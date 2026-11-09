Τα προβλήματα υγείας της 18χρονης κόρης της Αντζελίνα Τζολί, Βιβιέν: Η αποκάλυψη για τη νοσηλεία της, «ήμουν πολύ μόνη» - iefimerida.gr

Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Βιβιέν, αποκάλυψε ότι νοσηλεύτηκε στις αρχές του 2026 λόγω διατροφικής διαταραχής.



Σε μια νέα εικαστική έκθεση της 18χρονης, με τίτλο «A Gallery of Patience in Patients», έδωσε μια εικόνα της περιόδου που πέρασε στο νοσοκομείο. Μάλιστα, χρησιμοποίησε αποσπάσματα από το προσωπικό της ημερολόγιο ως λεζάντες στα χειροποίητα σχέδιά της, τα οποία αποτυπώνουν «αναμνήσεις» από τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο, το οποίο η Βιβιέν και οι φίλοι της αποκαλούσαν «Το Λιβάδι με τις Τουλίπες».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βιβιέν Τζολί: Ήμουν θυμωμένη, άρρωστη και ένιωθα απίστευτα μόνη»

Σε ένα κείμενο που συνόδευε την έκθεση, αναφερόταν, μεταξύ άλλων: «Στις αρχές αυτής της χρονιάς, νοσηλεύτηκα λόγω της διατροφικής μου διαταραχής. Ήμουν θυμωμένη, άρρωστη και ένιωθα απίστευτα μόνη».



Η καλλιτέχνιδα Βιβιέν, η οποία χρησιμοποιεί πλέον το μεσαίο της όνομα στις επαγγελματικές της δραστηριότητες και είναι γνωστή ως V Marcheline, συνέχισε: «Ωστόσο, τελικά, η καλοσύνη και η ζεστασιά των παιδιών και του προσωπικού του νοσοκομείου κατάφεραν να γκρεμίσουν τα τείχη που είχα υψώσει τόσο ψηλά γύρω μου. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω γελάσει ή κλάψει τόσο πολύ, ούτε έχω υπάρξει τόσο ειλικρινής και τόσο ο εαυτός μου».



Σε ένα από τα σχέδια απεικονίζεται ένα δημόσιο καρτοτηλέφωνο και μια καρέκλα δίπλα του, ενώ πάνω στην καρέκλα κάθεται ένα λουλούδι τουλίπας που κρατά το ακουστικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λεζάντα, η οποία προέρχεται από καταχώριση στο ημερολόγιό της στις 4 Απριλίου 2026, αναφέρει: «Θέλω τόσο πολύ μια αγκαλιά, που νιώθω ολόκληρο το σώμα μου σφιγμένο».

Η Αντζελίνα Τζολί με 5 από τα παιδιά της

«Πρέπει να καταρρεύσω για να γίνω καλύτερα»

Στις 22 Απριλίου, η Βιβιέν έγραψε: «Πρέπει να επιτρέψω στον εαυτό μου να καταρρεύσει, ώστε να μπορέσω να γίνω καλύτερα».

Άλλες εικονογραφήσεις απεικόνιζαν τουλίπες καθισμένες γύρω από ένα τραπέζι φαγητού, καθώς και μια ομάδα από τουλίπες που αγκαλιάζονταν. Το συγκεκριμένο έργο είχε τον τίτλο «Bounded Love».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εγκρίθηκε η αλλαγή επωνύμου

Η έκθεση της Βιβιέν φιλοξενείται στο Λος Άντζελες έως τις 8 Νοεμβρίου και πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την έγκριση από δικαστήριο του Λος Άντζελες του αιτήματός της να αλλάξει νόμιμα το όνομά της σε Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί, αφαιρώντας το επώνυμο του πατέρα της, Μπραντ Πιτ.

Τέσσερα από τα παιδιά της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ -ο 25χρονος Μάντοξ, η 21χρονη Ζαχάρα, η 20χρονη Σιλό, και η 18χρονη Βιβιέν- έχουν λάβει δικαστική έγκριση για να αφαιρέσουν το επώνυμο Πιτ από τα ονόματά τους. Ο δίδυμος αδελφός της Βιβιέν, Νοξ, καθώς και ο 22χρονος Παξ, δεν έχουν ακόμη καταθέσει αντίστοιχα αιτήματα, ενώ παραμένει άγνωστο αν σκοπεύουν να το κάνουν.