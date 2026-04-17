Χαμός σε γάμο στην Αγγλία -Εκδικητική κουνιάδα έριξε μαύρη μπογιά στη νύφη, λίγο πριν από την τελετή - iefimerida.gr

Αντί να ζήσει την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της, μία νύφη στην Αγγλία είχε έναν επεισοδιακό γάμο, αφού η κουνιάδα της την έλουσε με μαύρη μπογιά.

Η 35χρονη Τζένα Μονκ ήταν έτοιμη να παντρευτεί τον επί 20 χρόνια αγαπημένο της σε μία βικτωριανή έπαυλη στο Κεντ και έλαμπε από ευτυχία μέσα στο υπέροχο λευκό νυφικό της.

Λίγα λεπτά πριν αρχίσει η τελετή, την πλησίασε η γυναίκα του αδελφού της, Αντόνια Ιστγουντ -για να της ευχηθεί όπως πίστεψε αρχικά η νύφη.

Όμως η κουνιάδα της (ή η νύφη της στην ελληνική απόδοση) είχε άλλα σχέδια.

«Επίθεση εκδίκησης»

Η Αντόνια φτάνοντας κοντά στη νύφη που ήταν έτοιμη να μπει στην αίθουσα της τελετής, ξαφνικά πέταξε πάνω στην Τζένα μαύρη μπογιά, λερώνοντας σχεδόν όλο της πρόσωπο και το στήθος και καταστρέφοντας το νυφικό της.



Η Τζένα Μονκ σοκαρισμένη μετά την επίθεση της νύφης της με μαύρη μπογιά - @KentOnline

Η ύπουλη κουνιάδα προχώρησε σε αυτή την επίθεση ως πράξη εκδίκησης, για κάτι που συνέβη τον προηγούμενο χρόνο.

Η Αντόνια κατηγορούσε την Τζένα ότι προσπάθησε να καταστρέψει τον δικό της γάμο με τον αδερφό της, τον προηγούμενο χρόνο και από τότε οι σχέσεις τους είχαν επιδεινωθεί.

Κανείς όμως δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη.

Έγινε ο γάμος -Καταδικάστηκε η κουνιάδα

Αμέσως μετά την επίθεση με μπογιά επικράτησε πανικός. Η Αντόνια το έσκασε από την έπαυλη και η Τζένα έμεινε ταραγμένη να κλαίει γοερά. Ωστόσο ο γάμος δεν ακυρώθηκε, καθώς το ζευγάρι ήταν αποφασισμένο να παντρευτεί.

Η νύφη καθαρίστηκε, ξαναβάφτηκε και φόρεσε ένα δανεικό φόρεμα, που έσπευσε να της φέρει ένας από τους καλεσμένους. Ο γάμος έγινε με 2 ώρες καθυστέρηση, αλλά η υπόθεση στης εκδικητικής κουνιάδας κατέληξε στα δικαστήρια.

Ο Κεν και η Τζέμα Μονκ τελικά παντρεύτηκαν, με τη νύφη να φορά ένα δανεικό νυφικό/Φωτογραφία: Facebook/Gemma Louis Monk

Η Τζένα κατηγόρησε τη νύφη της για πρόκληση σωματικής και ψυχολογικής βλάβης, καθώς μετά το περιστατικό έπασχε για πολύ καιρό από κατάθλιψη και δεν μπορούσε να εργαστεί.

Μάλιστα, το ζευγάρι αναγκάστηκε να ακυρώσει το προγραμματισμένο και προπληρωμένο γαμήλιο ταξίδι του στις Μαλδίβες.

Η Αντόνια Ίστγουντ δήλωσε ένοχη για πρόκληση σωματικής βλάβης επειδή έριξε μαύρη μπογιά πάνω στο νυφικό της κουνιάδας της. Φωτογραφία: Facebook

Στο δικαστήριο, η Αντόνια δήλωσε ένοχη για δύο αδικήματα πρόκλησης σωματικής βλάβης και καταδικάστηκε σε 10μηνη ποινή φυλάκισης με 12μηνη αναστολή και επιπλέον 160 ώρες άμισθης εργασίας.

Το περιστατικό συνέβη το 2024 αλλά η απόφαση του δικαστηρίου βγήκε πρόσφατα. Μέχρι και σήμερα, νύφη και κουνιάδα δεν έχουν καμία σχέση.