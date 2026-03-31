Κόνι Μεταξά κατά του τραγουδιού των γενεθλίων: «"Και όλοι να λένε να ένας σοφός". Σοφός; Αλήθεια;» - iefimerida.gr

Στίχο-στίχο η Κόνι Μεταξά αποδόμησε το κλασικό τραγουδάκι των γενεθλίων, προτείνοντας μάλιστα να τραγουδιέται το «χρόνια πολλά» της Άννας Βίσση.

Η τραγουδίστρια με ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, ξεκαθάρισε πως δεν συμφωνεί με τους περισσότερους από τους στίχους του κομματιού, θεωρώντας πως δεν προσφέρουν τίποτα στον εορτάζοντα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κόνι Μεταξά: «Κανένας δεν ξέρει τα λόγια, λένε "νιώσεις το φως"»

Συγκεκριμένα η Κόνι Μεταξά έγραψε στη μακροσκελή ανάρτησή της: «Αίτηση να αλλάξει το τραγούδι γενεθλίων» και ξεκίνησε να λέει: «Ακούστε με λίγο θέλω να συζητήσουμε κάτι σοβαρό. Θεωρώ πως πρέπει να αλλάξει το τραγούδι γενεθλίων. Πρώτον: χωρίς να το θέλουμε κάνουμε manifest από πολύ μικροί να βγάλουμε άσπρα μαλλιά, άμα δεν μας το έλεγαν κάθε χρόνο τόσο πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην βγάζαμε. Δεύτερον: κανένας δεν ξέρει τα λόγια, λένε "νιώσεις το φως". Δεν είναι "νιώσεις το φως". Ή μάθε τα λόγια, δηλαδή έχουν περάσει τόσα χρόνια δεν είναι δυνατόν να μην ξέρετε τα λόγια, είναι ντροπή. Τρίτον: το τραγούδι είναι χάλια, δεν αρέσει σε κανέναν που έχει γενέθλια, δεν θέλει κανένας να το ακούει. Άμα ήταν ένα πιο ωραίο τραγούδι μπορεί να τραγουδάγαμε και εμείς που έχουμε γενέθλια μαζί με τους ανθρώπους που μας τραγουδούν το τραγούδι».



Στη συνέχεια εστίασε στον στίχο για τα άσπρα μαλλιά: «Δεν έχω δει λιγότερο ενθουσιασμένο άνθρωπο από αυτόν που του τραγουδάνε το "μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά". Επίσης, δεν συμφωνώ με τους στίχους, θεωρώ ότι είναι η χειρότερη ευχή. "Να ζήσεις τάδε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως;". Ποιος χ@στηκε γενικά να σκορπίζεις της γνώσης το φως; Δεν καταλαβαίνω, αυτό δίνει πράγματα σε άλλους».

«Δεν θέλω να σκορπίζω τίποτα, θέλω να τα κρατάω για τον εαυτό μου»

Τέλος εξήγησε ότι ένα πρόσωπο που έχει γενέθλια θα ήταν προτιμότερο να ακούει να του τραγουδάνε το «χρόνια πολλά» της Άννας Βίσση: «Εμείς θέλουμε αυτός που έχει γενέθλια να πάρει αυτός πράγματα. Δεν θέλω να σκορπίζω τίποτα, θέλω να τα κρατάω για τον εαυτό μου. "Και όλοι να λένε να ένας σοφός". Σοφός; Αλήθεια; Δηλαδή από όλα αυτά που θέλουμε να λένε για εμάς, κρατάμε το σοφός; Θα χαιρόμασταν άμα έλεγαν "πωπω η Κόνι είναι πολύ σοφή;". Όχι! Κανένας δεν τη θέλει αυτή την ευχή. Χίλιες φορές να τραγουδάτε ο ένας στον άλλον το "χρόνια πολλά" της Βίσση».

