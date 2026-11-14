Ο Κρατερός Κατσούλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Ξεκίνησε με παράλυση στην αριστερή πλευρά, πήγα στο θέατρο κουτσαίνοντας»

Για την περιπέτεια με την υγεία του πριν από μερικά χρόνια μίλησε ο Κρατερός Κατσούλης, και πως η έντονη ψυχολογική και σωματική καταπόνηση τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Κρατερός Κατσούλης βίωσε το πρώτο σύμπτωμα, μια παράλυση στην αριστερή του πλευρά από τη μέση και κάτω, ένα μεσημέρι Σαββάτου. Ενώ βρισκόταν στο ΟΑΚΑ με την κόρη του, άρχισε να αισθάνεται ένα έντονο μούδιασμα.

Αρχικά, ο ηθοποιός δεν έδωσε σημασία στο σύμπτωμα, αποδίδοντάς το σε κάποιο πιάσιμο ή κρύωμα. Προσπάθησε μάλιστα να αθληθεί κάνοντας μερικούς γύρους στο γήπεδο, θεωρώντας ότι θα τον βοηθούσε να ξεπεράσει τη δυσφορία που ένιωθε.

Παρά το μούδιασμα και τη δυσκολία στο περπάτημα, έπαιξε σε δύο θεατρικές παραστάσεις. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε, φτάνοντας στο σημείο να χρειάζεται να μετακινεί το πόδι του με τα χέρια για να κινηθεί στη σκηνή.

Μετά το τέλος των παραστάσεων, η κατάσταση δεν ήταν πλέον αστεία και μετέβη στο νοσοκομείο. Εκεί, υποβλήθηκε σε μια σειρά εξετάσεων προκειμένου οι γιατροί να διαπιστώσουν την ακριβή αιτία της παράλυσης και του μουδιάσματος.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής θυμήθηκε το πρόβλημα που αντιμετώπισε και διευκρίνισε πως εκδηλώθηκε με παράλυση στην αριστερή πλευρά του σώματός του.

Όπως εξήγησε ήταν Σάββατο και έχοντας οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, αρχικά δεν έδωσε πολύ σημασία, ωστόσο όταν τελείωσε η παράταση που είχε, έκανε εξετάσεις και έμεινε για ένα διάστημα εκτός θεάτρου.

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Κρατερός Κατσούλης: «Λέω μήπως με φύσηξε κάτι»

Μιλώντας στην εκπομπή «Ζω Καλά», ο Κρατερός Κατσούλης είπε περιγράφοντας εκείνη την περίοδο: «Εμένα ξεκίνησε με μια παράλυση στην αριστερή μου πλευρά από τη μέση της πλάτης και κάτω. Ήταν μεσημέρι Σαββάτου και είχα πάει τότε την κόρη μου στο ΟΑΚΑ, γιατί θα έκανε στίβο, και μιλώντας με τον προπονητή άρχισα να νιώθω ένα μούδιασμα. Λέω “εντάξει, μια που είμαι εδώ πέρα στο γήπεδο, ας κάνω μερικούς γύρους”, γιατί αθλούμαι σε όλη μου τη ζωή. Λέω μήπως με φύσηξε κάτι, μήπως κάπως πιάστηκε κάτι».

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«Μετά δεν ήταν πια πολύ αστείο»

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι, παρά το μούδιασμα και τη δυσκολία στο περπάτημα, έπαιξε σε δύο θεατρικές παραστάσεις, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε και τελικά πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις: «Πήγα στο θέατρο κουτσαίνοντας λίγο γιατί δεν ένιωθα το πόδι μου. Ήταν η πρώτη φορά που δεν πονούσα καθόλου. Οπότε αυτό το μούδιασμα και την παράλυση χωρίς πόνο στις πρώτες ώρες μου δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι μάλλον δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Στη βραδινή παράσταση ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί έπρεπε να παίρνω το πόδι μου και να το πηγαίνω δεξιά αριστερά. Μετά τη διπλή παράσταση, πήγα στο νοσοκομείο, όπου, εντάξει, μετά δεν ήταν πια πολύ αστείο, γιατί άρχισα να κάνω διάφορες εξετάσεις για να δω τι έχω».

