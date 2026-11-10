Ο Κώστας Αποστολάκης μιλάει για την πίστη στον Θεό: «Μα και τώρα είμαι άρρωστος -Η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο ψυχής» - iefimerida.gr

Για την πίστη του και τη θέση που έχει πλέον η Εκκλησία στην καθημερινότητά του μίλησε ο Κώστας Αποστολάκης στη Σάσα Σταμάτη και στα «Παραπολιτικά».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Κώστας Αποστολάκης εξηγεί ότι έβαλε τον Χριστό στη ζωή του επειδή η ψυχή και ο νους του είχαν κουραστεί από πράγματα που πίστευε λανθασμένα ότι του έδιναν χαρά, χωρίς όμως να το αισθάνεται πραγματικά.

Ο ηθοποιός, όταν οι υποχρεώσεις του το επιτρέπουν, εκκλησιάζεται συχνά. Θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη πνευματικού, παρομοιάζοντάς τον με έναν γιατρό για την ψυχή που είναι άρρωστη και χρειάζεται θεραπεία.

Αναλύοντας τη θρησκευτική του οπτική, χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους ψυχικά «άρρωστους» και την Εκκλησία «νοσοκομείο ψυχής». Θεωρεί την εξομολόγηση ως την καλύτερη ψυχοθεραπεία, αναγνωρίζοντας παράλληλα και την επιστήμη της ψυχιατρικής.

Ο ηθοποιός δεν επηρεάζεται από τα σχόλια φίλων που περίμεναν η πίστη του να είναι μια περαστική φάση. Δηλώνει ότι περιμένει με λατρεία την αιώνια ζωή, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται για τάση αυτοκαταστροφής.

Με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Η Ληστεία» στο Μικρό Παλλάς, παραγωγής Αθηναϊκών Θεάτρων, ο ηθοποιός περιέγραψε την προσωπική διαδρομή που τον έφερε κοντά στον Χριστό.

Μια αλλαγή που, όπως εξήγησε, μετρά ήδη επτά χρόνια, παρότι κάποιοι από τους ανθρώπους γύρω του την αντιμετώπισαν αρχικά ως μια περαστική φάση.

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Κώστας Αποστολάκης: κουράστηκε ο νους μου, κουράστηκε όλο το σώμα μου

«Έχω βάλει τον Χριστό στη ζωή μου», ανέφερε ο Κώστας Αποστολάκης, εξηγώντας τι προηγήθηκε αυτής της απόφασης: «Κουράστηκε πάρα πολύ η ψυχή μου, κουράστηκε η διάνοιά μου, κουράστηκε ο νους μου, κουράστηκε όλο το σώμα μου και η ψυχή με πράγματα τα οποία νόμιζα ότι με κάνανε να χαίρομαι, αλλά δεν χαιρόμουνα».

Μιλώντας για τη νηστεία, την εξομολόγηση και τον εκκλησιασμό, σημείωσε πως, όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του το επιτρέπουν, πηγαίνει στην εκκλησία δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ όταν έχει αυξημένο φόρτο εργασίας, πηγαίνει μόνο την Κυριακή.

Σε ερώτηση αν ποτέ απευθύνθηκε σε πνευματικό, απάντησε: «Είναι δυνατόν να μην απευθυνθείς σε πνευματικό; Δηλαδή είναι δυνατόν να είσαι άρρωστος και να θες να γίνεις καλά μόνος σου; Δεν πας στο γιατρό;».

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«Η ψυχή αρρωσταίνει μέσα στο σώμα»

Όταν η Σάσα Σταμάτη τον ρώτησε αν αισθανόταν άρρωστος, εκείνος αποκρίθηκε: «Μα και τώρα είμαι άρρωστος». Στη συνέχεια διευκρίνισε, μιλώντας μέσα από τη δική του θρησκευτική οπτική: «Ψυχικά. Η ψυχή αρρωσταίνει μέσα στο σώμα. Όλοι οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, απλώς νομίζουν ότι είναι καλά. Και η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο ψυχής».

Η συζήτηση επεκτάθηκε στην ψυχοθεραπεία και την ψυχιατρική, με τον ηθοποιό να χαρακτηρίζει την εξομολόγηση «την καλύτερη ψυχοθεραπεία». Η δημοσιογράφος επεσήμανε ότι υπάρχουν σοβαρές ψυχικές παθήσεις που απαιτούν τη βοήθεια ψυχιάτρου, με τον ίδιο να αναγνωρίζει την ψυχιατρική ως «μια φοβερή επιστήμη».

Αναφερόμενος στην αλλαγή που αισθάνθηκε μέσα του, ο Κώστας Αποστολάκης είπε: «Αυτό που μου έχει συμβεί μέσα μου και αυτό που ζήτησα ήρθε κατευθείαν». Και πρόσθεσε: «Ζήτησα να αλλάξει η ψυχή μου. Ο άνθρωπος είναι πολύ εύκολο να απελπιστεί μη γνωρίζοντας το φως και την αλήθεια».

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«Περιμένουν ακόμα να περάσει η φάση μετά από εφτά χρόνια»

Όσο για τα σχόλια που δέχθηκε από το περιβάλλον του, ξεκαθάρισε: «Δε με νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι, χωρίς να απαξιώνω τη γνώμη τους όμως». Θυμήθηκε, μάλιστα, φίλους του να λένε «μια φάση είναι, θα περάσει», σχολιάζοντας: «Αλλά περιμένουν ακόμα να περάσει η φάση μετά από εφτά χρόνια».

Τέλος ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην αιώνια ζωή, συνδέοντας τα λόγια του με την πίστη του και διευκρινίζοντας ρητά ότι δεν μιλούσε για πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του: «Εγώ περιμένω αυτή τη στιγμή με λατρεία και με όρεξη την αιώνια ζωή. Το να φύγω από αυτή τη γη. Χωρίς όμως να είμαι λιποτάκτης ή να θέλω να αυτοκτονήσω. Μπορείς να το καταλάβεις;».

