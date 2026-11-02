Ειδικοί στην καταπολέμηση παρασίτων για το πώς να κρατήσετε τα ποντίκια μακριά πριν από τον χειμώνα -Τι πραγματικά λειτουργεί - iefimerida.gr

Καθώς η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει, τα ποντίκια αναζητούν ζεστά και προστατευμένα σημεία για να εγκατασταθούν, με αποτέλεσμα πολλά σπίτια να κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπα με ανεπιθύμητους επισκέπτες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το πρώτο και κρισιμότερο βήμα για την πρόληψη είναι ο εντοπισμός και η σφράγιση κάθε πιθανού ανοίγματος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε πόρτες, παράθυρα, ρωγμές σε τοίχους, σωληνώσεις και σημεία γύρω από τη στέγη.

Η καθαριότητα του εξωτερικού χώρου αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης. Συνιστάται η απομάκρυνση κλαδιών και φύλλων που προσφέρουν καταφύγιο, καθώς και το κλάδεμα της βλάστησης κοντά στους τοίχους για να εμποδιστεί η πρόσβαση.

Η σωστή αποθήκευση τροφίμων σε αεροστεγή δοχεία, η διατήρηση κλειστών κάδων απορριμμάτων και ο τακτικός καθαρισμός υπολειμμάτων τροφών, περιορίζουν τις πηγές έλξης για τα τρωκτικά και αποτρέπουν την εγκατάστασή τους.

Ως επιπρόσθετο μέτρο, προτείνεται η τοποθέτηση παγίδων σε στρατηγικά σημεία για έγκαιρο εντοπισμό. Εάν υπάρξουν ενδείξεις όπως περιττώματα ή ροκανίσματα, η άμεση συνδρομή ειδικού αποτρέπει την εξάπλωση του προβλήματος.

Η πρόληψη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα τρωκτικά μπορούν να εισέλθουν από πολύ μικρά ανοίγματα και να πολλαπλασιαστούν γρήγορα, δημιουργώντας μέσα σε λίγες εβδομάδες σοβαρό πρόβλημα.

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Ειδικοί στην καταπολέμηση παρασίτων επισημαίνουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ποντικών στο σπίτι, εξασφαλίζοντας ένα πιο ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

1. Σφραγίστε όλες τις πιθανές εισόδους

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι να εντοπίσετε και να κλείσετε κάθε πιθανό άνοιγμα από το οποίο μπορούν να περάσουν τα ποντίκια.

Τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι:

Πόρτες και παράθυρα: Ελέγξτε τα λάστιχα στεγανοποίησης. Εάν περνάει φως από τα κενά, ενδέχεται να υπάρχει δίοδος για τα τρωκτικά. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα λάστιχα ή χρησιμοποιήστε κατάλληλο στεγανωτικό για μικρά κενά.

Ελέγξτε τα λάστιχα στεγανοποίησης. Εάν περνάει φως από τα κενά, ενδέχεται να υπάρχει δίοδος για τα τρωκτικά. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα λάστιχα ή χρησιμοποιήστε κατάλληλο στεγανωτικό για μικρά κενά. Τοίχοι και θεμέλια: Ρωγμές και μικρές τρύπες αποτελούν εύκολα σημεία εισόδου. Για μη δομικές ρωγμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν εποξειδικά υλικά ή υδραυλικό τσιμέντο.

Ρωγμές και μικρές τρύπες αποτελούν εύκολα σημεία εισόδου. Για μη δομικές ρωγμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν εποξειδικά υλικά ή υδραυλικό τσιμέντο. Γκαραζόπορτες: Ελέγξτε την κατάσταση των στεγανοποιητικών και αντικαταστήστε όσα έχουν φθαρεί. Για μεγαλύτερα ανοίγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταλλικό πλέγμα.

Ελέγξτε την κατάσταση των στεγανοποιητικών και αντικαταστήστε όσα έχουν φθαρεί. Για μεγαλύτερα ανοίγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταλλικό πλέγμα. Σωληνώσεις και εξαερισμοί: Κλείστε τα κενά γύρω από τους σωλήνες με κατάλληλο στεγανωτικό και μεταλλικό υλικό προστασίας. Τα ανοίγματα εξαερισμού πρέπει να καλύπτονται με λεπτό μεταλλικό πλέγμα.

Κλείστε τα κενά γύρω από τους σωλήνες με κατάλληλο στεγανωτικό και μεταλλικό υλικό προστασίας. Τα ανοίγματα εξαερισμού πρέπει να καλύπτονται με λεπτό μεταλλικό πλέγμα. Στέγη και γείσα: Ελέγξτε τα σημεία γύρω από τη στέγη, τις μαρκίζες και τις προεξοχές, χρησιμοποιώντας μεταλλικό πλέγμα ή μεταλλικά ελάσματα όπου χρειάζεται.

