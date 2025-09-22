Ουγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Έκανα μια κριτική στον φίλο μου, αν δεν τη δέχεται τότε λάθος νόμιζα ότι είναι φίλος μου» - iefimerida.gr

Μια άτυπη «κόντρα» φαίνεται πως έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες, ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Αφορμή στάθηκε η κριτική που έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την επιλογή του Γιάννη Τσιμιτσέλη ως παρουσιαστή στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι έπρεπε στο εν λόγω πόστο να έχει τοποθετηθεί δημοσιογράφος.

Η κριτική του Δημήτρη Ουγγαρέζου φαίνεται πως ενόχλησε τον ηθοποιό και μέχρι πρότινος φίλο του, ο οποίος του έστειλε ένα σχετικό μήνυμα. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στον «αέρα» του Buongiorno το πρωί της Παρασκευής, 19 Σεπτεμβρίου, όταν ο ίδιος επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη για να το διευθετήσουν, ο ηθοποιός δεν απάντησε.

«Γιάννη μου, σου απάντησα, δεν διάβασες ούτε μου απάντησες ποτέ στα μηνύματα... Δεν ξέρω τι φίλος είσαι, που στέλνεις ένα μήνυμα, σε παίρνω τηλέφωνο -γιατί οι φίλοι παίρνουν τηλέφωνο, δεν στέλνουν μήνυμα και πηγαίνουν μετά για ύπνο-. Έστειλες ένα μήνυμα, σε πήρα τηλέφωνο, δεν το σήκωσες, σου έστειλα και ηχητικά, σου έστειλα και γραπτό, δεν τα διάβασες ποτέ. Δεν ξέρω τι σκ@@ά φιλία είναι αυτή, αλλά, σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η γνώμη μου, και δεν το λέω από αντίδραση. Σε αγαπώ, σε εκτιμώ πάρα πολύ επαγγελματικά, αλλά η γνώμη μου είναι ότι ηθοποιός δεν μπορεί να συντονίσει δημοσιογραφική εκπομπή», είχε πει, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο Buongiorno.

Σε συνέχεια των παραπάνω, Γιάννης Τσιμιτσέλης και Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησαν αμφότεροι στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με τις δηλώσεις τους να «μαρτυρούν» ένταση στη σχέση τους.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Έχει τελειώσει το κεφάλαιο «Ουγγαρέζος» για εμένα

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, μιλώντας στην ψυχαγωγική εκπομπή του Open σημείωσε σχετικά: «Τις δημοσιογραφικές εκπομπές δεν μπορούν, ούτε πρέπει να τις συντονίζουν όχι μόνο ηθοποιοί, αλλά άνθρωποι που είναι τραγουδιστές, ή από άλλο επάγγελμα. Αν είναι ένα οδοιπορικό, ΟΚ, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αυτό το κάνει πολύ καλά, και γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με την ψυχαγωγία. Αλλά, το να συντονίσει δημοσιογραφικά, να κάνει αυτό που έκαναν η Ευλαμπία Ρέβη με τον Γιώργο Κουρδή, αυτό δεν θα μπορεί να το κάνει ο κάθε Γιάννης. Δεν είπα ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν δημοσιογράφοι με παρουσιαστές, ηθοποιούς κλπ.. Μιλάω για ενημερωτικές εκπομπές, που δεν μπορούν και δεν πρέπει να παρουσιάζουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν τον χώρο».

«Είναι μαγκιά, και δεν ξέρετε πόσο ωραία νιώθω, να μη χωνεύω κάποιον, αλλά να αναγνωρίζω ότι είναι καλός σε κάτι, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν είμαι εμμονικός. Όπως αντίστοιχα, το να είσαι φίλος, και να μην τα βλέπεις όλα καλά. Για αυτό και δεν πήρα τίποτα πίσω, και δεν πρόκειται να πάρω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εκτιμώ και δεν αγαπώ τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Δεν μπορώ να κάνω μια κριτική στον φίλο μου; Αν δεν τη δέχεται, τότε λάθος νόμιζα ότι είναι φίλος μου», είχε προσθέσει ο ίδιος.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, από την πλευρά του, καλούμενος να σχολιάσει τα παραπάνω, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης Ουγγαρέζος».

«Δεν θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης. Είναι η άποψή του, σεβαστή, πάμε παρακάτω. Να είναι καλά. Όλοι μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε κριτική, μην μπλέκουμε τη φιλία, όμως. Αναλόγως το πώς την κάνεις την κριτική. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο για τον Δημήτρη. Έχει τελειώσει το κεφάλαιο “Ουγγαρέζος” για εμένα. Να κάνει ό,τι νομίζει στη ζωή του, να περνάει καλά, να κάνει φοβερές δουλειές, γιατί έχει πολύ ταλέντο αυτό το παιδί και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.