Η εξομολόγηση του Κρις Ροκ: «Δεν ήμουν καλός σύζυγος, έβλεπα πολύ πορνό, πλέον έχω να παρακολουθήσω 5 ή 6 χρόνια» - iefimerida.gr

Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα αποκαλυπτική εξομολόγηση προχώρησε ο Κρις Ροκ, αναγνωρίζοντας τα λάθη που οδήγησαν στην κατάρρευση του γάμου του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Κρις Ροκ παραδέχτηκε δημόσια πως ο εθισμός του στην πορνογραφία, από τον οποίο έχει πλέον απεξαρτηθεί, αλλά και οι απιστίες του αποτέλεσαν βασικούς λόγους για την κατάρρευση του γάμου του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη συμπεριφορά του.

Για να εξηγήσει την αλαζονεία του, ο ηθοποιός παρομοίασε τη συμπεριφορά του με τους υπερήρωες της Marvel που, αποκτώντας δυνάμεις, γίνονται αλαζόνες μέχρι να συντριβούν και να συνειδητοποιήσουν τα όριά τους, βρίσκοντας τελικά τον σωστό δρόμο.

Ο γάμος του με τη Μάλαακ Κόμπτον-Ροκ διήρκεσε 18 χρόνια, με το ζευγάρι να χωρίζει το 2014 και το διαζύγιο να οριστικοποιείται το 2016. Η πρώην σύζυγός του είχε ζητήσει σεβασμό στην ιδιωτική ζωή των παιδιών τους.

Μετά τον χωρισμό, ο Κρις Ροκ δεσμεύτηκε δημόσια να μην χρησιμοποιήσει ποτέ την πρώην σύζυγό του ως υλικό στις παραστάσεις του, εξηγώντας πως δεν θα ήταν δίκαιο, καθώς εκείνη δεν έχει την ίδια δημόσια πλατφόρμα.

Ο 61χρονος δημοφιλής ηθοποιός και κωμικός, ο οποίος αναδείχθηκε ως ένας από τους «Άνδρες της Χρονιάς» για το 2026 από το περιοδικό GQ μετά την κυκλοφορία της ταινίας του «Misty Green», μίλησε ανοιχτά για τις σκοτεινές περιόδους της προσωπικής του ζωής.

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Αναλογιζόμενος τις αιτίες που έφεραν το οριστικό τέλος στη σχέση του με τη Μάλαακ Κόμπτον-Ροκ, δεν δίστασε να αναλάβει την ευθύνη για τη συμπεριφορά του, εστιάζοντας σε εθισμούς και λανθασμένες επιλογές που στιγμάτισαν την κοινή τους πορεία.

Το πορνό και οι απιστίες του Κρις Ροκ

«Δεν ήμουν καλός σύζυγος. Έβλεπα πολύ πορνό. Δεν βλέπω πλέον. Έχω να παρακολουθήσω πορνό πέντε ή έξι χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά στο περιοδικό. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη εξάρτηση δεν ήταν ο μοναδικός παράγοντας που κλόνισε τα θεμέλια της σχέσης τους.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ανοιχτά στο παρελθόν ότι υπήρξε άπιστος κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους. «Δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος, αλλά είναι κάτι που έπρεπε να περάσω», ανέφερε, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί πλέον τις παλαιότερες πράξεις του.

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Ο παραλληλισμός με τις ταινίες της Marvel

Για να αποδώσει το μέγεθος της αλαζονείας που τον διακατείχε εκείνη την εποχή, ο Αμερικανός σταρ χρησιμοποίησε έναν πρωτότυπο παραλληλισμό με τις κινηματογραφικές παραγωγές υπερηρώων. «Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία της Marvel, όπου ο ήρωας πρέπει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Σε κάθε ταινία της Marvel, είτε πρόκειται για άνδρα είτε για γυναίκα, ο ήρωας πρέπει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του», είπε, εξηγώντας τη νοοτροπία της αμετροέπειας. «Συμπεριφέρονται σαν καθάρματα.

Αποκτούν αυτές τις δυνάμεις και γίνονται καθάρματα. Κάνουν αγώνες με τρένα, σηκώνουν τεράστια υπερωκεάνια, προσπαθούν να φτάσουν μέχρι τον ήλιο και τελικά συντρίβονται, επειδή συνειδητοποιούν ότι δεν είναι Θεοί. Και τότε αρχίζουν να βοηθούν τους ανθρώπους», πρόσθεσε στη συνέχεια. Ανακεφαλαιώνοντας αυτή την επώδυνη διαδρομή αυτογνωσίας, σημείωσε: «Κι εγώ δοκίμασα τις δυνάμεις μου. Σίγουρα συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν Θεός, ούτε καν πλησίαζα κάτι τέτοιο. Και η ζωή με ταπείνωσε πολύ, όπως ακριβώς μου άξιζε».

Το διαζύγιο μετά από 18 χρόνια γάμου

Ο Κρις Ροκ και η Μάλαακ Κόμπτον-Ροκ υπήρξαν παντρεμένοι για 18 χρόνια, πριν αποφασίσουν να πάρουν χωριστούς δρόμους το 2014, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται το 2016. Από τον γάμο τους απέκτησαν δύο κόρες, την 22χρονη σήμερα Ζάρα Σαβάνα και την 24χρονη Λόλα Σιμόν.

Την εποχή του χωρισμού, η Κόμπτον-Ροκ είχε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, αναφέροντας: «Έπειτα από πολλή σκέψη και 19 χρόνια γάμου, ο Κρις κι εγώ αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους. Το γεγονός ότι είχα την τύχη να αφιερώσω τη ζωή μου στην προσφορά, εργαζόμενη με ανθρώπους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, με έχει κάνει να αντιλαμβάνομαι τις ευλογίες της ζωής, ακόμη και όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες».

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Στην ίδια τοποθέτηση, είχε υπογραμμίσει την απόλυτη αφοσίωσή της στην προστασία των παιδιών τους: «Παρότι αναγνωρίζω ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, τα παιδιά μου παραμένουν το επίκεντρο της ζωής μου και η ευημερία τους είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Με αυτό το σκεπτικό, ζητώ ειλικρινά να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή των παιδιών μου και της οικογένειάς μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου».

H Μάλαακ Κόμπτον-Ροκ και ο Κρις Ροκ χώρισαν το 2014 / Φωτογραφία: ΑΡ

Η δημόσια δέσμευση του ηθοποιού

Όπως είχε αποκαλύψει πηγή στο περιοδικό PEOPLE, η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη για όσους γνώριζαν το περιβάλλον του ζευγαριού, καθώς ο κωμικός γνώριζε από καιρό ότι ο γάμος τους δεν μπορούσε να σωθεί και ο ίδιος κατέθεσε την αίτηση. Μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου, ο Ροκ δεσμεύτηκε δημόσια να μην χρησιμοποιήσει την πρώην σύζυγό του ως υλικό για τις κωμικές του παραστάσεις.

«Δεν είναι δίκαιο. Εγώ έχω μικρόφωνο, εκείνη δεν έχει. Ο Θεός να φυλάξει να αρχίσει ο κόσμος να την ενοχλεί στο σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν είναι σωστό. Άλλωστε, θα χρειαστεί να τη συναντώ σε γάμους και τελετές αποφοίτησης», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο Rolling Stone το 2017, δείχνοντας σεβασμό στις ισορροπίες της οικογένειάς του.

