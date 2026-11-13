Ο Νοτιοκορεάτης θαυμαστής της Κατερίνα Λιόλιου ξαναχτυπά -Το νέο απολαυστικό βίντεο με τον «Λογαριασμό»

Ο 39χρονος Νοτιοκορεάτης TikToker Teahong Kim επιστρέφει με νέο βίντεο, ερμηνεύοντας ακόμη μία μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου, τον «Λογαριασμό».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Νοτιοκορεάτης TikToker, Teahong Kim, εμφανίζεται σε νέο βίντεο μέσα από το αυτοκίνητό του, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου. Χρησιμοποιεί ως σκηνικό έναν λογαριασμό, εκφράζοντας έκπληξη και πάθος κατά την ερμηνεία του.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη χιουμοριστική λεζάντα «Όταν ο λογαριασμός της Λιόλιου έφτασε στην Κορέα!». Με αυτόν τον τρόπο, ο δημιουργός συνδυάζει την κωμωδία με το ενδιαφέρον του για τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Η νέα αυτή κίνηση του 39χρονου επιβεβαιώνει ότι η μεγάλη του απήχηση στο ελληνικό κοινό του TikTok δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αλλά αποτέλεσμα της σταθερής και αυθεντικής του ενασχόλησης με την ελληνική μουσική.

Ο Kim κερδίζει εκ νέου την εκτίμηση των Ελλήνων χρηστών, οι οποίοι ανταποκρίνονται θετικά στην αυθεντικότητα που εκπέμπει και στη μεταδοτική, θετική του ενέργεια, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις αναρτήσεις του και τον κάνουν δημοφιλή.

Ο δημιουργός περιεχομένου από τη Νότια Κορέα, ο οποίος έγινε πρόσφατα viral στο ελληνικό διαδίκτυο τραγουδώντας το κομμάτι «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», επιβεβαιώνει έμπρακτα την ιδιαίτερη αδυναμία που τρέφει για το ελληνικό λαϊκό ρεπερτόριο και την καλλιτέχνιδα.

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Η προηγούμενη προσπάθειά του να αποδώσει τους ελληνικούς στίχους, σε συνδυασμό με τον εμφανή ενθουσιασμό του, είχε κερδίσει αμέσως τις εντυπώσεις, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και αποθεωτικά σχόλια από τους Έλληνες χρήστες.

Ερμηνεύει με πάθος Κατερίνα Λιόλιου

Στη νέα του ανάρτηση, ο Teahong Kim εμφανίζεται μέσα στο αυτοκίνητό του, κρατώντας έναν λογαριασμό στα χέρια και παίρνοντας χαρακτηριστικές εκφράσεις έκπληξης, καθώς ερμηνεύει το νέο τραγούδι.

Δείτε το βίντεο ﻿

«Όταν ο λογαριασμός της Λιόλιου έφτασε στην Κορέα!» σημειώνει χαρακτηριστικά στην λεζάντα πάνω στο βίντεο, παντρεύοντας το χιούμορ με την αγάπη του για τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

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Με αυτή την κίνηση, ο 39χρονος αποδεικνύει πως η απήχησή του στο ελληνικό TikTok δεν ήταν τυχαία, κερδίζοντας ξανά το κοινό με την αυθεντικότητα και τη θετική του ενέργεια.

