Κώστας Αποστολάκης: Δεν μπορούσα να μην πω ότι συνάντησα τον Χριστό -Θέλω να είμαι ερωτευμένος με τον Ιησού - iefimerida.gr

Τη μεταφυσική εμπειρία που είχε και τη βαθιά πίστη του εξομολογήθηκε ο Κώστας Αποστολάκης, κάνοντας λόγο για την «προ Χριστού» και τη «μετά Χριστόν» ζωή του.

Ο ηθοποιός Κώστας Αποστολάκης, καλεσμένος της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή «Buongiorno», αναφέρθηκε στη «συνάντηση» που είχε με τον Χριστό.

«Έχουν περάσει έξι χρόνια και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου πριν. Είναι ένα ωραίο ξεκίνημα κουβέντας να εξηγήσουμε τι σημαίνει καινή κτίση. Καινούργιο κτίσμα σημαίνει ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος, με άλλα πιστεύω, άλλα ιδανικά. Ξέρεις τι γίνεται; Λένε οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Όντως δεν αλλάζουν. Έτσι είναι. Αλλά άμα θέλουν και ζητήσουν κάτι, αλλάζουν από μόνοι τους», είπε αρχικά.

«Ένιωσα την ενέργειά του»

Στη συνέχεια ανέφερε: «Η διδασκαλία του Χριστού έχει να κάνει με την προσφορά, με το να δίνεις πράγματα, να προσφέρεις πράγματα, ότι έχεις. Μπορεί να μην έχεις τίποτα. Η μητέρα Τερέζα βοήθησε 70 εκατομμύρια ανθρώπους. Εγώ μπορώ να βοηθήσω έναν. Αυτός ο ένας άνθρωπος λοιπόν πιάνει τόπο. Και επειδή έχω ανάγκη αυτό το πράγμα, ένας να το δει και να κάνει το σταυρό του, είναι προς δόξαν Θεού, δεν είναι προς δική μου δόξα».

«Ένιωσα την ενέργειά Του, την καθαρή ενέργεια που τη νιώθεις μέσα σου και είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν δε σου συμβεί κάτι, δεν μπορείς να πεις η ποιότητα του είναι αυτή, η γεύση του είναι αυτή, δεν το ξέρεις. Όταν όμως το γευθείς, τότε θα πεις α, αυτό είναι», πρόσθεσε.

Κώστας Αποστολάκης: Η στροφή στη ζωή του

Να σημειωθεί ότι πριν από περίπου έναν χρόνο, σε άλλη συνέντευξή του ο Κώστας Αποστολάκης είχε μιλήσει για την πίστη του, λέγοντας: «Έχω κάνει μία στροφή στη ζωή μου, κουράστηκε η ψυχή μου. Πίστευα πάντα στον Θεό , αλλά το θέμα είναι πώς πίστευα. Πηγαίνω 2-3 φορές την εβδομάδα στην εκκλησία. Εξομολογούμαι, μεταλαμβάνω, αλλά αυτό είναι τρόπος ζωής». Για να προσθέσει στη συνέχεια: «Στην αρχή σκέφτηκα να γίνω μοναχός, αλλά το να πας σε μοναστήρι είναι κλήση, είναι κάλεσμα. Δεν μπορείς να πας έτσι, σε μια βδομάδα θα φύγεις!». «Θέλω να είμαι ερωτευμένος με τον Ιησού! Αυτό θέλω, αυτό ζητώ. Ο Θείος έρωτας δεν θα σε προδώσει ποτέ».