Κώστας Φαλελάκης: «Αναγνωρίζω ότι είμαι πιο γνωστός ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο - Έχω χτυπήσει πόρτες για ρόλους» - iefimerida.gr

Για το γεγονός ότι ο κόσμος τον αναγνωρίζει ως άτομο που ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, μίλησε ο Κώστας Φαλελάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στη νέα του σχέση.

Ο ηθοποιός έκανε λόγο για μια κατάσταση που αναγνωρίζει, αποδέχεται και αγαπά: «Δεν μου έχουν βάλει καμία ταμπέλα. Αναγνωρίζω ότι είμαι πιο γνωστός ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο. Το δέχομαι και με ευχαριστεί πάρα πολύ. Το αγαπώ», δήλωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κώστας Φαλελάκης: «Είμαι σε μία σχέση εδώ και τέσσερα χρόνια»

Ο Κώστας Φαλελάκης μίλησε για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε σχέση εδώ και τέσσερα χρόνια και ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε σύμφωνο συμβίωσης: «Είμαι σε μία σχέση εδώ και τέσσερα χρόνια. Σκέφτομαι το σύμφωνο συμβίωσης», ενώ για την πιθανότητα να δημιουργήσει οικογένεια επισήμανε ότι είναι κάτι που πάντα το ήθελε: «Ήθελα πάντα ένα παιδί. Ο Μηνάς όμως δεν μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό, το σεβάστηκα και δεν έγινε».

Δείτε το βίντεο

Μιλώντας για το πόσο δύσκολη ήταν η απώλεια του Μηνά Χατζησάββα για εκείνον, εξήγησε πως μέσα από το πέρασμα του χρόνου κατάφερε να αλλάξει τα αρνητικά συναισθήματα: «Μια απώλεια που μου έχει στοιχίσει πάρα πολύ είναι η δική του. Μετά από δέκα χρόνια κατάφερα να μετατρέψω σε φως ό,τι εν πρώτοις φαινόταν για σκοτάδι. Βλέπω τις επαναλήψεις των σειρών που έχει παίξει για να τον θαυμάσω άλλη μια φορά», είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο είδος του θεάτρου που εντοπίστηκα, δεν υπήρχε έπαρση»

Σε ότι αφορά το επάγγελμα του ηθοποιού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η υποκριτική με βρήκε εντελώς τυχαία. Στο είδος του θεάτρου που εντοπίστηκα, δεν υπήρχε έπαρση. Και η σχέση μου με τον Μηνά Χατζησάββα οριοθετούσε και τη συμπεριφορά μου τη θεατρική. Γνωρίζετε το ήθος του Μηνά και τις επιλογές του, οπότε και οι δικές μου ήταν ανάλογες».

Ο Κώστας Φαλελάκης δήλωσε πως πάντα έρχεται σε επαφή με ανθρώπους του χώρου για έναν ρόλο: «Έχω χτυπήσει πόρτες για ρόλους. Ακόμα και τώρα το κάνω και δεν το θεωρώ κακό», κατέληξε.

