά, ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, έχουν εγγραφεί για να φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο από τον Σεπτέμβριο.



«Ανήθικο εάν ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο πριν από μόλις τρεις ημέρες»

Όσο για τον βασιλιά Κάρολο, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Association (PA), φαίνεται πως ενημερώθηκε την Κυριακή για τα σχέδια του ζευγαριού. Ο Βρετανός μονάρχης ενθουσιάστηκε με την ιδέα να βλέπει «περισσότερο την οικογένεια σε προσωπικό επίπεδο, αλλά το καθεστώς τους ως απλοί πολίτες δεν θα αλλάξει», σημειώνει το PA.



Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα με τους Σάσεξ

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Η είδηση πως ο βασιλιάς ενημερώθηκε πριν από μόλις τρεις ημέρες για την απόφαση των Σάσεξ να μετακομίσουν στη Βρετανία φαίνεται πως «προκαλεί κρίση για τη μοναρχία», υποστήριξε ο βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς στην Daily Mail. «Αυτό προκαλεί κρίση για τη μοναρχία, επειδή οι αντιδράσεις της μοναρχίας είναι συχνά ανεπαρκείς όταν δεν γνωρίζουν τι να περιμένουν. Σε αυτή την περίπτωση, πραγματικά δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Μπορεί να συμβούν κάθε είδους πράγματα. Θα ήταν εξαιρετικά ανήθικο από μέρους του αν πράγματι του ανακοίνωσε τα σχέδιά του για τη μετακόμιση την Κυριακή».

Κι αυτό διότι, πριν από περίπου έναν μήνα, κατά την ιδιωτική επίσκεψη του ζευγαριού στην κατοικία του βασιλιά Καρόλου, στο Χάιγκροουβ, όπου απόλαυσαν το τσάι τους και ο μονάρχης είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα εγγόνια του μετά από τέσσερα χρόνια, θα μπορούσαν να του είχαν ανακοινώσει τα σχέδιά τους.

Πέρα όμως από τον βασιλιά Κάρολο, κανείς άλλος δεν φαίνεται να έχει ενθουσιαστεί με την απόφαση της επιστροφής των Σάσεξ στη Βρετανία.



Οι δύο αντίπαλες αυλές

Σύμφωνα με την Telegraph, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον έχουν επίσης ενημερωθεί για την επιστροφή του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ, κάτι που, σύμφωνα με τον πρώην βασιλικό συντάκτη του BBC, Πίτερ Χαντ, ενδέχεται να προκάλεσε «αποπληξία» στον Γουίλιαμ.

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Οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι

«Μακροπρόθεσμα, η επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία δημιουργεί την προοπτική δύο αντίπαλων αυλών, του Γουίλιαμ και του Χάρι. Βραχυπρόθεσμα, ο Χάρι θα είναι σε θέση να εμβαθύνει την επαναπροσέγγισή του με τον πατέρα του», σημείωσε ο Χαντ μιλώντας στο PA. «Και η παρουσία του στην πατρίδα θα δυσκολέψει τον αδελφό του να αποφύγει μια συμφιλίωση», πρόσθεσε.



«Χαστούκι στον Γουίλιαμ» η επιστροφή του Χάρι

Εν τω μεταξύ, ο βασιλικός δημοσιογράφος Τομ Σάικς σημείωσε στο Page Six πως η επικείμενη επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ αναμένεται να προκαλέσει πονοκέφαλο στον πρίγκιπα Γουίλιαμ.



«Πρόκειται για ένα τεράστιο χαστούκι στο πρόσωπο του Γουίλιαμ και προκαλεί, επίσης, σοβαρούς κινδύνους για τη μοναρχία» δήλωσε στο Page Six ο ειδικός, τονίζοντας πως, δεδομένης της μακροχρόνιας διαμάχης μεταξύ των δύο αδερφών, η μετακόμιση θα δημιουργήσει «τεράστιες επιπλέον προκλήσεις σε σχέση με τη διαδοχή» για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.



