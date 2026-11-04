Κώστας Αποστολάκης για Νίκο Οικονομόπουλο: «Χαίρομαι που έχει ομολογήσει δημόσια τον Ιησού Χριστό» - iefimerida.gr

Ο Κώστας Αποστολάκης έχει τοποθετηθεί πολλές φορές για τη σχέση που έχει με την Ορθοδοξία και σήμερα θέλησε να σχολιάσει τη στάση του Νίκου Οικονομόπουλου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Κώστας Αποστολάκης σχολιάζει θετικά την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας σε συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου, τονίζοντας πως η στροφή στην Εκκλησία φέρνει φως στη ζωή ενός ανθρώπου και δεν τη «μαυρίζει», όπως εσφαλμένα πιστεύεται.

Ο ηθοποιός εκφράζει τη χαρά του που ο Νίκος Οικονομόπουλος ομολογεί δημόσια την πίστη του, καθώς θεωρεί πως μια τέτοια δήλωση δεν μπορεί να γίνει αν δεν προέρχεται από τη φλόγα του αγίου πνεύματος.

Παραπέμποντας στο Ευαγγέλιο, στηρίζει την απόφαση του τραγουδιστή να συνεχίσει την καριέρα του, εξηγώντας ότι η πίστη δεν απαιτεί την εγκατάλειψη μιας τίμιας εργασίας που ασκούσε κάποιος και προηγουμένως.

Σε παλαιότερη συνέντευξη, ο ηθοποιός αντιπαραβάλλει την αναζήτηση επίπλαστων και φθαρτών υλικών αγαθών με το δικό του αίτημα για ψυχική υγεία, σχολιάζοντας πως οι τάφοι θα γεμίσουν με πορσελάνες και σιλικόνες.

Ο ηθοποιός εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι ο τραγουδιστής μιλά δημόσια για την πίστη του στον Θεό, εξηγώντας ότι δεν πρόκειται για μια απλή ομολογία.

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Όπως σημείωσε ο Κώστας Αποστολάκης, η στροφή προς την Εκκλησία δεν κάνει τη ζωή ενός ανθρώπου σκοτεινή, όπως ενδεχομένως πιστεύουν κάποιοι, αλλά τη γεμίζει φως.

Ο Κώστας Αποστολάκης για τη φλόγα του αγίου πνεύματος

Μάλιστα ο ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακάριου στη συναυλία που έδωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Σίδνεϊ.

Όπως δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ο Κώστας Αποστολάκης και για εκείνον αυτή η συνάντησή ήταν πολύ όμορφη, επισημαίνοντας ότι: «Οι άνθρωποι καμιά φορά έχουν την άποψη ότι αν πας στην εκκλησία, η ζωή σου ξαφνικά έγινε μαύρη από τη μια ημέρα στην άλλη. Όχι, η ζωή σου είναι άσπρη και πριν ήταν μαύρη και δεν το ήξερες. Αν δεν έχεις μέσα σου τη φλόγα του πνεύματος του αγίου, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Χαίρομαι που ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει δημόσια εκφράσει, δηλώσει και ομολογήσει τον Ιησού Χρηστό γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το ομολογήσεις αν δεν είναι εκ πνεύματος αγίου. Κάνει πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που πήγε ο Αρχιεπίσκοπος. Θα συνεχίσει τη ζωή του. Το ευαγγέλιο, μάλιστα, λέει να συνεχίσεις τη ζωή με όποια δουλειά έκανες πριν, αν είναι τίμια».

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«Σε λίγο όλοι οι τάφοι θα είναι γεμάτοι πορσελάνη και σιλικόνες»

Σε συνέντευξή του ο Κώστας Αποστολάκης είχε μιλήσει για το πώς του «φανερώθηκε» ο Χριστός μέσα σε 30 δευτερόλεπτα: «Μου δίνεις την ευκαιρία να πω το εξής. Όταν ζητάς ένα πράγμα, είναι ψυχικό. Δεν μπορεί να είναι υλικό. Υγεία ζητάμε. Κι εγώ υγεία ζήτησα, αλλά ψυχική υγεία. Ξέρεις τι γίνεται; Σε αυτή τη γη τι ζητάμε; Φροντίζουμε και περιποιούμαστε οτιδήποτε μπαίνει στον τάφο, έτσι; Σε λίγο όλοι οι τάφοι θα είναι γεμάτοι πορσελάνη και σιλικόνες.

Αυτή τη στιγμή ζητάμε πράγματα, τα οποία είναι καθημερινής φύσεως. Και καταλαβαίνω πάρα πολύ να ζητήσει ένας για θέμα υγείας, είναι νοσοκομείου ή τα λοιπά. Εμείς όμως ζητάμε πράγματα τα οποία είναι επίπλαστα, γήινα, φθαρτά και δεν έχουν κανένα νόημα. Εγώ ζήτησα ψυχική υγεία».

