Κραυγή απόγνωσης από τον Δημήτρη Καλλιβωκά: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή» - iefimerida.gr

Συγκλονίζει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, εκφράζοντας την επιθυμία του να μη βρίσκεται σε ένα καροτσάκι αντιμετωπίζοντας πολλές δυσκολίες στα 97 χρόνια του.

Ο ηθοποιός που αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τις ξεχωριστές ερμηνείες του στις ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου μίλησε στην «Εspresso» και δεν δίστασε να πει πως θα προτιμούσε να φύγει από τη ζωή, καθώς δεν αντέχει άλλο πια να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο καροτσάκι, και όπως είπε συγκεκριμένα, θα ήθελε ένα «ήσυχο τέλος».

«Κουράστηκα και πλέον δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα καροτσάκι. Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή. Ακόμα και αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί. Και δεν νομίζω να το κάνει κάποιος. Ήδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο», είπε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς.

Ακόμα, ο ηθοποιός μίλησε για τη μοναξιά που νιώθει, καθώς οι γνωστοί του από τα παλιά έχουν φύγει από τη ζωή, κάποιοι δεν επικοινωνούν μαζί του, ενώ τον έχει επηρεάσει πολύ και το γεγονός ότι δεν έχει πια κοντά του τη γυναίκα του Ιωάννα.

Η αγαπημένη του Ιωάννα

Με τη σύζυγό του Ιωάννα είναι ζευγάρι εδώ και πολλές δεκαετίες, αλλά επειδή και εκείνη αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, τα τελευταία χρόνια διαμένει σε οίκο ευγηρίας. Εκτός όμως από την ίδια την Ιωάννα του έχουν λείψει, όπως είπε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, του έχουν λείψει και πράγματα που έκαναν μαζί.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς και η σύζυγός του, σε έξοδό τους το 2014



«Κάθε Πάσχα πηγαίναμε στο εξοχικό στην Τήνο, ψήναμε με την Ιωάννα και περνούσαμε όμορφα στη θάλασσα που πηγαίναμε μαζί, χέρι χέρι. Τώρα και οι δυο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Αλλά, πίστεψέ με, δεν θέλω να παραπονιέμαι, απλά θέλω να φύγω από τη ζωή ήσυχα», δήλωσε ο ηθοποιός.