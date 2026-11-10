Κορεάτης τραγουδά... Κατερίνα Λιόλιου στα ελληνικά και γίνεται viral στο TikTok -Δείτε το βίντεο - iefimerida.gr

Τον γύρο του TikTok κάνει ένα βίντεο με έναν Κορεάτη, ο οποίος εμφανίζεται μέσα στο αυτοκίνητό του να τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου στα ελληνικά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο «Κορεάτης φαν της Λιόλιου που δεν μιλάει ελληνικά», όπως αυτοπροσδιορίζεται, εμφανίζεται σε βίντεο στο αυτοκίνητό του, να τραγουδά με ενθουσιασμό προσπαθώντας να αποδώσει σωστά τους ελληνικούς στίχους της τραγουδίστριας.

Αν και η προφορά του αποκαλύπτει ότι τα ελληνικά δεν είναι η μητρική του γλώσσα, ο νεαρός δείχνει να γνωρίζει καλά το τραγούδι και να το διασκεδάζει, παρά τις όποιες γλωσσικές δυσκολίες.

Ο ίδιος, αναγνωρίζοντας τις ατέλειες στην ερμηνεία του, προσθέτει μια γραπτή σημείωση στο βίντεό του, ζητώντας συγγνώμη από το κοινό για την προφορά του που δεν είναι, όπως λέει, τέλεια.

Η ερμηνεία του έγινε αμέσως viral στην πλατφόρμα του TikTok, προσελκύοντας την προσοχή χιλιάδων χρηστών, με πολλούς Έλληνες να αφήνουν θετικά σχόλια για την προσπάθειά του και να τον ενθαρρύνουν.

Το βίντεο που δημοσίευσε στη δημοφιλή πλατφόρμα κέντρισε γρήγορα το ενδιαφέρον των χρηστών, καθώς ο νεαρός επιχειρεί να ερμηνεύσει το τραγούδι «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη».

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Προσπάθησε να αποδώσει τους ελληνικούς στίχους

Στο στιγμιότυπο, ο «Κορεάτης φαν της Λιόλιου που δεν μιλάει ελληνικά» όπως περιγράφει ο ίδιος τον εαυτό του, βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητό του και τραγουδά με ενθουσιασμό, προσπαθώντας να ακολουθήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τους ελληνικούς στίχους.

Παρότι η προφορά του προδίδει ότι τα ελληνικά δεν είναι η μητρική του γλώσσα, φαίνεται να γνωρίζει καλά το κομμάτι και να το απολαμβάνει ιδιαίτερα.

«Η προφορά μου δεν είναι τέλεια, συγγνώμη» γράφει.

Η προσπάθειά του τράβηξε την προσοχή στο TikTok, με το βίντεο να γίνεται viral και πολλούς Έλληνες να του γράφουν θετικά σχόλια.

Δείτε το βίντεο: