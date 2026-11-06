Το κούρεμα «faux-λίφτινγκ» που λάτρεψαν Πάμελα Άντερσον και Χάλι Μπέρι -Στυλίστες λένε ότι δείχνει μια γυναίκα 10 χρόνια νεότερη - iefimerida.gr

Μπορεί ένα κούρεμα να σε κάνει να δείχνεις 10 χρόνια νεότερη; Αν κρίνει κανείς από την Πάμελα Άντερσον ή την Σάρον Στόουν, ναι.

Λέγεται bixie και συνδυάζει κομψότητα, φρεσκάδα και νεανικό αέρα. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο συνδυασμό του κλασικού καρέ (bob) και του κοντού pixie, που κερδίζει ολοένα και περισσότερες γυναίκες, χάρη στην ικανότητά του να αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και να χαρίζει μια πιο ανάλαφρη, ανανεωμένη εικόνα.

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Το bixie συνδυάζει το κοντό, φιλαριστό σχήμα του pixie με το μεγαλύτερο μήκος και την απαλότητα ενός καρέ, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που πλαισιώνει όμορφα το πρόσωπο. Δεν είναι τυχαίο ότι το έχουν επιλέξει κατά καιρούς μερικές από τις πιο λαμπερές γυναίκες του Χόλιγουντ, όπως η Πάμελα Άντερσον, η Σάρον Στόουν, η Χάλι Μπέρι και η Έλεν Μίρεν.

Η Πάμελα Άντερσον

Οι ρίζες του συγκεκριμένου κουρέματος βρίσκονται στα εμβληματικά χτενίσματα της Όντρεϊ Χέπμπορν τη δεκαετία του 1950, αλλά και της Τουίγκι και της Μία Φάροου τη δεκαετία του 1960. Τη δεκαετία του 1990 γνώρισε νέα άνθηση, με τη Μεγκ Ράιαν και την Κάμερον Ντίαζ να το κάνουν ιδιαίτερα δημοφιλές.

Γιατί θεωρείται ιδανικό για γυναίκες άνω των 50 και 60 ετών;

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του bixie είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση πιο πυκνών και πλούσιων μαλλιών. Καθώς με την πάροδο του χρόνου, αλλά και εξαιτίας των ορμονικών αλλαγών της εμμηνόπαυσης, τα μαλλιά συχνά χάνουν μέρος της φυσικής τους πυκνότητας και του όγκου τους, ένα σωστά διαμορφωμένο φιλάρισμα μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά.

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Παράλληλα, οι διαφορετικές στρώσεις προσθέτουν κίνηση και ανάλαφρη υφή, ενώ το κατάλληλο μήκος γύρω από το πρόσωπο μπορεί να αναδείξει τα χαρακτηριστικά και να δημιουργήσει την οπτική αίσθηση μιας πιο ανορθωμένης όψης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ειδικοί παρομοιάζουν το συγκεκριμένο κούρεμα με ένα φυσικό, οπτικό «λίφτινγκ», που μπορεί να χαρίσει μια πιο φρέσκια και νεανική εμφάνιση.

Η Χάλι Μπέρι

Ένα κούρεμα που προσαρμόζεται σε όλες﻿

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του bixie είναι η ευελιξία του. Μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το σχήμα του προσώπου, την υφή και την πυκνότητα των μαλλιών, καθώς και το προσωπικό στιλ κάθε γυναίκας. Το μήκος, το φιλάρισμα και ο όγκος μπορούν να διαφοροποιηθούν, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατόν πιο κολακευτικό.



Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το bixie γνωρίζει μια νέα περίοδο δημοφιλίας, με πρωταγωνίστριες τις κομψές και ώριμες σταρ του Χόλιγουντ, αν και την τάση αυτή έχουν υιοθετήσει και νεότερες celebrities όπως η Ζεντάγια και η Φλόρενς Πιου.

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Η Marie Nieuwoudt, Group Education Manager της εταιρείας Cloud Nine Hair, χαρακτηρίζει το bixie ως το «απόλυτο μυστικό για μια εντυπωσιακή ανανέωση της εμφάνισης». Όπως εξηγεί, ένα σωστά εκτελεσμένο κούρεμα μπορεί να ανακατανείμει τον όγκο των μαλλιών, να δημιουργήσει αρμονία και να αναδείξει τα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου, χαρίζοντας μια πιο ανορθωμένη όψη.

«Ο τρόπος με τον οποίο ένα άψογα διαμορφωμένο κούρεμα ανακατανέμει τον όγκο, δημιουργεί ισορροπία και τονίζει τα φυσικά χαρακτηριστικά μπορεί να κάνει το πρόσωπο να δείχνει πιο ανορθωμένο, ώστε να φεύγετε από το κομμωτήριο δείχνοντας και νιώθοντας δέκα χρόνια νεότερες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το bixie ξεχωρίζει για την ευελιξία του, καθώς μπορεί να προσαρμοστεί τόσο στο σχήμα του προσώπου όσο και στην υφή των μαλλιών, σύμφωνα με τη Laura Elliott, επικεφαλής hairstylist και εκπαιδεύτρια της εταιρείας Neal & Wolf.

Όπως επισημαίνει, στα πιο πυκνά μαλλιά οι επιπλέον φιλαριστές στρώσεις απομακρύνουν τον περιττό όγκο και αποτρέπουν το αποτέλεσμα από το να δείχνει βαρύ. Αντίθετα, στα λεπτά μαλλιά προσθέτουν περισσότερο όγκο, κίνηση και διάσταση, δημιουργώντας την αίσθηση πιο πλούσιας κόμης.

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«Είναι μια εξαιρετική επιλογή για γυναίκες άνω των 60 ετών που επιθυμούν ένα σύγχρονο και κολακευτικό κούρεμα, το οποίο συνδυάζει το κομψό στιλ με την εύκολη καθημερινή περιποίηση», καταλήγει.

Η Έμμα Τόμσον

Διάσημες ηθοποιοί με το κούρεμα που αφαιρεί χρόνια

Η 59χρονη Πάμελα Άντερσον προτιμά μια πιο ανάλαφρη και επιμελώς ατημέλητη εκδοχή του κουρέματος, που αποπνέει θηλυκότητα και φυσικότητα. Αντίθετα η 60χρονη Ρόμπιν Ράιτ επιλέγει ένα πιο αυστηρό και δομημένο σχήμα, με ιδιαίτερα περιποιημένο αποτέλεσμα.

Από την άλλη, η Έμμα Τόμσον προτιμά μια πιο φυσική και ανεπιτήδευτη εκδοχή, με απαλές στρώσεις και κίνηση.

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