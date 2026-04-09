Κωστής Σαββιδάκης: Το «σημαδιακό» περιστατικό με τον σταυρό στην εκκλησία που τον έσωσε - iefimerida.gr

Η εμπειρία του Κωστή Σαββιδάκη από την επαφή του με την εκκλησία υπήρξε λυτρωτική καθώς του «αποκάλυψε» ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε.

Ο παπα-Γρηγόρης της επιτυχημένης σειράς «Άγριες Μέλισσες» ήταν ο ρόλος που έκανε τον ηθοποιό Κωστή Σαββιδάκη ευρύτερα γνωστό και απογείωσε την επαγγελματική ζωή του. Όμως, όπως περιέγραψε καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά», η εμπειρία του με τον παπά των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό υπήρξε σωτήρια για τη ζωή του.

Κόλλησε ο σταυρός στην πλάτη του και «έδειξε» το πρόβλημα

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Κωστής Σαββιδάκης, πήρε την απόφαση να κάνει εξετάσεις, έπειτα από προτροπή του ιερέα. Εκεί, βίωσε κάτι που ο ίδιος θεωρεί σημαδιακό: «Πήγαινα στους Αγίους Ισιδώρους και κάποια στιγμή μου είπε ο παπάς να πάω να με σταυρώσει. Πήγα και κόλλησε ο σταυρός στην πλάτη μου. Ο παπάς μού είπε να πάω να κάνω μερικές εξετάσεις σε εκείνο το σημείο. Έκανα -να είναι καλά η γιατρός μου- και σε τρεις μέρες μπήκα για χειρουργείο».

Πιο αναλυτικά, σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Κωστής Σαββιδάκης έχει περιγράψει το περιστατικό στην εκκλησία: «Ο σταυρός έμεινε κολλημένος πάνω μου -παρόλο που σηκώθηκα όρθιος- γύρω στα είκοσι λεπτά! Και μου είπε ο παπά-Δημήτρης “Μόλις μπορέσεις πήγαινε να κάνεις μια ακτινογραφία στο σημείο που κόλλησε ο σταυρός”. Έκανα την ακτινογραφία και αποδείχτηκε ότι υπήρχε μια κύστη στους πνεύμονες και χρειάστηκε να μπω επειγόντως στο χειρουργείο».

«Αν είναι θέλημα του Θεού, θα βγει»

Αναφερόμενος στην πίστη του και στην προστασία του Θεού, ο ηθοποιός είπε στην Αθηναΐδα Νέγκα: «Κάπνιζα τέσσερα πακέτα τσιγάρα την ημέρα… Μαζεύτηκα λίγο μετά. Γενικά νομίζω ότι αφήνομαι στην υψηλή προστασία, στη δουλειά, σε σχέση με ανθρώπους. Λέω ότι αν είναι θέλημά Του, θα βγει. Όλους μας προστατεύει, το θέμα είναι πόσο πιστεύουμε σε αυτή την προστασία, και πόσο αφηνόμαστε. Νομίζω ότι είναι όλα γραμμένα».