Κώστας Μαρτάκης: «Έχω δεχτεί εργασιακό bullying -Υπάρχουν άνθρωποι που δεν με συμπαθούν» - iefimerida.gr

Σε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη (14/4), ο Κώστας Μαρτάκης μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του.

Αποκάλυψε ότι υπήρξαν άνθρωποι που του έβαζαν σκόπιμα εμπόδια.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν με συμπαθούν. Έχω δεχτεί εργασιακό bullying. Αντιμετώπισα δυσκολίες στο να δουλέψω σε κάποια σχήματα ή να κάνω συναυλίες. Μερικές φορές φαίνεται ότι όλα είναι φτιαγμένα για να σε δυσκολέψουν», ανέφερε ο τραγουδιστής.

«Μεγαλώνοντας, οι άνθρωποι που σε ακολουθούν ηρεμούν και απλά σε ακούν»

Παρά τα προβλήματα, ο Μαρτάκης εξήγησε ότι δεν αποχώρησε ποτέ εντελώς από τη μουσική σκηνή. Αντιθέτως, συνέχισε να κυκλοφορεί τραγούδια και να κάνει συναυλίες, αλλά αποτραβήχτηκε από τα έντονα φώτα της δημοσιότητας, αναζητώντας ηρεμία και ισορροπία. «Μεγαλώνοντας, οι άνθρωποι που σε ακολουθούν ηρεμούν και απλά σε ακούν», σημείωσε.

Το ατύχημα στη σκηνή

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε επίσης στιγμές από την συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, θυμίζοντας ένα ατύχημα στη σκηνή: «Γλιστρήσαμε και πέσαμε κάτω, εκείνος σηκώθηκε αμέσως για να μην τσαλακωθεί, και εγώ έβριζα», είπε χαμογελώντας.