Ο Κώστας Φαλελάκης για τους γονείς του: «Πρόλαβαν να με δουν πάνω στη σκηνή αλλά δεν είχαν και μεγάλη περηφάνια για αυτό»

Η επιλογή του να γίνει ηθοποιός δεν έγινε εύκολα αποδεκτή από τους γονείς του, περιγράφει ο Κώστας Φαλελάκης, οι οποίοι ωστόσο πρόλαβαν να τον δουν επί σκηνής.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η γνωριμία με τον Μηνά Χατζησάββα τον απενοχοποίησε πλήρως σχετικά με την ταυτότητά του. Ο ηθοποιός Κώστας Φαλελάκης σταμάτησε να προσπαθεί να κρύβεται και άρχισε να δηλώνει ανοιχτά την ομοφυλοφιλία του, αδιαφορώντας για τις αντιλήψεις των άλλων.

Μετά την απώλεια του συντρόφου του, με τον οποίο έζησε 25 χρόνια, βίωσε βαθιά απελπισία. Τα λόγια της Κικής Δημουλά και οι μηχανισμοί της ζωής τον βοήθησαν να βρει ξανά νόημα στο «αβίωτο» που ένιωθε.

Ενάντια στην επιθυμία της οικογένειάς του να παραμείνει στην Κρήτη, μετακόμισε στην Αθήνα. Ο πατέρας του δυσκολευόταν να αποδεχτεί την υποκριτική ως επάγγελμα, θεωρώντας την χόμπι και ρωτώντας τον πότε θα βρει «κανονική δουλειά».

Η σοβαρή του όψη συχνά οδηγεί τους σκηνοθέτες να του δίνουν ρόλους «αγριάνθρωπων» στην τηλεόραση. Ωστόσο, ο ίδιος αποκαλύπτει πως στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ αστείο, ακόμη και «γελοίο» άτομο, με την κρητική έννοια του όρου.

Όπως διηγείται ο ηθοποιός έφυγε από το χωριό του και από την Κρήτη, όταν ακόμα επικρατούσαν πρωτόγονες καταστάσεις και συνθήκες διαβίωσης.

Η ανησυχία των γονιών ήταν αν θα πιάσει δουλειά στην Αθήνα και όταν έλεγε στον πατέρα του ότι εργάζεται στο θέατρο, τότε ελάμβανε το ερώτημα πότε θα πιάσει κανονική δουλειά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κώστας Φαλελάκης: «Ο Μηνάς με βοήθησε πάρα πολύ»

Αρχικά ο Κώστας Φαλελάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4», μίλησε για τη ζωή μετά την απώλεια του συντρόφου του.

Ο ηθοποιός εξήγησε πώς άλλαξε η ζωή του όταν συνάντησε τον Μηνά Χατζησάββα επισημαίνοντας: «Ενδεχομένως μία αρρενωπότητα που είχα απάλλασσε τους άλλους από το να με σκέφτονται έτσι (ως ομοφυλόφιλο) κι εγώ προσπαθούσα να μην φαίνεται. Όταν γνώρισα τον Μηνά και ήρθα στην Αθήνα, δεν με ενδιέφερε πια καθόλου αν φαίνεται ή δεν φαίνεται και πια το έλεγα κιόλας. Ο Μηνάς με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, με απενοχοποίησε».

Δείτε το βίντεο﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχοντας περάσει μαζί πέρασαν 25 χρόνια, ο θάνατός του έμοιαζε αβάσταχτος, παρόλα αυτά, ο χρόνος τον βοήθησε να βρει ξανά νόημα στη ζωή του: «Στην απελπισία μου είπα στην Κική Δημουλά "πώς θα ξαναγίνει βίος αυτό το αβίωτο;". Μου λέει "Θα γίνει αγόρι μου, δεν θα κάνεις τίποτα εσύ, θα γίνει από μόνο του. Εδώ σκέψου, ζω εγώ μετά από 35 χρόνια μετά τον θάνατο του Άθω, δεν θα ζήσεις εσύ;". Και να, βγήκε αληθινή. Έχει μηχανισμούς η ζωή και όπως λέει και ο Ευριπίδης στον Ορέστη, όλα τα αντέχει ο άνθρωπος, χτυπάτε κι άλλο, στείλτε μας κι άλλο κακό».

«Έκατσα έναν χρόνο και φρικάρισα»

Ο Κώστας Φαλελάκης αποκάλυψε πως επιθυμία της οικογένειάς του ήταν να συνεχίσει να ζει στην Κρήτη όπου μεγάλωσε, αλλά ο ίδιος επέλεξε να μετακομίσει στην Αθήνα: «Δεν είχα πει ποτέ ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Μιλάμε για ένα απομονωμένο χωριό, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς συγκοινωνία, χωρίς αυτοκίνητα. Σχεδόν μεσαιωνική συνθήκη. Τέλος πάντων, τελείωσα την τρίτη γυμνασίου και μου λέει ο πατέρας μου "θα μείνεις στο χωριό να παραλάβεις την περιουσία", αυτή τη μικρή που είχαμε, δεν είχαμε και τίποτα σπουδαίο. Έκατσα έναν χρόνο και φρικάρισα.

Δεν κρατάω τίποτα στους γονείς μου. Ίσα ίσα, με αγαπούσαν πάρα πολύ και έκαναν αυτό που νόμιζαν αυτοί καλό. Σχεδόν δικαιώθηκαν, με την έννοια ότι στα επόμενα χρόνια και μετά που μετακινήθηκα στην Αθήνα, μιλάγαμε στο τηλέφωνο και έλεγε ο πατέρας μου χαρακτηριστικά "βρήκες δουλειά;" και του λέω "ναι, βρήκα σε αυτό το θέατρο, σε αυτό το έργο". "Όχι παιδάκι μου, κανονική δουλειά". Λέω "ρε πατέρα και τι είναι αυτό που κάνω εγώ;". "Αυτό δεν είναι δουλειά, αυτό είναι χόμπι". Πρόλαβαν να με δουν πάνω στη σκηνή αλλά δεν είχαν και μεγάλη περηφάνια για αυτό».

«Στην τηλεόραση μου δίνουν τους αγριάνθρωπους»

Μιλώντας για τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του ο ηθοποιός τόνισε πως ενώ δείχνει κλειστός και απρόσιτος, στην πραγματικότητα διαφέρει: «Δεν είμαι καθόλου κλειστός άνθρωπος. Αυτή είναι ίσως και η εξήγηση γιατί στην τηλεόραση μου δίνουν τους αγριάνθρωπους. Προφανώς κάτι έχει η όψη μου που παραπέμπει σε αυτό. Από μέσα, όχι, είμαι ένα πολύ γελοίο άτομο. Το λέω γιατί στην Κρήτη όταν θέλουν να πουν ότι είσαι αστείος λένε "είσαι πολλά γελοίος". Με αυτή την έννοια το δέχομαι κι εγώ για εμένα. Είμαι πολύ γελοίος».