Ο ειδικός στην καταπολέμηση παρασίτων George Liakopoulos, από την εταιρεία Fantastic Pest Control, προειδοποιεί ότι ακόμη και τα πιο μικρά ανοίγματα μπορούν να αποτελέσουν δίοδο για τα ποντίκια.

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Όπως επισημαίνει, τα τρωκτικά μπορούν να περάσουν ακόμη και από τρύπες διαμέτρου μόλις έξι χιλιοστών. Επομένως, κάθε ρωγμή ή κενό που εντοπίζεται θα πρέπει να σφραγίζεται.

2. Διατηρήστε καθαρό τον εξωτερικό χώρο

Η καθαριότητα γύρω από το σπίτι αποτελεί επίσης βασικό μέτρο πρόληψης.

Οι ειδικοί συνιστούν την απομάκρυνση κλαδιών, φύλλων, απορριμμάτων και άλλων αντικειμένων που μπορούν να προσφέρουν καταφύγιο στα τρωκτικά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το κλάδεμα των θάμνων και των φυτών που βρίσκονται κοντά στους εξωτερικούς τοίχους, καθώς τα ποντίκια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη βλάστηση για να προσεγγίσουν το σπίτι και να αναζητήσουν κάποιο άνοιγμα.

Ο Lee Engel, ιδιοκτήτης της εταιρείας 360 Rodent Control, συνιστά τα καυσόξυλα και τα αντικείμενα που αποθηκεύονται σε εξωτερικούς χώρους να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον έξι μέτρων από το σπίτι.

Πρόκειται για σημεία που μπορούν να λειτουργήσουν ως ιδανικές φωλιές για τα τρωκτικά, προσελκύοντάς τα κοντά στα θεμέλια της κατοικίας.

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3. Αποθηκεύστε σωστά τα τρόφιμα

Η εύκολη πρόσβαση σε τροφή και νερό αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους που προσελκύουν τα ποντίκια σε μια κατοικία.

Για τον περιορισμό του κινδύνου, οι ειδικοί προτείνουν:

Να διατηρείτε τους κάδους απορριμμάτων καλά κλεισμένους και σε κάποια απόσταση από το σπίτι.

Να αποθηκεύετε όλα τα τρόφιμα σε αεροστεγή δοχεία.

Να καθαρίζετε συχνά ψίχουλα και υπολείμματα τροφών από πάγκους και δάπεδα.

Να μην αφήνετε τροφή και νερό κατοικιδίων εκτεθειμένα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Να ελέγχετε τακτικά τους αποθηκευτικούς χώρους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα υπόγεια και οι σοφίτες, καθώς αποτελούν συνηθισμένα σημεία εγκατάστασης των ποντικών.

Μάλιστα, οι ειδικοί συνιστούν την αντικατάσταση των χάρτινων χαρτοκιβωτίων με ανθεκτικά πλαστικά δοχεία που κλείνουν αεροστεγώς ή γυάλινα βάζα, ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση των τρωκτικών στα αποθηκευμένα αντικείμενα και τρόφιμα.

4. Τοποθετήστε παγίδες σε κατάλληλα σημεία

Ως πρόσθετο μέτρο πρόληψης, οι ειδικοί προτείνουν την τοποθέτηση μίας ή δύο κατάλληλων παγίδων σε στρατηγικά σημεία του σπιτιού, ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα πιθανή παρουσία ποντικού.

Σύμφωνα με τον George Liakopoulos, τα σημεία που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι πίσω από τις ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας, στη σοφίτα και στο υπόγειο, καθώς εκεί συχνά βρίσκουν καταφύγιο τα τρωκτικά.

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Οι παγίδες θα πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και κατοικίδια, με τακτικό έλεγχο και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους.

5. Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού εάν υπάρχουν ενδείξεις

Εάν θέλετε να διαπιστώσετε αν το σπίτι σας είναι πραγματικά προστατευμένο, μια επαγγελματική επιθεώρηση μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών εισόδων και ενδείξεων παρουσίας τρωκτικών.

Ο George Liakopoulos υπογραμμίζει τη σημασία των τακτικών ελέγχων, καθώς η έγκαιρη διαπίστωση του προβλήματος μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση μιας εκτεταμένης προσβολής.

Τα βασικά σημάδια που θα πρέπει να σας κινητοποιήσουν είναι:

Μικρά περιττώματα σε ντουλάπια, αποθήκες και γωνίες.

Ίχνη από ροκανίσματα σε τρόφιμα, συσκευασίες και έπιπλα.

Θόρυβοι από γρατζουνίσματα μέσα σε τοίχους, οροφές ή πατώματα.

Φθορές σε καλώδια, χαρτόκουτα και άλλα αποθηκευμένα αντικείμενα.

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