Το «κοσμικό αστείο» για τη Θεόβη Στύλλου: «Έφυγα από τη δικηγορία και τελικά υποδύομαι τη δικηγόρο» - iefimerida.gr

Για τις σπουδές της στη δικηγορία, τις οποίες δεν γνώριζαν στο casting της σειράς «Μπαμπά, σ' αγαπώ», μίλησε η Θεόβη Στύλλου, που τελικά υποδύεται τη δικηγόρο.

Η ηθοποιός παρομοίασε με ένα «κοσμικό αστείο» το γεγονός ότι ενώ εγκατέλειψε τη δικηγορία βρέθηκε να… ασκεί ως επάγγελμα αυτό το οποίο έχει σπουδάσει μέσα από έναν ρόλο στην υποκριτική.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δικηγορία, το casting και η χημεία με τον Βασίλη Μηλιώνη

Η Θεόβη Στύλλου, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μίλησε για το ρόλο της Τζένης και τη σχέση της με τη νομική: «Είναι κοσμικό αστείο ότι έφυγα από τη δικηγορία και τελικά υποδύομαι τη δικηγόρο στη σειρά. Δεν γνώριζαν στο casting ότι έχω σπουδάσει δικηγόρος. Με το που διάβασα το σενάριο, δεν με φαντάστηκα να το κάνω στα σοβαρά, αλλά, διαβάζοντάς το, κάτι μου άρεσε. Κάνοντας casting με τον Βασίλη Μηλιώνη, κατάλαβα ότι υπήρχε χημεία».

Δείτε το βίντεο

Σχετικά με τις εξελίξεις στη σειρά, αποκάλυψε: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψει ο Στέλιος στον Ηρακλή. Θα κάνω τα πάντα για να μπορέσουμε να τον πάρουμε πίσω, θα “σκυλιάσω”».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Θεόβη Στύλλου μίλησε και για την ικανοποίηση που παίρνει μέσα από τη συνεργασία που έχει με τα παιδιά: «Παίρνω πολύ ωραίο feedback από τον κόσμο. Η συνεργασία με τα παιδάκια είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη γιατί είναι πολύ μικρά τα δικά μας, αλλά κάνουν άλματα προόδου. Είναι φοβερό το να έχουμε παιδάκια 5-6 χρόνων που είναι διαβασμένα, κάθονται στις θέσεις τους και αλληλεπιδρούν μαζί μας. Δεν είχα ξαναβιώσει κάτι αντίστοιχο».

