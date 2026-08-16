Η ξεχωριστή στιγμή που είχε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Κρήτη -Πιτσιρικάς χόρεψε το «Αθήνα μου» [βίντεο] - iefimerida.gr

Μεγάλη απήχηση έχει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε όλες τις ηλικίες, καθώς με τα τραγούδια του έχει κατακτήσει ένα ευρύ κοινό που σπεύδει να τον ακούσει από κοντά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένας νεαρός θαυμαστής, ο Νικόλας, χόρεψε ζεϊμπέκικο στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κρήτη, με τον καλλιτέχνη να τον ενθαρρύνει χτυπώντας ρυθμικά παλαμάκια μαζί με το κοινό που παρακολουθούσε.

Το βίντεο με τον χορό του αγοριού έγινε αμέσως viral στα social media, όπου χρήστες του διαδικτύου επαίνεσαν τη λεβεντιά και την ψυχή του, σχολιάζοντας πως «όργωσε την πίστα» και πως αυτό είναι «ζεϊμπέκικο με ψυχή».

Η γυναίκα που κοινοποίησε το βίντεο αποκάλυψε την ιδιαίτερη σημασία του τραγουδιού, καθώς το «Αθήνα μου» ήταν αυτό που έκανε τον μικρό Νικόλα να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο και να ζητήσει να ξεκινήσει μαθήματα χορού.

Η πραγματικότητα ξεπέρασε το όνειρο, καθώς ο Νικόλας κατάφερε τελικά να χορέψει το αγαπημένο του κομμάτι μπροστά σε χιλιάδες κόσμο, με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τραγουδάει αποκλειστικά για εκείνον και να τον χειροκροτεί.

Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε ο γνωστός τραγουδιστής στην Κρήτη, όταν ένα μικρό αγόρι ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ζεϊμπέκικο με το κομμάτι «Αθήνα μου».

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Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να ερμηνεύει τη γνωστή επιτυχία του και στη συνέχεια να ενθαρρύνει τον μικρό Νικόλα που χόρευε, χτυπώντας παλαμάκια μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο.

Κωνσταντίνος Αργυρός για κάθε ηλικία

Το μοναδικό στιγμιότυπο δημοσίευσε μία γυναίκα στα social media, ενώ μοιράστηκε με τους ακολούθους της και μία ιστορία πίσω από την ξεχωριστή αυτή στιγμή σε μαγαζί της Κρήτης, όπου τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Δείτε το βίντεο

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Τόσο στο TikTok, όσο και στο Instagram ο κόσμος θαύμασε το παιδί για τον τρόπο που χόρεψε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων «γεια σου λεβεντάκο μου», «δεν χόρεψε απλά, όργωσε την πίστα», «αυτό είναι ζεϊμπέκικο με ψυχή, μπράβο, μάγκας είσαι» και «να σε χαίρονται οι γονείς σου αγάπη μου».

Η γυναίκα που κοινοποίησε το βίντεο, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ιδιαίτερη σημασία για το παιδί, καθώς ήταν ένα από εκείνα που τον έκαναν από πολύ μικρό να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο και να θελήσει να ξεκινήσει χορό.

«Νικόλα μου, πόσο σε καμαρώνω»

«Αυτό το τραγούδι έχει τη δική του ιστορία» έγραψε αρχικά στην ανάρτησή της. Όπως εξήγησε, ο Νικόλας χόρευε την «Αθήνα μου» από πολύ μικρός και κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποια ημέρα θα είχε την ευκαιρία να το χορέψει επί σκηνής, με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τραγουδά μπροστά του.

Συγκεκριμένα περιέγραψε στην ανάρτησή της: «Ο Νικόλας χόρευε την “Αθήνα μου” από πολύ μικρός. Ήταν ένα από τα τραγούδια που τον έκαναν να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο και να μου ζητήσει να ξεκινήσει χορό. Και ποιος να μας έλεγε τότε πως θα ερχόταν η στιγμή που θα το χόρευε μπροστά σε χιλιάδες κόσμο, με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Αργυρό να του τραγουδάει και να του χτυπάει παλαμάκια. Από εκείνες τις στιγμές που η πραγματικότητα γίνεται λίγο πιο όμορφη κι από το όνειρο. Νικόλα μου, πόσο σε καμαρώνω».

