Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στο πατρικό της στη Ρόδο, παρέα με τους γονείς της [εικόνες] - iefimerida.gr

Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Ρόδο, βρίσκεται η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, όπως αποκάλυψε η ίδια με μία ανάρτησή της στο Instagram.

Η γνωστή παρουσιάστρια συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, με την ίδια να ταξιδεύει στο νησί της και το πατρικό της σπίτι, προκειμένου να περάσει λίγο χρόνο με τους γονείς της, Βασίλη και Πόπη.

Σε ανάρτηση που έκανε το πρωί της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους σειρά εικόνων από την επίσκεψή της στη Ρόδο, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Οικογένεια».

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε από τις διακοπές της στη Ρόδο

Στις σχετικές φωτογραφίες, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου καταγράφεται στη διάρκεια βόλτας της, με πολύχρωμο, αέρινο παντελόνι, τζιν τοπ, και σαγιονάρες, να επισκέπτεται τα αγαπημένα της μέρη, μεταξύ αυτών και το μοναστήρι του Πανορμίτη στη Σύμη.

Μεταξύ άλλων, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επισκέφθηκε το μοναστήρι του Πανορμίτη στη Σύμη

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ανέβασε, και ένα με τους γονείς της, με την παρουσιάστρια να καταγράφεται χαμογελαστή ανάμεσά τους, λίγο πριν απολαύσουν το φαγητό τους σε παραδοσιακή ταβέρνα του νησιού.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ποζάρει χαμογελαστή ανάμεσα στους γονείς της