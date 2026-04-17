Κούλλης Νικολάου: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του και την κόρη τους-Οι ευχές του για την 17χρονη Ελένη - iefimerida.gr

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους τον Κούλλη Νικολάου με τη γυναίκα του Κλαίρη και την κόρη τους Ελένη.

Ο γνωστός ηθοποιός και παραγωγός Κούλλης Νικολάου, που μοιράζεται το χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Κύπρου, απόλαυσε οικογενειακές στιγμές με τις δύο πιο σημαντικές γυναίκες της ζωής του. Μπαμπάς, μαμά και κόρη περπάτησαν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας με casual εμφάνιση και έδειχναν να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το βαρύ επαγγελματικό του πρόγραμμα, ο Κύπριος ηθοποιός πάντα βρίσκει χρόνο για την οικογένειά του και φροντίζει να κάνουν κοινές εξόδους σε μέρη που αγαπούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλια της Ελένης

Την περασμένη Τετάρτη 15 Απριλίου, ο Κούλλης Νικολάου έστειλε μέσα από μια ανάρτησή του τις ευχές του στην κόρη του για τα 17α γενέθλιά της. Ο ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα μαζί με την κόρη του και θέλοντας να της ευχηθεί έγραψε: «Αγάπη μου, ζωή μου, ψυχή μου, δοξάζω τον Θεό κάθε μέρα πρώτα που σε έστειλε σε εμένα και δεύτερο που σε έχω σήμερα χαμογελαστή γεμάτη υγεία και όνειρα, δεν είσαι πια το μωρό είσαι 17 χρονών και νιώθω ευλογημένος, χρόνια σου πολλά να ζεις να αγαπάς να μαθαίνεις, να είσαι πάντα δοτική και καλοσυνάτη να έχεις τη χάρη και την ομορφιά του ανθρώπου που ξέρει να σέβεται να δίνεις αγάπη να μη φοβάσαι κανέναν παρά μόνο δέος στον Θεό και στη σοφία του. Σε αγαπώ απεριόριστα. Ο περήφανος πατέρας σου».