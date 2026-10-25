«The Voice»: Συγκίνησε η κόρη του Στέφανου Μπορμπόκη -«Η απώλειά του ήταν η αφορμή να κυνηγήσω το όνειρό μου» - iefimerida.gr

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη σκηνή του «The Voice», όταν η Χριστίνα Μπορμπόκη, κόρη του αείμνηστου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Στέφανου Μπορμπόκη, μίλησε για τον πατέρα της και την απόφασή της να κυνηγήσει το όνειρό της στο τραγούδι.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο, σε ηλικία 59 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό στους ανθρώπους που τον αγάπησαν. Για τη Χριστίνα, η απώλειά του αποτέλεσε την αφορμή να κάνει το επόμενο βήμα και να δοκιμάσει τις δυνατότητές της στη μουσική.

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Η 37χρονη διαγωνιζόμενη επέλεξε να ερμηνεύσει το διαχρονικό τραγούδι «Ζητάτε να σας πω» του Αττίκ, καταφέρνοντας να στρέψει προς το μέρος της τρεις από τις τέσσερις καρέκλες των coaches.

«Μεγάλωσα μέσα στο γήπεδο και στην Τούμπα»

Πριν ανέβει στη σκηνή, η Χριστίνα Μπορμπόκη μίλησε για τη στενή σχέση που είχε με τον πατέρα της και τις αναμνήσεις που τη συνδέουν με τον ΠΑΟΚ και την Τούμπα. Όπως περιέγραψε, μεγάλωσε μέσα στα γήπεδα, ακολουθώντας τον πατέρα της στους αγώνες του.

«Ο πατέρας μου ήταν ο Στέφανος Μπορμπόκης, παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ήμασταν πολύ δεμένοι. Μεγάλωσα μέσα στο γήπεδο και στην Τούμπα. Πήγαινα πάντα σε παιχνίδια που έπαιζε ο πατέρας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της έχει μια παλιά φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά», την οποία έχει κρατήσει ως ενθύμιο από εκείνον και εξακολουθεί να φορά όταν πηγαίνει στο γήπεδο.

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«Έχω κρατήσει τη φανέλα με την οποία έπαιζε. Όσοι γνωρίζουν, εκείνα τα χρόνια οι φανέλες δεν έγραφαν ονόματα. Ήταν μια γνήσια φανέλα του ΠΑΟΚ και όταν τη φορώ μέσα στο γήπεδο, νιώθω ότι τον έχω μαζί μου», εξομολογήθηκε.

«Πιστεύω ότι έχει γίνει φύλακας άγγελος»

Η απώλεια του πατέρα της ήταν εκείνη που, όπως εξήγησε, την ώθησε να πάρει την απόφαση να συμμετάσχει στο μουσικό talent show και να διεκδικήσει μια ευκαιρία στον χώρο του τραγουδιού.

«Η απώλειά του ήταν η αφορμή να κυνηγήσω το όνειρό μου. Πιστεύω ότι έχει γίνει φύλακας άγγελος. Θα με βοηθήσει και θα χαρεί με αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω», είπε λίγο πριν από την εμφάνισή της.

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Η ερμηνεία της Χριστίνας Μπορμπόκη στο «Ζητάτε να σας πω» κατάφερε να πείσει την Πάολα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Χρήστο Μάστορα, οι οποίοι γύρισαν τις καρέκλες τους, δίνοντάς της τη δυνατότητα να συνεχίσει στον διαγωνισμό.

Ο Πάνος Μουζουράκης δεν γύρισε την καρέκλα του, ωστόσο η αποκάλυψη της ταυτότητας της διαγωνιζόμενης προκάλεσε την έκπληξή του. Όταν άκουσε το επώνυμο Μπορμπόκη, θέλησε να μάθει εάν η Χριστίνα είχε συγγενική σχέση με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

«Ήταν ο πατέρας μου», απάντησε εκείνη, με τον τραγουδιστή να αντιδρά με έκπληξη.

«Πλάκα κάνεις; Μετά τον Μπορμπόκη σταμάτησα να βλέπω ποδόσφαιρο… Ήταν Μπορμπόκης και Σκαρτάδος!», σχολίασε ο Πάνος Μουζουράκης, θυμούμενος την εποχή που ο Στέφανος Μπορμπόκης αγωνιζόταν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχοντας συμπαίκτη τον Γιώργο Σκαρτάδο.

Μετά τις τρεις θετικές ψήφους, η Χριστίνα Μπορμπόκη κλήθηκε να επιλέξει τον coach με τον οποίο θα συνεχίσει την πορεία της στο The Voice. Τελικά, επέλεξε την ομάδα του Χρήστου Μάστορα, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.