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«Τι θα γίνει αν ο Κάρολος προσκαλέσει τον Χάρι να συμμετάσχει στη βασιλική οικογένεια τα Χριστούγεννα; Τι θα γίνει αν ο Χάρι θελήσει να παραστεί στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης;» διερωτήθηκε.



Παράλληλα, ο βασιλικός συντάκτης εξήγησε πως θεωρεί «πολύ, πολύ επικίνδυνη κατάσταση» το ότι ο βασιλιάς Κάρολος «επέτρεψε στον εαυτό του να χειραγωγηθεί ώστε να τους καλωσορίσει πίσω», σημειώνοντας πως «δεν υπήρχε περίπτωση η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ να είχε επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο».

Γιατί επιστρέφουν τώρα οι Σάσεξ στη Βρετανία -Ο φόβος για τη βασιλεία του Γουίλιαμ

Ο Φιτζγουίλιαμς προσπάθησε, επίσης, να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο ίσως οι Σάσεξ αποφάσισαν τώρα να επιστρέψουν στην Αγγλία.



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Σύμφωνα με τον βασιλικό σχολιαστή, η απόφασή τους αυτή αποτελεί απόδειξη πως ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ υπήρξαν «μια καταστροφική αποτυχία στις ΗΠΑ» και υποστήριξε πως ο Χάρι φοβάται για το πώς θα τον υποδεχόταν ο Γουίλιαμ, μαζί με την οικογένειά του, όταν -ή εάν- ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.



«Αυτή είναι στην πραγματικότητα μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση» δήλωσε στην Daily Mail ο Φιτζγουίλιαμς. «Αυτό που έκαναν είναι ότι επέλεξαν ξεκάθαρα τη βασιλεία του βασιλιά Καρόλου για να το πραγματοποιήσουν, γνωρίζοντας ότι οι επιλογές τους μπορεί να είναι εξαιρετικά περιορισμένες όταν και εάν ο Γουίλιαμ γίνει βασιλιάς. Υποψιάζομαι έντονα ότι ο Γουίλιαμ θα εξετάσει πολύ προσεκτικά τους τίτλους τους και πιθανώς και τους τίτλους των παιδιών τους. Ο Γουίλιαμ θα το δει ως απόλυτη απόδειξη ότι δεν μπορούσε να τους εμπιστευτεί ούτε για ένα δευτερόλεπτο».

Η «θυσία» της Μέγκαν

Όσο για τη Μέγκαν Μαρκλ, σύμφωνα με τη βασιλική εμπειρογνώμονα Τζένι Μποντ, ίσως κάνει «μια θυσία για το καλό της ομάδας», καθώς πιστεύει ότι το κίνητρο πίσω από τη μετακόμιση είναι, τουλάχιστον εν μέρει, «πιθανότατα για χάρη των παιδιών τους».



Συγκεκριμένα, η Τζένι Μποντ, μιλώντας στο Sky News, είπε: «Ίσως η Μέγκαν κατά κάποιον τρόπο κάνει μια θυσία για το καλό της οικογένειας, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι η επιθυμία της ζωής της είναι να επιστρέψει και να ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά ας τους δώσουμε το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. Ας δούμε αν αυτό μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας οικογενειακής συμφιλίωσης, κάτι που θα είναι καλύτερο για όλους».

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Η Μποντ είπε, επίσης, πως «κατανοεί απόλυτα» αν η Μέγκαν συνεχίσει την «επαγγελματική/εμπορική της δραστηριότητα», αλλά αναρωτήθηκε αν θα της λείψει η ηλιοφάνεια της Καλιφόρνιας. «Μπαίνουμε στον Σεπτέμβριο και στον χειμώνα, με μεγάλες, μουντές μέρες γεμάτες βροχή και σκοτάδι. Θα της λείψει πραγματικά η ηλιοφάνεια της Καλιφόρνιας; Εμένα, πάντως, θα μου έλειπε αν ήμουν στη θέση της» σημείωσε.